位於馬祖南竿福澳港旁的馬祖星巴克，是全台最北邊的星巴克，星巴克一向是大家購買的全球咖啡品牌，以其獨特的地理位置和充滿在地風情的設計，同時融入馬祖的自然與人文元素到建築與空間設計中，因此成為南竿必拍景點!!坐在星巴克內還能感受南竿碼頭的熱情與愜意，好不怡然自得~~

~南竿星巴克~

店家地址：20941連江縣南竿鄉福沃村8鄰143-1號

聯絡電話：0836-22847

營業時間：08:30~18:30

南竿星巴克｜地理位置

馬祖星巴克位於馬祖南竿福澳港旁，不論是搭新臺馬輪到南竿或是從南竿要去北竿／東引／西莒等，都會從福澳港出發，在星巴克等船班或是特地來此喝杯濃郁的咖啡，都是一種享受！！

南竿星巴克｜店內環境

馬祖星巴克的建築外觀形如一艘船，象徵著福澳港濱海生活的風貌。這座船型建築物位於福澳港旁，面朝濱海大道，為整個門市增添了濃厚的海洋氛圍～穿透式空間設計，一眼望向福澳港的湛藍海景與遠處來往的船隻，營造出一種獨特的愜意感受～～

南竿星巴克在空間設計使用大片落地窗，讓陽光灑進星巴克中，坐在裡面就能看到海港美景，無論是陽光明媚的早晨，還是暮色漸沉的黃昏，都能感受到一絲心靈的沉靜～

馬祖的「藍眼淚」奇景世界聞名，星巴克巧妙地將此一自然奇觀融入門市設計中，店內燈光與裝飾的色調靈感來自藍眼淚，相當特別～～此外，店內還融合了馬祖傳統的閩東式石屋建築風格與日曬編織竹篩等當地素材，讓南竿星巴克成為非常有在地特色的一間咖啡店～～

店內還有許多在地特色馬克杯，不論是大坵梅花鹿、芹壁村還是藍眼淚都有，有再收集杯子的朋友，來到馬祖一定要帶一個回家！！

來到南竿的星巴克不僅能享受一杯香濃的咖啡，更能在這承載了馬祖故事與文化的空間裡，感受馬祖這座小島的獨特魅力～