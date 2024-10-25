吃心絕對 2024 年 9 月 20 日 在〈岡山美食 – Full okonomiyaki 大阪燒 x 從鐵板到餐桌 | 享受經典的大阪美食！〉中留言功能已關閉

關於Full okonomiyaki 大阪燒的兩三事

位於岡山專門提供大阪燒與鐵板料理，早期是以攤車的方式經營，於2023年11月開設店面。

大阪燒的日文沒有大阪這兩個字，在翻譯成中文時，剛好借用了城市地名而已，所以千萬不要把大阪燒講成，「大阪焼き（おおさかやき）」

大阪燒它的日名叫作

#御好燒

#お好み焼き

#おこのみやき

#OKONOMIYAKI

#O-KO-NO-MI-YA-KI

意即「加入喜好的食材煎成餅」

Full okonomiyaki 大阪燒位置與環境



▲▼店家以黑色為主色系。



▲▼店面以前是髮廊，隔壁就是岡山知名的羊肉老店，感覺老闆可以做個羊肉大阪燒呢！



▲透過google的街景服務，可以看到2017年2月的店面，很有趣呢！



▲店家營業時間。



▲餐具飲水區。



▲吧台座位區。



▲另一邊是靠牆區，感覺比較適合一至二人來用餐的座位風格。



▲大阪燒醬汁。



▲店內的壁紙很有氣氛呢！



▲除了日本的擺飾外，店內也很多之前髮廊留下來的「文物」。

Full okonomiyaki 大阪燒菜單

除了有大阪燒之外

還有其他的

鐵板料理、丼飯、炸物等等

鐵板料理有

日式炒麵麵包

豚平燒

日式豚肉炒麵等等

之前去大阪的吃法是

座位的桌子就有鐵板

服務人員在你桌上的鐵板現做

台南三井鶴橋風月大阪燒也是



▲菜單，背面是飲料，忘了拍，有氣泡飲料、酒類等等。



▲氣泡果汁系列。



▲▼店內各種日本可愛小物。

Full okonomiyaki 大阪燒餐點介紹

看老闆拿著鐵鏟在鐵板上

刷刷刷的好像武士一般

這裡的大阪燒是老闆做好後

再端到座位上供客人享用

餐具區有可愛的小鐵鏟

用來切開大阪燒用的

大阪燒是用低筋麵粉

再加入蔬菜、肉類跟一些海鮮

最後淋上醬汁與美乃滋

最後再撒上海苔粉與柴魚片

點上一份大阪燒

再來份啤酒還真日本的氣氛呀

✅ 豚肉大阪燒 💰180

✅ 彈珠汽水氣泡飲 💰70

Full okonomiyaki 大阪燒用餐注意事項

每位低消為飲品一杯(國中以下不列入)

尖峰時段用餐時間為1.5小時

禁帶外食/飲品，若看到會口頭告知

屢勸不聽者老闆會幫你把外食吃完

付款方式為現金/轉帳

Full okonomiyaki 大阪燒營業資訊

🏠 岡山區仁壽路59號

⌚️ 星期二三四 11:00~14:00, 17:00~21:00 / 星期五六 11:00~14:00, 17:00~23:00

🛏️ 星期日一休息

☎️ 0981-250-550

🚇 捷運岡山車站 走路18分鐘