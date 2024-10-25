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台中市西區｜巴倫司康 Baron Scones 寵物友善

papa 人氣：51
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窩客好文

papa

發表篇數：642篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：嘉義市 > 東區

造訪商家：

巴倫司康 Baron Scones 台中店
place台中市西區民權217巷10號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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當天PA先逛完 奶油飯店後就往轉往 巴倫司康 方向步行距離1~2分鐘左右，純白牆面低調地設置上招牌: Baron 門口還刻意放置綠色植物 -嘉義人氣司康專賣店-Baron 現身台中!!

台中市西區｜巴倫司康 Baron Scones 寵物友善

巴倫司康 ｜Baron Scones

IG 【巴倫司康台中店(@baronscones.tc)】 FB 【巴倫司康台中店

  • 地址: 台中市西區民權路217巷10號
  • 電話: (04) 2301 0048
  • 營業時間: 11:00–19:00

櫥窗裡的司康們

司康口味蠻多的，價格不從60起跳有基本款也有非常花俏的提拉米蘇風味，內用工作人員會幫忙先烤過搭配果醬與鮮奶油!!外帶則不提供

台中市西區｜巴倫司康 Baron Scones 寵物友善

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台中市西區｜巴倫司康 Baron Scones 寵物友善

一開始我本來打算內用的(室內用餐區客滿)，店員也很客氣表示有一桌客人用餐時間差不多了 ，看了一下櫥窗的司康們好可愛不如…直接外帶回家好了 !

台中市西區｜巴倫司康 Baron Scones 寵物友善

清水模色系X極簡空間

角落邊都有放置一些雜誌與音響，整家店透著一股輕鬆而慵懶溫度，室內還有著淡淡甜甜的麵粉香氣!

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當天剛好遇見可愛柴柴對著我笑，按下快門(有徵詢飼主同意)

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司康內用價格單顆 $100 /兩顆 $180 ，司康加飲料$280 其它自己看囉!

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外帶司康

紙袋很可愛，因為我選了三種不同口味的後來店員也很貼心幫我個別包裝還問我..要先幫妳回烤嗎?

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黑嚕嚕的提拉米蘇(這個很特別，巧克力控這款很推) ，另外還選焦糖 跟燕麥 就這三款，搭配咖啡或是氣泡飲都蠻不錯的!

 

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Baron Scones -Taichung Store/巴倫.司康

 

Specializing in British scones，Address: No. 10, Lane 217, Minquan Road, West District, Taichung City Telephone: (04) 2301 0048 Business hours: 11:00–19:00! Pet Friendly/Cafe

 

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