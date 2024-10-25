瑞餚姐：要回台北之前還想吃什麼嗎？

貝大小姐：到宜蘭玩一定要吃一下百匯窯烤雞再回台北吧？！

瑞餚姐：百匯窯烤雞？沒定位要排很久耶…

貝大小姐：怎麼可能沒定位，決定來宜蘭玩的時候就已經訂好了！

瑞餚姐：那你有窯烤雞嗎？！

貝大小姐：沒吃到窯烤雞我就不回台北！

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宜蘭窯烤雞推薦 │ 百匯窯烤雞餐廳

準備到宜蘭小旅行前

再姐姐就決定最後一定要來百匯窯烤雞吃飽飽再回家

百匯窯烤雞餐廳的料理選擇超多

而且用餐區超大

適合大宴小酌、家庭聚餐、節日慶祝、慶生

或是公司行號員工聚餐、尾牙、春酒…

人多就是好點菜

絕對讓你吃好吃滿、賓主盡歡！

百匯窯烤雞餐廳 │ 在哪裡

從北部開車前往的朋友

從國道5號往南方在羅東出口下交流道後

再行駛3分鐘即可到達百匯窯烤雞餐廳

百匯窯烤雞餐廳後方備有大型停車場

即使假日全部停滿

路邊停車也非常方便！

百匯窯烤雞餐廳 │ 二連霸榮獲十大好食餐廳

百匯窯烤雞餐廳以窯烤雞及五更腸旺

蟬聯第一屆及第二屆「宜蘭勁好 TOP10 好食·好物·好所在」

的十大好食餐廳的獎項

這項競賽的評審是米其林主廚江振誠！

這二道菜是兩姐姐每次來百匯窯烤雞餐廳必點的料理！

百匯窯烤雞餐廳 │ 菜單

百匯窯烤雞餐廳的菜單上各有式的料理

酥炸、冷盤、熱炒、三杯…

料理高達將近70道

可以迎合每個人的喜歡！

百匯窯烤雞餐廳 │ 必點

窯烤雞

看著窯烤雞出爐

油油亮亮的雞油一滴滴的落入盤中

龍眼木烤出的窯烤雞香氣逼人

當窯烤雞一上桌

大家迫不及待的將雞肉快速拆解

將雞肉沾著雞油及椒鹽

皮酥肉嫩超級好吃！

五更腸旺

五更腸旺也是百匯窯烤雞餐廳的得獎料理

大腸經過精心處理後

外皮彈韌內裡軟嫩

鴨血質地嫩滑入口即化且鹹香入味

湯汁濃郁夠麻夠辣

口感豐富多層次！

鹽烤白蝦

鹽烤白蝦是一道簡單卻美味的海鮮料理

白蝦鋪在大量的鹽巴上烤著

每隻蝦子都很大隻

鹽提出了白蝦天然的鮮味與甜度而不會過鹹

烤過的白蝦一口咬下

能感受到蝦肉的彈牙與鮮甜

蒜泥鮮蚵

蒜泥鮮蚵鮮美多汁

蚵仔質地柔嫩滑潤

口感豐滿且富有彈性

搭配的蒜泥濃郁的辛香

襯托出蚵仔的鮮甜滋味

蚵仔下方鋪墊的豆芽菜

在吸飽了鮮蚵及大蒜的湯汁

也更加清脆鮮香

讓人食指大動！

芹菜炒鯊魚

芹菜炒鯊魚是兩姐姐第一次點的菜色

鯊魚肉質細膩經過快炒後更加鮮嫩Q彈

入口柔軟又帶點彈性

芹菜的清脆口感與鯊魚的滑嫩形成鮮明對比

增添了口中的層次感

芹菜清香及烏醋的香氣佈滿味蕾

讓整道菜品更加清爽宜人！

三杯中卷

三杯中卷的口感豐富且層次分明

中卷及米血經過三杯調味後

吸附了滿濃郁的醬汁

中卷的肉質Q彈富有嚼勁

米血的軟糯搭配醬油、米酒和麻油的香氣越嚼越香

九層塔的清香提升了整體風味

蒜頭和辣椒則增添了一絲微微的辣度和辛香

每一口都令人回味無窮！

麻油松阪豬

麻油松阪豬薑片及麻油的香氣爆棚

松阪豬經過麻油及薑片煎炒後

結實的肉質且富有嚼勁的口感

伴隨著麻油及薑片特有的香氣

越吃越夠味

既能享受到松阪豬的彈牙感

也能品嚐到麻油及薑片的溫潤香醇

剝皮辣椒雞湯

剝皮辣椒雞湯的口感層次豐富且溫潤帶辣

雞肉經過燉煮後肉質軟嫩多汁

湯頭則因剝皮辣椒的加入而帶有獨特的微辣度和清香

辣度溫和順口提鮮解膩

讓整道湯頭口感輕盈而不油膩

既暖胃又回味無窮！

店家資訊

百匯窯烤雞餐廳

電話號碼：03 950 1386

地址：268宜蘭縣五結鄉五結路三段171號

營業時間：11:00–15:00, 16:30–21:00