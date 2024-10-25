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台北市內湖區台北新開幕伍食早午餐，西式洋樓氛圍搭配大盤子餐點，調味豐富的東湖早餐選擇

D&W黑白雙搭 人氣：13
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窩客好文

D&W黑白雙搭

發表篇數：613篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 內湖區

造訪商家：

伍食 No.510
place台北市內湖區東湖43巷26弄7號1樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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台北市內湖區台北新開幕伍食早午餐，西式洋樓氛圍搭配大盤子餐點，調味豐富的東湖早餐選擇

台北早午餐這家新開幕的伍食早午餐，塑造出洋樓的西式氛圍，搭配西洋的大餐盤早午餐，調味豐富又好吃的風味，加上設計感沙發，讓他一開幕就人潮滿滿！藏身在東湖捷運站的住宅巷子中，想吃還得找呢！

伍食早午餐環境氛圍

西式洋樓設計妝點

在伍食早午餐的空間設計上，有許多的小巧思

例如窗上的窗貼，特別做成像是西洋的半圓窗的復古設計感

台北市內湖區台北新開幕伍食早午餐，西式洋樓氛圍搭配大盤子餐點，調味豐富的東湖早餐選擇

復古色系搭配上拼貼玻璃的吊燈

讓人有一種西式洋樓的錯覺

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綠植與木頭交錯

在整間店的中間，採用了植栽

讓整個裝潢更有綠意與生機

客人也因此更放鬆

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圓弧設計沙發

特殊造型的沙發，讓整個空間更有設計感

圓弧設計更有一種包廂的感覺

坐在裡面用餐，別有一種尊榮的感覺呢！

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伍食早午餐菜單價格

開放三明治與單點

餐盤形式的餐點將原本單調的三明治解構

視覺上變得很豐富且多元

吃起來也會格外好吃

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飲品跟早餐盤

飲品的選擇相較一般早餐店更多出許多

早餐盤更是從一般的可頌到牛排都有，選擇性相當豐富

班尼迪克蛋的選項更是可以自己獨立出來，居然有四種口味之多

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經典生火腿班尼迪克 360元

班尼迪克蛋淋上黃色金亮的荷蘭醬

真的讓人食欲大開！

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還有可頌跟好多的生菜

這個大盤子份量雖然不是到非常多

但是裡面的層次很豐富

從醬料到蔬菜的種類，都吃得出來用心且多元

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班尼迪克相當滑嫩

荷蘭醬有點酸，但適口性很不錯

最喜歡他的沙拉醬

香氣很足，不會膩且很清爽

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秘製義式香料雞腿排早餐盤 380元

早餐盤有附上早餐優格

但是沒有附飲料喔

連小小的柳橙汁都沒有～

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排餐功夫很扎實

外皮酥脆裡面雞肉多汁且柔軟

配薯條有點小單調～但是整體的風味很均衡，每一個部分都做得很到味

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加價100的拿鐵

拿鐵的部分算大杯

但普普通通

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伍食早午餐整體的味道都很不錯，滿亮眼就是價格偏高了一點點，要吃這樣的早午餐跟氣氛果然還是要有點口袋才行～

伍食早午餐地址電話

伍食 No.510

  • 地址： 114台北市內湖區東湖路43巷26弄7號1樓
  • 營業時間：10:00–18:00
  • 星期一 休息
  • 電話號碼： 02 2633 5677
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