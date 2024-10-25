給個讚
壯圍美食》「芒草Café」的地點非常特別，因為「芒草咖啡」位於位於壯圍沙丘旅遊服務園區的餐廳，這裏的主廚來頭不小，曾參加過國內外大大小小的廚藝競賽，而且餐點將在地食材發揮到淋漓盡致，加上用餐環境寬敞舒適，大片玻璃窗的採光非常好，是一家非常有水準的網美級餐廳啊。用完餐點還可以順道逛一下非常有特色的壯圍沙丘
芒草咖啡 店家資訊
- 地址：263宜蘭縣壯圍鄉壯濱路二段196巷18號2F
- 營業時間：10:00-17:00 星期三公休
- 電話：0972 887 309
- FB、官網
- 只收現金 · 提供現場音樂演奏
- 寵物友善:
芒草café-寵物可以落地
室內空間藝術展區-寵物不能進入
室內圍笑聚落-寵物推車可以進入
室外藝術區大草坪-不受限制
芒草咖啡店 交通停車
- 自行開車：Google導航輸入「芒草Café」即可到達，壯圍沙丘旅遊服務園區內
- 停車場：戶外有五十個停車場及超級大草坪空間
戶外有免費停車場，團體聚會非常方便
芒草咖啡 空間環境
餐廳就位於壯圍沙丘旅遊服務園區的二樓
建築物本身也是一座融合壯圍海邊沿岸風土與人文的「主題博物館」，也是壯圍非常吸睛的地標了
戶外樓屋頂有一突出的長形觀景窗，2樓有一條秘境天空步道，漫步可以遠眺園區
黃色柱狀物潛望鏡的概念，所以從內部就看到壯圍的沙丘海岸與海景哦
櫃台旁擺滿了名來光顧過後的簽名盤
- 二樓入口旁有個適合打卡拍照的沙發
一旁有個海洋風的沙灘用餐區!! 有呼應沙丘的主題哦
餐廳中最吸睛的就是大餐桌了!!! 同時它也是自助的餐具檯
從天而降的花朵真的是神來一筆，除了遮敝部份的陽光外，帶來的視覺效果更讚!!
餐桌的採光非常棒
這裏也是很棒的寵物友善餐廳，剛好看到有人帶狗上餐廳，它好像還有IG 帳號，說不是是隻網紅狗
芒草咖啡 菜單價位
這裏的主廚也曾在海外的廚藝賽獲獎，推出來的餐點也很不錯
還有特別的狗狗餐
芒草咖啡 心得評價
餐點的部份很精采!!! 表現也都在水準之上，許多人遠道而來就是想品嚐這裏的美味
英國炸鱈魚排配檸香醬
英國炸鱈魚排配檸香醬
Fishs&chips 原本是市井小民的美食，這裏把它變的更高級了!! 但也滿好吃的
海釣墨魚蛤蠣燉飯
海釣墨魚蛤蠣燉飯
松露野菇燉飯
松露特殊的風味，讓這道原本就香氣十足的菇菇燉飯風味更上一層樓
白酒蛤蠣義大利麵
白酒蛤蠣義大利麵
這道雖然常見，但要好吃到令人有印象就不多見了。這盤麵清爽有味
酥炸軟殼蟹漢堡
酥炸軟殼蟹漢堡
這個漢堡真的好吃!! 沒想到軟殼蟹也可以當做漢堡內餡
「芒草Café」真的很不錯啊，是家值得大推的餐廳
芒草咖啡 附近景點美食
- 必吃美食：芒草咖啡、食聚咖啡、藏甜手作坊、壯圍穀倉米食風味料理餐廳、大嵌城甕缸雞、阿國海鮮
- 熱門景點：大福觀海平台、壯圍沙丘、永鎮海濱公園、牛頭司農場、古亭穀倉
- 住宿推薦：蘭城晶英酒店、悅川酒店、河沿悅舍之農情秘驛、童媽吉親子旅館、村却酒店、綠舞飯店、麗筑民宿
宜蘭熱門景點推薦
延伸閱讀
-
藏甜手作坊》一週只開2天老宅甜點店，古亭穀倉就在旁超好拍
-
Herbelle龍潭湖畔悠活園區》龍潭湖畔悠活園區，純白貨櫃景觀咖啡，順遊龍潭湖大溜滑梯、吃臭豆腐
-
阿鳳牛肉麵》價位平實CP值高，順遊幸福候車亭泡免費溫泉足湯
-
真正香牛肉麵》紅燒牛肉麵湯鮮味美肉大塊，三寶牛肉麵超大碗
-
燾麘食館 TAO XIANG》燾麘牛肉麵湯鮮味美肉大塊 清燉紅燒都美味
-
上福伯牛肉麵》三合一牛肉麵大推薦，牛肉湯頭甘甜好入口，煎餃月餅、隱藏版大骨湯必吃