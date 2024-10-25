咖啡店：Cama coffee roasters 豆留文青

地址：台北市信義區光復南路133號

電話：02 2765 1008

營業時間：11:30~20:00(周末10:00開始)

FB：https://www.facebook.com/sy.camacoffeeroasters/

IG：https://www.instagram.com/sy.camacoffeeroasters/

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說到cama咖啡，大家應該已經很熟悉，2019年它們在陽明山上開了品牌旗艦店「豆留森林」，打造了新的品牌出路，而這次則是在松菸文創園區裡又開設了新的2號旗艦店「豆留文青」。

豆留文青這次進駐的是市定古蹟「松山文化園區鍋爐房」，也是cama團隊和台北市政府文化局及財團法人台北市文化基金會共同攜手合作，歷時3年籌畫並斥資千萬打造而成，鍋爐房以挑高的空間與高聳的煙囪為其特色，過去的主要功能為容納蒸汽動力機組，帶動整個松山菸廠運作；除了提供菸廠蒸燻菸葉之外，另也做為員工洗澡及廚房炊事之用，這次設計則是保留了鍋爐房的原有樣貌並打造成劇場式精品咖啡展演舞台。

豆留文青呼應了松菸文創園區在規劃上圍繞在文創、設計與美學的三個面向，目標是打造台北最潮的咖啡聚所，室內不但挑高、整體格局還很方正，在正中央就做了一個大中島吧檯將空間畫成前後兩部分，前面是外帶專區，後方則是面對室內用餐區。

一進門就能看見一側有大型的烘豆機，烘豆的香氣從外頭就能聞到，而另一側則是充滿Outdoor風的周邊商品。

吧台區的後方內用空間有著復古的設計風格，搭配別具風情的藤編元素，還將過去鍋爐房的景色照片以電影海報的風格呈現展示在牆上。

在內用區這裡的吧檯就能看出Cama這次的豆留文青不只是一間咖啡館、更是一個結合了烘焙、料理和啤酒的餐酒館，吧台上的麵包陳列看起來就很美味。

豆留文青還能看到一些當年懷舊的標語，店內則是有不少的外國客人。

豆留文青店內以Cama擅長的咖啡為核心，同時發展了餐酒、烘焙等不同領域，除了咖啡茶飲之外，最有趣的是在這裡還能點到下酒小菜，喝咖啡搭配豬耳朵是不是相當特別！

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