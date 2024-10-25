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壯圍美食》「芒草Café」的地點非常特別，因為「芒草咖啡」位於位於壯圍沙丘旅遊服務園區的餐廳，這裏的主廚來頭不小，曾參加過國內外大大小小的廚藝競賽，而且餐點將在地食材發揮到淋漓盡致，加上用餐環境寬敞舒適，大片玻璃窗的採光非常好，是一家非常有水準的網美級餐廳啊。用完餐點還可以順道逛一下非常有特色的壯圍沙丘





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芒草咖啡 店家資訊

地址： 263宜蘭縣壯圍鄉壯濱路二段196巷18號2F

營業時間： 10:00-17:00 星期三公休

電話： 0 9 72 887 309

FB、官網

只收現金 · 提供現場音樂演奏

寵物友善:

芒草café-寵物可以落地

室內空間藝術展區-寵物不能進入

室內圍笑聚落-寵物推車可以進入

室外藝術區大草坪-不受限制

芒草咖啡店 交通停車

自行開車： Google導航輸入 「芒草Café」 即可到達，壯圍沙丘旅遊服務園區內

Google導航輸入 即可到達，壯圍沙丘旅遊服務園區內 停車場：戶外有五十個停車場及超級大草坪空間

戶外有免費停車場，團體聚會非常方便

芒草咖啡 空間環境

餐廳就位於壯圍沙丘旅遊服務園區的二樓

建築物本身也是一座融合壯圍海邊沿岸風土與人文的「主題博物館」，也是壯圍非常吸睛的地標了

戶外樓屋頂有一突出的長形觀景窗，2樓有一條秘境天空步道，漫步可以遠眺園區



黃色柱狀物潛望鏡的概念，所以從內部就看到壯圍的沙丘海岸與海景哦

櫃台旁擺滿了名來光顧過後的簽名盤

二樓入口旁有個適合打卡拍照的沙發

一旁有個海洋風的沙灘用餐區!! 有呼應沙丘的主題哦

餐廳中最吸睛的就是大餐桌了!!! 同時它也是自助的餐具檯

從天而降的花朵真的是神來一筆，除了遮敝部份的陽光外，帶來的視覺效果更讚!!

餐桌的採光非常棒

這裏也是很棒的寵物友善餐廳，剛好看到有人帶狗上餐廳，它好像還有IG 帳號，說不是是隻網紅狗

芒草咖啡 菜單價位



這裏的主廚也曾在海外的廚藝賽獲獎，推出來的餐點也很不錯

還有特別的狗狗餐

芒草咖啡 心得評價

餐點的部份很精采!!! 表現也都在水準之上，許多人遠道而來就是想品嚐這裏的美味

英國炸鱈魚排配檸香醬

英國炸鱈魚排配檸香醬

Fishs&chips 原本是市井小民的美食，這裏把它變的更高級了!! 但也滿好吃的

海釣墨魚蛤蠣燉飯

海釣墨魚蛤蠣燉飯

松露野菇燉飯

松露特殊的風味，讓這道原本就香氣十足的菇菇燉飯風味更上一層樓

白酒蛤蠣義大利麵

白酒蛤蠣義大利麵

這道雖然常見，但要好吃到令人有印象就不多見了。這盤麵清爽有味

酥炸軟殼蟹漢堡

酥炸軟殼蟹漢堡

這個漢堡真的好吃!! 沒想到軟殼蟹也可以當做漢堡內餡

「芒草Café」真的很不錯啊，是家值得大推的餐廳

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