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新北三峽聚餐推薦「藍爵歐陸餐酒館 Blue Jazz 」，包廂免費提供KTV盡情歡唱，親子友善餐廳小朋友用餐會送玩具喔！餐點主打五星級歐陸異國美食，來自世界各地的精釀啤酒，聚餐必點的BJB豪華串物拼盤，三峽最適合聚餐、包場、約會、慶生的餐酒館，推薦學生聚餐、親子用餐喔！

藍爵歐陸餐酒館｜三峽聚餐包場餐廳推薦！

身為一個北大人，當然要跟大家分享三峽美食，三峽聖誕節、尾牙、年末聚會討論度最高的餐廳，就是藍爵歐陸餐酒館 Blue Jazz，店內用餐空間裝潢很用心，二樓空間很適合包場，提供大螢幕、KTV，聚餐聚會首選，是學生辦活動很喜歡的餐廳唷！

藍爵歐陸餐酒館就位在國立台北大學斜對面，以亮眼又顯格調的藍色外觀，是三峽知名的聚餐餐酒館，這裡有超好吃的歐陸料理，還可以喝到世界各地的精釀啤酒！週末時間這裡就是小朋友的天堂，街坊鄰居很愛的親子友善餐廳，小朋友吃完飯還會送禮物，不是小禮物，是很用心準備的大禮物喔！

藍爵歐陸餐酒館｜店內環境開箱

店內設計以藍爵的品牌代表色藍色整體裝潢的主軸，裝潢有質感空間很舒服，一樓座位區適合情侶約會、家庭用餐，有大投影幕可以看球賽小酌一杯。

二樓空間很適合多人聚餐，提供長桌、大桌，另外還有KTV包廂，學生活動、公司尾牙聚會包場都可以，大空間有投影幕，不論是會議活動、KTV歡長都可以安排在藍爵歐陸餐酒館。

藍爵歐陸餐酒館提供KTV設備，包廂可以免費使用KTV，裡面什麼歌都有，而且是正版的KTV，愛唱歌的朋友們，趕緊約朋友一起來用餐，邊吃飯邊唱歌太幸福了呀！

藍爵歐陸餐酒館｜五星級歐陸料理推薦

藍爵歐陸餐酒館主推異國料理，有超特別的法國料理「砍頭小吃」，還有各式各樣適合下酒的料理，當然主食義大利麵、燉飯、排餐通通都有，很適合約會、聚餐，餐點精緻又好吃，不愧是五星級主廚打造的五星級歐陸料理呀！

BJB豪華串物拼盤

來到藍爵推薦必點「BJB豪華串物拼盤」，聚餐聚會必點，超級大份量的大串燒，每一串都超巨，令人難以抗拒的香氣四溢！下酒必點唷！這一整份裡面有牛、雞、豬、鮮蝦干貝各兩串，適合3-4人一起分食，跟串燒店小小一串的串物比，這個真的CP值很高，真材實料呀！

牛肉每一塊都超厚超大，入口帶有微微嚼勁，肉質是柔嫩好吃不乾柴的口感，搭配主廚特製醬料，真的太美味了呀！超驚艷的牛肉串呀！豬肉串的醬料很涮嘴，咬在嘴裡不會乾柴，抹上特製醬料一起吃，非常對味唷！

我最愛的是這串鮮蝦干貝串，新鮮的蝦子吃起來彈脆甘甜的口感美味極了，干貝要大大的一口吃下去，才能感受在嘴裡彈開的鮮甜，真的好讚唷！

牛肝箘起司焗烤雞腿排燉飯

藍爵得燉飯我最愛「牛肝箘起司焗烤雞腿排燉飯」，濃郁鹹香的燉飯，上面放上焗烤起司雞腿排，看這金黃色的起司，拉起來還會牽絲，雞腿排風味好濃郁，雞腿本人鮮嫩好吃，這是一道大人小孩都會愛的料理唷！

德式香腸鮮蔬烤餅

藍爵新推出烤餅系列，今天點了一份「德式香腸鮮蔬烤餅」，薄脆的烤餅上面放滿配料，德式香腸和滿滿的起司，吃起來像餡多皮薄的披薩，我覺得很好吃唷！

火烤墨魚佐檸檬奶油醬

新鮮Ｑ彈好吃的墨魚上桌了！這道「火烤墨魚佐檸檬奶油醬」也是必點新品，搭配啤酒覺絕配的秒殺小點，墨魚包覆著營養滿分的時蔬，咬下去是Q彈又有層次的口感，與奶油醬意味的搭配唷！

百里香奶油鮭魚

「百里香奶油鮭魚」上桌時香氣四溢，突然胃口大開！新鮮肥美的鮭魚，佐以百里香和奶油香煎，鮭魚肉質細緻，搭配法國麵包一起食用，嘴裡還會留下一抹奶香餘韻綿綿，每一口都好吃。

那不勒斯之夜（鍍金黑咖啡）

藍爵歐陸餐酒館有很特別的「金箔」咖啡，加入日本食用金箔的美式咖啡，看起來金光閃閃，真的超級美，美式咖啡順口好喝。

藍爵歐陸餐酒館｜世界精釀啤酒

藍爵歐陸餐酒館除了好吃的料理，最厲害的就是有一整面的「精釀啤酒」，喜歡喝啤酒的朋友們，三峽啤酒最齊全的酒吧就是藍爵了！超壯觀的啤酒櫃，有多達200多種來自世界各國的啤酒，三峽小酌、聚餐最佳選擇！

跟大家分享「台灣」在地品牌，這裡可以喝到各式各樣的台灣精釀啤酒，都是我在外面沒有看過的啤酒，包裝都好有趣好可愛，推薦帶外國朋友一起來吃飯，讓他們嚐嚐台灣在地好味道！

我最愛的是這一瓶「桂花烏龍」，喝起來有濃郁的桂花和茶香，烏龍茶讓啤酒更加有層次，添加桂花點綴，喝起來更清新順口，女孩們一定要試試唷💛

藍爵歐陸餐酒館｜親子用餐免費送玩具

藍爵歐陸餐酒館是三峽小朋友的天堂，小朋友用餐會免費送玩具，老闆真的超用心，玩具不是簡單的娃娃、吊飾，是真的小朋友會喜歡的遊戲玩具唷！三峽親子友善餐廳推薦！

藍爵歐陸餐酒館｜店家＆訂位資訊