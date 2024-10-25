吃心絕對 2024 年 9 月 20 日 在〈岡山美食 – Full okonomiyaki 大阪燒 x 從鐵板到餐桌 | 享受經典的大阪美食！〉中留言功能已關閉
關於Full okonomiyaki 大阪燒的兩三事
位於岡山專門提供大阪燒與鐵板料理，早期是以攤車的方式經營，於2023年11月開設店面。
大阪燒的日文沒有大阪這兩個字，在翻譯成中文時，剛好借用了城市地名而已，所以千萬不要把大阪燒講成，「大阪焼き（おおさかやき）」
大阪燒它的日名叫作
#御好燒
#お好み焼き
#おこのみやき
#OKONOMIYAKI
#O-KO-NO-MI-YA-KI
意即「加入喜好的食材煎成餅」
Full okonomiyaki 大阪燒位置與環境
▲▼店家以黑色為主色系。
▲▼店面以前是髮廊，隔壁就是岡山知名的羊肉老店，感覺老闆可以做個羊肉大阪燒呢！
▲透過google的街景服務，可以看到2017年2月的店面，很有趣呢！
▲店家營業時間。
▲餐具飲水區。
▲吧台座位區。
▲另一邊是靠牆區，感覺比較適合一至二人來用餐的座位風格。
▲大阪燒醬汁。
▲店內的壁紙很有氣氛呢！
▲除了日本的擺飾外，店內也很多之前髮廊留下來的「文物」。
Full okonomiyaki 大阪燒菜單
除了有大阪燒之外
還有其他的
鐵板料理、丼飯、炸物等等
鐵板料理有
日式炒麵麵包
豚平燒
日式豚肉炒麵等等
之前去大阪的吃法是
座位的桌子就有鐵板
服務人員在你桌上的鐵板現做
台南三井鶴橋風月大阪燒也是
▲菜單，背面是飲料，忘了拍，有氣泡飲料、酒類等等。
▲氣泡果汁系列。
▲▼店內各種日本可愛小物。
Full okonomiyaki 大阪燒餐點介紹
看老闆拿著鐵鏟在鐵板上
刷刷刷的好像武士一般
這裡的大阪燒是老闆做好後
再端到座位上供客人享用
餐具區有可愛的小鐵鏟
用來切開大阪燒用的
大阪燒是用低筋麵粉
再加入蔬菜、肉類跟一些海鮮
最後淋上醬汁與美乃滋
最後再撒上海苔粉與柴魚片
點上一份大阪燒
再來份啤酒還真日本的氣氛呀
✅ 豚肉大阪燒 💰180
✅ 彈珠汽水氣泡飲 💰70
Full okonomiyaki 大阪燒用餐注意事項
每位低消為飲品一杯(國中以下不列入)
尖峰時段用餐時間為1.5小時
禁帶外食/飲品，若看到會口頭告知
屢勸不聽者老闆會幫你把外食吃完
付款方式為現金/轉帳
Full okonomiyaki 大阪燒營業資訊
- 🏠 岡山區仁壽路59號
- ⌚️ 星期二三四 11:00~14:00, 17:00~21:00 / 星期五六 11:00~14:00, 17:00~23:00
- 🛏️ 星期日一休息
- ☎️ 0981-250-550
- 🚇 捷運岡山車站 走路18分鐘