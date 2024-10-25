跟先生一直都很喜歡去台北陽明山走走逛逛，而附近的草山小鎮更是我們願意一直前往的餐廳聚集地，以前都會找個餐廳或是喝個咖啡，享受一下小鎮上的慵懶感。

前陣子剛好看到草山小鎮開了一間——煲榮興港式飲茶，對於港式我們兩個都很喜歡，剛好過幾天有個空檔，就帶兒子第一次一起前往我們都喜歡的地方啦！



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煲榮興港式飲茶

台北市士林區光華路28號

週一至週四公休、週五至週日 11:00-19:00

（試營運期間只營業周五至周日 (未來營業時間依官方公告為準)

02-2862 0900

有停車場，消費$300停一小時（不提供現金服務）

台北士林美食推薦的草山小鎮，是一個許多人都會來的打卡餐廳區，這次推薦的煲榮興也是超可愛，是草山小鎮上唯一的港式茶餐廳外，原本是美軍駐台結束後，此地為警政署保六總隊駐在所，修復改造後，一白一黃相鄰的美式木屋典藏歷史風華，裡頭使用的顏色不同於印象中的港式，是以Tiffany綠為主的色調。

整體的空間環境也很舒適，可以看到大面的草光照進來室內，搭配上白色與木質色的家具，真的是心目中最喜歡的模樣啊！

這次用餐的位置剛好在窗戶旁，真的是超級CHILL，邊吃飯邊看風景的生活就是這樣的美好，而且餐點也真的很多樣、口味上也很喜歡！

超過50種以上港式餐點，菜色豐富不說，首推招牌煲仔飯及高山茗茶，試營運期間只營業周五至周日，只有短短3天訂位不易，喜歡港點的朋友們還請手刀預約起來 (營業時間依官方公告為準)，現在還有打卡評論送美味港點活動，必須把握！

* 目前全天候供應所有餐點

鳳爪排骨煲仔飯

去到港式飲茶餐廳肯定是要點一個煲仔飯，煲榮興的煲仔飯份量來說蠻大的，3-4人吃都很足夠。

這次特別選擇了有鳳爪跟排骨的組合， 排骨使用了豆豉先去做醃漬與搭配上炸過後又滷過的雞爪，兩者一起拌勻在煲仔飯中，可以吃到兩種不同的風味結合，比起單純的煲仔飯來說，更有特色。

臘味腸粉

腸粉也是港式裡面的必吃小料理，我個人是比較偏好店家推薦的招牌， 簡單地使用一些臘腸去做調味，單吃就好吃不說，搭配店家特製的醬油，吃起來也不會過鹹。

蟹黃燒賣

蟹黃燒賣原本很擔心洩洪的味道不會太濃，但一口咬下發現裡面的肉不但紮實，上面的蟹黃也很香。

千層糕

千層糕是我比較少吃到的港式料理，吃起來像是蛋糕一樣軟綿綿的，裡面的內餡是地瓜，甜度上也不會太甜。

奶流小豬包

小豬圖案的奶黃包一上桌兒子就很喜歡，立刻就把一顆吃光光。

這款奶流小豬包的內餡風味不會太甜膩，麵皮也很不錯，不會太軟爛或是乾乾的，蠻推薦給有小朋友的家庭。

蘿蔔香酥餅

酥脆的外皮吃起來很有口感，裡頭搭配的蘿蔔餡料也很鹹香。

腐皮蝦捲

我超愛的一道港式料理，必須要點！

那就是這道腐皮蝦捲， 外面有炸到酥脆到不行的腐皮不說，內餡的蝦漿也是完全的好吃，再油炸的過程中腐皮也是吸滿了蝦漿的美味，一口吃下真的是覺得——太美好了！

楊枝甘露、紅豆紫米燉奶、芋泥燉奶

楊枝甘露的整體風味上來說非常不錯，芒果香氣很足，但口味我自己是覺得比較甜。

紅豆紫米燉奶的話，底下的燉奶是有點像是奶酪的口感，搭配上但有一點甜度的紅豆紫米，一次挖到底的口感上來說非常的豐富。

而最後的芋泥燉奶，比較像是芋頭西米露的概念，每一口都吃的到芋頭泥的感覺，我自己是最喜歡這道。

普洱茶

普洱茶我們就是特別選了冰的，本來很擔心味道上會比較淡，但喝起來很清爽。

東方美人茶

熱茶的部分選擇了東方美人茶，帶有特有的花香與果香，搭配上港式飲茶也互不搶風采。

這次的用餐體驗上我們都很喜歡，吃了超多美味的港式飲茶，尤其是腸粉、煲仔飯跟腐皮蝦捲等，都讓我們很驚艷且心滿意足，兒子也是第一次吃，整個過程中也很沈浸，而且也吃了許多不同的料理。

店家的環境跟服務也很都棒，我跟先生說「下次感覺可以再來一趟」，吃完港式、再到旁邊走走，走出門外就有落羽松庭院，真的是很適合遛小孩，假日在這裡泡一整天實在是愜意又喜歡啊！



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煲榮興港式飲茶

台北市士林區光華路28號

週一至週四公休、週五至週日 11:00-19:00

（試營運期間只營業周五至周日 (未來營業時間依官方公告為準)

02-2862 0900

有停車場，消費$300停一小時（不提供現金服務）