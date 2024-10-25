姐妹聚會中午吃完客家菜後，我們一行人穿梭在台北中山的巷弄間找尋可以續攤聊天的咖啡廳，意外發現了在中山北路巷內一間很有味道的老宅咖啡廳【好人好室x七二聚場】；一走進室內一股濃厚的懷舊風，還好有座位讓我們可以坐下來繼續未完的話題。

【好人好室x七二聚場】

地 址：臺北市中山區中山北路二段72巷18-1號3F

電 話：02 2522 1280

營業時間：11:00-19:00(週三公休)

官方臉書：好人好室x七二聚場 (內有菜單)

【好人好室x七二聚場】就位在捷運中山站周邊的中山北路二段，是我們穿梭在巷弄間發現被門口綠色植栽包圍，從外觀看上去很懷舊復古的老房子所打造的咖啡廳，初來乍到不明所以，於是心想先上樓看看環境，也得確定有沒有座位容納得下我們六姐妹才行。

這綠色的木門是許多四、五年級生小時候印象中家的樣子。

來到三樓，傳統磨石子的地板，加上大量木作打造整體環境，經過裝修後保持老宅原有的樣貌不被破壞，用大量綠色植栽和溫暖的燈光來營造舒適的氣氛和懷舊的氣息。

在樓梯間的天井處，灑下自然的光線，窗台上佈滿綠色植栽；對很多在那個年代生活的人來說，能在熱鬧繁華的台北街頭，找到這樣充滿回憶的場景，特別能勾起兒時的回憶！

這裡只純粹賣甜點、鹹派和飲品沒有正餐哦！甜點和鹹派以當天供應的為主。

三樓的空間已容量不下我們六朵花，幸好二樓還有座位區，後來沒多久二樓的座位也滿載了。

老宅的硬體沒變，加了木質座椅，和周圍佈滿的綠色植栽，小處也有一些充滿懷舊的擺飾，空間溫暖又舒適。

用餐限時三小時，讓我們可以盡興聊天，店裡也有提供場地租借和活動包場。

肉桂堅果磅蛋糕

肉桂的香氣不是特別厚重，加上大量堅果來增加香脆的口感，磅蛋糕本身不乾硬，口感上的表現中規中矩

抺茶巴斯克乳酪蛋糕150

這是我點的一道甜點，剛好自己喜歡抺茶味道又是濃厚的巴斯克乳酪，看到現場有就想點來吃看看。巴斯克的口感有著厚度又帶點黏性和濕潤度，抺茶的味道適中，達到味覺上的平衡。

原味巴斯克乳酪蛋糕140

巴斯克乳酪的經典味道，無添加任何食材，吃的是傳統風味，我覺得也好吃！

提拉米蘇150

帶有酒香的提拉米蘇，和蓬鬆綿密的馬茲卡彭起司，上面灑上苦甜的可可粉，帶來層次分明的味道。

鐵觀音熱奶茶200

用很漂亮有質感的茶壺盛裝，搭配室內的環境格外相配。

現煮現泡的茶湯加上鮮奶的香濃，茶湯的比例不是特別高，奶香味佔了比較多的份量。

烤糖冰拿鐵180

義式風味的香濃咖啡加上鮮奶，最上層再加上一層黑糖炙燒後，就口喝帶來清甜的黑糖甜味和咖啡和奶香的協調風味，大家喝了都覺得很好喝，義式咖啡豆烘焙後的香氣充份展現在這杯咖啡中。

柳柳里咖啡

用柳橙汁加上義式咖啡去調配的冰咖啡，柳橙汁並沒有搶掉義式咖啡的味道，攪拌均勻後喝很協調，讓大家都品嚐看看這不同的咖啡風味。

西西里咖啡

這杯是店家做錯的咖啡，裡面同樣是義式咖啡加上檸檬汁的搭配，有喝過咖啡＋檸檬的應該不難想像味道。

抺茶冰拿鐵200

早上在家已經喝了一杯黑咖啡了，於是點了我愛的抹茶冰拿鐵來品嚐，清香苦甘的抹茶加上濃厚的鮮奶，調配的比例恰到好處，攪拌均勻後入口，茶香和奶香一次滿足！

附上菜單給大家參考

喜歡店裡的氛圍，值得一提的是當天店裡兩位女服務人員都面帶笑容，給人很溫暖友善放鬆的感覺，跟我們剛吃客家菜店裡服務人員冷冰冰的態度形成強烈對比；而甜點好吃和飲品中咖啡更是店裡必點的招牌，穫得姐妹團一致的認可；此處不失為一個無論獨處或是三五好友相聚的好去處。





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