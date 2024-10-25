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位於台北文山區木新路的【鵝肉世家】是在地人非常有人氣的美食小店，尤其是他們的煙燻茶鵝讓老饕趨之若鶩

用餐時間常常門庭若市座無虛席，晚上時段更是要排隊，除了煙燻鵝肉外，一定也要點杏鮑菇香腸

這個杏鮑菇香腸比台北阿成鵝肉還好吃，口感更加多層豐富，來這邊一定要點這兩道餐點拉

鵝肉世家在哪?

這間經營超過20年的在地鵝肉店【鵝肉世家】位於文山區木新路上

聽說附近這邊是木柵鵝肉街，一條街上都是鵝肉餐廳，現在目前只剩2-3間

要來這邊最方便的方式還是騎車

開車的話對面也有一兩個停車場可以停車哦

木新路上的【鵝肉世家】因為經營多年，環境比較簡單且帶有歷史感

看的出來有非常多的明星光顧，牆上一堆明星藝人的親筆簽名

離我們桌邊最近的明星簽名就是方馨

我很常在一些餐廳看到她的簽名，難道她選餐廳的邏輯跟我相當嗎

真的是很常看到方馨的親筆簽名

必吃煙燻茶鵝(兩人份)

鵝肉世家選用每日直送的溫體鵝，不用吃就知道會很JUICY

鵝肉外皮看起來酥脆彈牙，但咬下去的口感卻非常的軟嫩

淡淡甘蔗煙燻的風味，越咀嚼其鵝肉獨特的煙燻香氣更加明顯

比較讓人覺得可惜的地方是，鵝肉世家的鵝肉雖然好吃，但價格略顯偏高

我們這兩人份的份量就要250元，份量跟台北阿城鵝肉相比真的是少了許多

但我覺得鵝肉世家的鵝肉反而比較好吃耶~

必吃之二-杏鮑菇香腸

這個杏鮑菇香腸第一次吃是在阿城鵝肉，沒想到鵝肉世家也是有這一道料理

自從吃過這個杏鮑菇香腸後就對它印象深刻，因為杏鮑菇的口感很脆口

搭配香腸意外地搭

重點是我們才買一根香腸給了一大坨蒜頭，而且還有人剝好給你

吃起來更爽

湯意麵跟乾板條口味也是不差

湯意麵的湯頭濃郁甘甜，乾板條的醬料則是搭配大量的油蔥

兩道料理的口味也蠻好的，我跟DONG都蠻喜歡

我們本來想說假日下午時段找看看附近看哪間餐廳還有營業，看到鵝肉世家還有開，就來吃看看

沒想到居然是一間在地老字號餐廳，而且鵝肉的美味也相當讓人喜愛

之後會想帶家裡的長輩來這邊吃看看，真的推薦愛吃鵝肉的朋友

店家/景點資訊

店家名稱： 鵝肉世家專賣店 (鵝肉潘世家)

所在地址：116臺灣台北市文山區木新路二段283號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-20:00

店家電話：0229368211 Google即時導航





交通資訊

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