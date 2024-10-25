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台北早午餐這家新開幕的伍食早午餐，塑造出洋樓的西式氛圍，搭配西洋的大餐盤早午餐，調味豐富又好吃的風味，加上設計感沙發，讓他一開幕就人潮滿滿！藏身在東湖捷運站的住宅巷子中，想吃還得找呢！

伍食早午餐環境氛圍

西式洋樓設計妝點

在伍食早午餐的空間設計上，有許多的小巧思

例如窗上的窗貼，特別做成像是西洋的半圓窗的復古設計感

復古色系搭配上拼貼玻璃的吊燈

讓人有一種西式洋樓的錯覺

綠植與木頭交錯

在整間店的中間，採用了植栽

讓整個裝潢更有綠意與生機

客人也因此更放鬆

圓弧設計沙發

特殊造型的沙發，讓整個空間更有設計感

圓弧設計更有一種包廂的感覺

坐在裡面用餐，別有一種尊榮的感覺呢！

伍食早午餐菜單價格

開放三明治與單點

餐盤形式的餐點將原本單調的三明治解構

視覺上變得很豐富且多元

吃起來也會格外好吃

飲品跟早餐盤

飲品的選擇相較一般早餐店更多出許多

早餐盤更是從一般的可頌到牛排都有，選擇性相當豐富

班尼迪克蛋的選項更是可以自己獨立出來，居然有四種口味之多

經典生火腿班尼迪克 360元

班尼迪克蛋淋上黃色金亮的荷蘭醬

真的讓人食欲大開！

還有可頌跟好多的生菜

這個大盤子份量雖然不是到非常多

但是裡面的層次很豐富

從醬料到蔬菜的種類，都吃得出來用心且多元

班尼迪克相當滑嫩

荷蘭醬有點酸，但適口性很不錯

最喜歡他的沙拉醬

香氣很足，不會膩且很清爽

秘製義式香料雞腿排早餐盤 380元

早餐盤有附上早餐優格

但是沒有附飲料喔

連小小的柳橙汁都沒有～

排餐功夫很扎實

外皮酥脆裡面雞肉多汁且柔軟

配薯條有點小單調～但是整體的風味很均衡，每一個部分都做得很到味

加價100的拿鐵

拿鐵的部分算大杯

但普普通通

伍食早午餐整體的味道都很不錯，滿亮眼就是價格偏高了一點點，要吃這樣的早午餐跟氣氛果然還是要有點口袋才行～

伍食早午餐地址電話

伍食 No.510

地址： 114台北市內湖區東湖路43巷26弄7號1樓

營業時間：10:00–18:00

星期一 休息

電話號碼： 02 2633 5677

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