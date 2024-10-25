快把下面的 D&W黑白雙搭 追蹤起來按個讚支持D&W黑白雙搭
位於台北文山區木新路的【鵝肉世家】是在地人非常有人氣的美食小店，尤其是他們的煙燻茶鵝讓老饕趨之若鶩
用餐時間常常門庭若市座無虛席，晚上時段更是要排隊，除了煙燻鵝肉外，一定也要點杏鮑菇香腸
這個杏鮑菇香腸比台北阿成鵝肉還好吃，口感更加多層豐富，來這邊一定要點這兩道餐點拉
鵝肉世家在哪?
這間經營超過20年的在地鵝肉店【鵝肉世家】位於文山區木新路上
聽說附近這邊是木柵鵝肉街，一條街上都是鵝肉餐廳，現在目前只剩2-3間
要來這邊最方便的方式還是騎車
開車的話對面也有一兩個停車場可以停車哦
木新路上的【鵝肉世家】因為經營多年，環境比較簡單且帶有歷史感
看的出來有非常多的明星光顧，牆上一堆明星藝人的親筆簽名
離我們桌邊最近的明星簽名就是方馨
我很常在一些餐廳看到她的簽名，難道她選餐廳的邏輯跟我相當嗎
真的是很常看到方馨的親筆簽名
必吃煙燻茶鵝(兩人份)
鵝肉世家選用每日直送的溫體鵝，不用吃就知道會很JUICY
鵝肉外皮看起來酥脆彈牙，但咬下去的口感卻非常的軟嫩
淡淡甘蔗煙燻的風味，越咀嚼其鵝肉獨特的煙燻香氣更加明顯
比較讓人覺得可惜的地方是，鵝肉世家的鵝肉雖然好吃，但價格略顯偏高
我們這兩人份的份量就要250元，份量跟台北阿城鵝肉相比真的是少了許多
但我覺得鵝肉世家的鵝肉反而比較好吃耶~
必吃之二-杏鮑菇香腸
這個杏鮑菇香腸第一次吃是在阿城鵝肉，沒想到鵝肉世家也是有這一道料理
自從吃過這個杏鮑菇香腸後就對它印象深刻，因為杏鮑菇的口感很脆口
搭配香腸意外地搭
重點是我們才買一根香腸給了一大坨蒜頭，而且還有人剝好給你
吃起來更爽
湯意麵跟乾板條口味也是不差
湯意麵的湯頭濃郁甘甜，乾板條的醬料則是搭配大量的油蔥
兩道料理的口味也蠻好的，我跟DONG都蠻喜歡
我們本來想說假日下午時段找看看附近看哪間餐廳還有營業，看到鵝肉世家還有開，就來吃看看
沒想到居然是一間在地老字號餐廳，而且鵝肉的美味也相當讓人喜愛
之後會想帶家裡的長輩來這邊吃看看，真的推薦愛吃鵝肉的朋友
店家/景點資訊
- 店家名稱： 鵝肉世家專賣店 (鵝肉潘世家)
- 所在地址：116臺灣台北市文山區木新路二段283號
- 營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-20:00
- 店家電話：0229368211
交通資訊
延伸閱讀
-
木柵高評價豆花店三盛三豆花，傳統做法鹽滷豆花嫩到爆！限量手工燒麻糬是目前心目中台北No.1好吃
-
行天宮素食推薦親食砌蔬食café，義大利麵、披薩西式餐點新鮮濃郁擺盤漂亮又好吃
-
朵朵嚐嚐貓咪中途咖啡廳-台北松山區可擼貓咖啡廳，平日只要一杯飲料就能撸貓，貓咪親人超可愛
-
木柵文山區老店-鵝肉世家，眾多藝人明星都來吃!一定要切一盤煙燻鵝肉，肉質軟嫩彈牙真的很棒
-
迪化街巨無霸草莓大福-2023台北大稻埕超夯排隊人氣美食，超大顆草莓搭配紅豆餡，排隊排超久(價格菜單)
-
2024秋蟹季來拉!超過10間雙北市區吃蟹+北海岸吃蟹懶人包，好吃才敢推薦!
-
台北東區忠孝敦化站美食｜火鍋殿，提供和牛吃到飽、啤酒喝到飽、超猛海鮮吃到飽服務
-
台北吃到飽的巔峰 饗A joy！人均三千的buffet，干貝龍蝦吃到飽、爆卵香魚必吃
快把下面的 D&W黑白雙搭 追蹤起來