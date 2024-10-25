Woopen木盆．永康加盟門市

地址：台南市永康區中山東路107號

TEL：(06)303-5180

營業時間：10:30-20:30

FB：Woopen木盆．永康加盟門市

Liz愛吃蔬菜及沙拉，勛勛受媽咪的影響，他也很愛吃生菜～幼兒園的老師因為他喜歡吃生菜感到不可思議！

分享一下我們喜歡的沙拉店『Woopen木盆永康加盟門市』～

Woopen木盆永康加盟門市用餐的空間時尚明亮也很舒適，可以自在放鬆的享受餐點，是很棒的用餐環境~

開放式的櫃台，無距離的親切感，時不時還會傳來陣陣食物的香氣~～～

沙拉的選擇好多樣～有單純生菜的田園鮮蔬沙拉，還有搭配肉類主菜的沙拉，總共就有十款可以選擇耶！想吃飽一點，沙拉還可以選擇套餐，會多了佛卡夏或貝果（2選1)，蘿勒番茄蔬菜湯或飲品(2選1)~

另外還有單點的貝果、佛卡夏及飲品。對了~特別一提，如果不吃生菜，也有加熱過的暖鮮蔬可以選擇喔！

Liz跟勛勛點了店家推薦的蘿勒鮮蝦佐杏仁沙拉套餐~又單點了岩鹽杏仁奶酥貝果及鍋煮奶茶。

餐點的擺放整齊有質感，色香味俱全。

蘿勒鮮蝦佐杏仁沙拉套餐～選了搭配佛卡夏麵包及奶蓋紅茶。

沙拉的佐醬有：經典凱撒醬、日式胡麻醬、西班牙薩米克醋、西班牙特級初榨橄欖油、油醋醬、烏梅子醬。

內用的沙拉以木盆盛裝海派不失質感，份量比外帶還多，沙拉醬是以小木碗另外附上，量給好多，可以隨喜好添加或用沾取的~

Liz選的是烏梅子醬，酸酸甜甜的，烏梅的香氣濃郁，入口後又感覺蠻清爽的，很開胃！喜歡！難怪不少客人都點烏梅子醬的耶！

木盆沙拉好豐盛，各式生菜、小黃瓜、番茄、地瓜......最上面擺著蘿勒鮮蝦及杏仁片，好像過年團圓一樣好熱鬧！

生菜們都好新鮮，每一口都感受到蔬菜清脆的口感，少了蔬菜的苦澀味，勛勛也完全享受生菜的鮮脆之中！蘿勒鮮蝦的調味好讚，食慾都被打開了，蝦子也好新鮮，完全沒有腥味，不愧是店家推藨的招牌！

沙拉的份量很足夠，光吃沙拉就8分飽了，很適合體重控制或健康美食主義的朋友喔！

對Liz這種愛吃生菜的人來說真的超滿足的！

已經被沙拉餵飽的我，再來個佛卡夏就完美了啊！

佛卡夏我也很喜歡，迷迭香的香氣迷人，咀嚼之中好像走進香草園一樣的～

勛勛吃的是岩鹽杏仁奶酥貝果，及鍋煮奶茶～

貝果紮實好吃，內餡香甜，是孩子會愛的口味！不是很愛喝奶茶的勛勛竟然稱讚奶茶滑順好喝！

而我的奶蓋紅茶也好喝，紅茶好香~奶蓋像乳液一樣滋潤著唇齒～

用完餐，又外帶一盒田園鮮蔬沙拉佐油醋醬！

沙拉外帶回家隔天吃還是很新鮮，鮮度還是沒有流失~油醋醬有淡淡的柚香，好清爽好好吃，這樣一盒一餐份量剛剛好，膳食纖維及營養也滿滿唷！

想輕盈一下，外帶一盒沙拉不僅輕鬆不用備餐，還可以飽足無負擔！這樣一盒帶去野餐也很方便耶！

別忘了給Liz一個讚喔！