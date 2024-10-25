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> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 桃園市桃園區【桃園美食推薦】永芯茶檔茶餐廳(南平店)☆人氣港式茶餐廳插旗x聚餐、拍網美照的好去處☆冰火菠蘿油、豬扒包

桃園市桃園區【桃園美食推薦】永芯茶檔茶餐廳(南平店)☆人氣港式茶餐廳插旗x聚餐、拍網美照的好去處☆冰火菠蘿油、豬扒包

齊齊媽咪☆蚊子 人氣：10
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窩客好文

齊齊媽咪☆蚊子

發表篇數：186篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 桃園區

造訪商家：

永芯茶檔茶餐廳 桃園南平店
place桃園市桃園區南平路460號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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中壢必吃的港式茶餐廳永芯茶檔

藝文特區二店（南平店）在(2024)113/5/1號悄悄開幕了❗❗

老是排不到中壢店(內壢)安琪拉，決定前往新店插旗好惹

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中壢店每逢用餐時段幾乎人山人海

這裡也不例外，很難拍到清空畫面

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▼店面復古懷舊霓虹燈和花磚等標語裝潢，挺好拍

桃園市桃園區【桃園美食推薦】永芯茶檔茶餐廳(南平店)☆人氣港式茶餐廳插旗x聚餐、拍網美照的好去處☆冰火菠蘿油、豬扒包再搭配濃濃港風的粵語經典歌，動聽!!桃園市桃園區【桃園美食推薦】永芯茶檔茶餐廳(南平店)☆人氣港式茶餐廳插旗x聚餐、拍網美照的好去處☆冰火菠蘿油、豬扒包桃園市桃園區【桃園美食推薦】永芯茶檔茶餐廳(南平店)☆人氣港式茶餐廳插旗x聚餐、拍網美照的好去處☆冰火菠蘿油、豬扒包

※耳邊不時傳來張國榮、張學友等金曲不斷，懷念啊!!桃園市桃園區【桃園美食推薦】永芯茶檔茶餐廳(南平店)☆人氣港式茶餐廳插旗x聚餐、拍網美照的好去處☆冰火菠蘿油、豬扒包桃園市桃園區【桃園美食推薦】永芯茶檔茶餐廳(南平店)☆人氣港式茶餐廳插旗x聚餐、拍網美照的好去處☆冰火菠蘿油、豬扒包桃園市桃園區【桃園美食推薦】永芯茶檔茶餐廳(南平店)☆人氣港式茶餐廳插旗x聚餐、拍網美照的好去處☆冰火菠蘿油、豬扒包

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永芯茶檔主打一系列港式料理，

沒有港式點心類，比較傾向個人餐點

※品嚐起來有因台灣人的口味作調整

桃園市桃園區【桃園美食推薦】永芯茶檔茶餐廳(南平店)☆人氣港式茶餐廳插旗x聚餐、拍網美照的好去處☆冰火菠蘿油、豬扒包菜單請點選相簿or至店家官方臉書查看。桃園市桃園區【桃園美食推薦】永芯茶檔茶餐廳(南平店)☆人氣港式茶餐廳插旗x聚餐、拍網美照的好去處☆冰火菠蘿油、豬扒包

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目前推出 #南洋風

我們也嚐鮮點下去

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最先上來的 #冰火菠蘿油

酥脆外皮&奶油超厚實，冷熱交織的口感，鵝子頗愛滴!!桃園市桃園區【桃園美食推薦】永芯茶檔茶餐廳(南平店)☆人氣港式茶餐廳插旗x聚餐、拍網美照的好去處☆冰火菠蘿油、豬扒包

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豬扒包

豬扒包搭配的是外層酥脆富有嚼勁的法國麵包，一口咬下，先感受到的是酥脆的口感；加上嫩煎的豬扒()，外酥內軟頗有層次感。

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▼單點的海南雞桃園市桃園區【桃園美食推薦】永芯茶檔茶餐廳(南平店)☆人氣港式茶餐廳插旗x聚餐、拍網美照的好去處☆冰火菠蘿油、豬扒包桃園市桃園區【桃園美食推薦】永芯茶檔茶餐廳(南平店)☆人氣港式茶餐廳插旗x聚餐、拍網美照的好去處☆冰火菠蘿油、豬扒包桃園市桃園區【桃園美食推薦】永芯茶檔茶餐廳(南平店)☆人氣港式茶餐廳插旗x聚餐、拍網美照的好去處☆冰火菠蘿油、豬扒包桃園市桃園區【桃園美食推薦】永芯茶檔茶餐廳(南平店)☆人氣港式茶餐廳插旗x聚餐、拍網美照的好去處☆冰火菠蘿油、豬扒包桃園市桃園區【桃園美食推薦】永芯茶檔茶餐廳(南平店)☆人氣港式茶餐廳插旗x聚餐、拍網美照的好去處☆冰火菠蘿油、豬扒包

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一定要搭配附的醬料(醬油、特製辣椒、油蔥醬)

雖然海南雞肉單吃也好吃，但沾醬後更提味呦

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炸餛飩超級好吃

內餡是鮮美蝦仁+豬肉泥，一口卡茲超滿足。

※特製辣椒醬頗辣，但是豪豪食。桃園市桃園區【桃園美食推薦】永芯茶檔茶餐廳(南平店)☆人氣港式茶餐廳插旗x聚餐、拍網美照的好去處☆冰火菠蘿油、豬扒包桃園市桃園區【桃園美食推薦】永芯茶檔茶餐廳(南平店)☆人氣港式茶餐廳插旗x聚餐、拍網美照的好去處☆冰火菠蘿油、豬扒包桃園市桃園區【桃園美食推薦】永芯茶檔茶餐廳(南平店)☆人氣港式茶餐廳插旗x聚餐、拍網美照的好去處☆冰火菠蘿油、豬扒包

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店家招待我們品嚐的蛋黃酥

雖已過中秋，送禮自用皆可

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我的主餐：滑蛋蝦仁公仔麵桃園市桃園區【桃園美食推薦】永芯茶檔茶餐廳(南平店)☆人氣港式茶餐廳插旗x聚餐、拍網美照的好去處☆冰火菠蘿油、豬扒包

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▼這個蝦仁也太大隻！桃園市桃園區【桃園美食推薦】永芯茶檔茶餐廳(南平店)☆人氣港式茶餐廳插旗x聚餐、拍網美照的好去處☆冰火菠蘿油、豬扒包

蝦仁給的很浮誇(據說是手剝的草蝦)，已剝去蝦殼可以直接吃，Q彈鮮甜；公仔麵很有彈性，口感介於泡麵&拉麵(懂!?)

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絲滑奶茶凍檸茶也是茶餐廳必點

絲滑奶茶的紅茶味特濃+淡奶調合，順口不會太甜膩；凍檸茶已經很接近我在香港喝到的港覺，還挺解油膩的。

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兒子的主餐：滑蛋牛肉飯▼

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滑蛋&牛肉都屬於紮實的口感

牛肉醬燒味、厚實略帶嚼勁桃園市桃園區【桃園美食推薦】永芯茶檔茶餐廳(南平店)☆人氣港式茶餐廳插旗x聚餐、拍網美照的好去處☆冰火菠蘿油、豬扒包

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差點被我們遺忘的沙嗲雞肉串

雞肉內嫩、但外口感入口需要咀嚼

很喜歡餐點都有附上蔬食類，解膩!!

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沾上特製過的薑黃醬，會讓人覺得很印度風(果然南洋味?!)

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最後在清新的飯後甜點檸檬凍畫下完美Ending

※註：平日用餐只要點飯、麵…等個人餐皆贈送。

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桃園市桃園區【桃園美食推薦】永芯茶檔茶餐廳(南平店)☆人氣港式茶餐廳插旗x聚餐、拍網美照的好去處☆冰火菠蘿油、豬扒包安琪拉食後感：終於插旗攻略永芯茶檔(先灑個花桃園市桃園區【桃園美食推薦】永芯茶檔茶餐廳(南平店)☆人氣港式茶餐廳插旗x聚餐、拍網美照的好去處☆冰火菠蘿油、豬扒包)，餐點在港式餐點裡算平價親民、物超所值，品嚐起來有因台灣人的口味作調整，但不失港味；店內復古懷舊霓虹燈裝潢頗好拍，最最重要&值得稱讚的是上餐速度&服務品質都不錯，會是讓人想再回訪的餐廳。桃園市桃園區【桃園美食推薦】永芯茶檔茶餐廳(南平店)☆人氣港式茶餐廳插旗x聚餐、拍網美照的好去處☆冰火菠蘿油、豬扒包

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桃園市桃園區【桃園美食推薦】永芯茶檔茶餐廳(南平店)☆人氣港式茶餐廳插旗x聚餐、拍網美照的好去處☆冰火菠蘿油、豬扒包【永芯茶檔 茶餐廳】南平店

地址：桃園市桃園區南平路460

聯絡電話：03-315-0141

營業時間：周一至周五11:30-15:0017:00-21:00

周六至周日11:30-20:30

無固定公休日

如有公休會提前在IG臉書發佈

國定假期/假日不開放訂位服務唷！

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