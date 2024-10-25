中壢必吃的港式茶餐廳《永芯茶檔》
藝文特區二店（南平店）在(2024)113/5/1號悄悄開幕了❗❗
老是排不到中壢店(內壢)的安琪拉，決定前往新店插旗好惹
中壢店每逢用餐時段幾乎人山人海
這裡也不例外，很難拍到清空畫面
▼店面復古懷舊霓虹燈和花磚等標語裝潢，挺好拍
再搭配濃濃港風的粵語經典歌，動聽!!
※耳邊不時傳來張國榮、張學友等金曲不斷，懷念啊!!
《永芯茶檔》主打一系列港式料理，
沒有港式點心類，比較傾向個人餐點
※品嚐起來有因台灣人的口味作調整
菜單請點選相簿or至店家官方臉書查看。
目前推出 #南洋風
我們也嚐鮮點下去
最先上來的 #冰火菠蘿油
酥脆外皮&奶油超厚實，冷熱交織的口感，鵝子頗愛滴!!
▼豬扒包
豬扒包搭配的是外層酥脆富有嚼勁的法國麵包，一口咬下，先感受到的是酥脆的口感；加上嫩煎的豬扒(排)，外酥內軟頗有層次感。
▼單點的海南雞
一定要搭配附的醬料(醬油、特製辣椒、油蔥醬)
雖然海南雞肉單吃也好吃，但沾醬後更提味呦
炸餛飩超級好吃
內餡是鮮美蝦仁+豬肉泥，一口卡茲超滿足。
※特製辣椒醬頗辣，但是豪豪食。
店家招待我們品嚐的蛋黃酥
雖已過中秋，送禮自用皆可
我的主餐：滑蛋蝦仁公仔麵
▼這個蝦仁也太大隻！
蝦仁給的很浮誇(據說是手剝的草蝦)，已剝去蝦殼可以直接吃，Q彈鮮甜；公仔麵很有彈性，口感介於泡麵&拉麵(懂!?)
▼絲滑奶茶、凍檸茶也是茶餐廳必點
絲滑奶茶的紅茶味特濃+淡奶調合，順口不會太甜膩；凍檸茶已經很接近我在香港喝到的港覺，還挺解油膩的。
兒子的主餐：滑蛋牛肉飯▼
滑蛋&牛肉都屬於紮實的口感
牛肉醬燒味、厚實略帶嚼勁
差點被我們遺忘的《沙嗲雞肉串》
雞肉內嫩、但外口感入口需要咀嚼
很喜歡餐點都有附上蔬食類，解膩!!
沾上特製過的薑黃醬，會讓人覺得很印度風(果然南洋味?!)
最後在清新的飯後甜點《檸檬凍》畫下完美Ending
※註：平日用餐只要點飯、麵…等個人餐皆贈送。
安琪拉食後感：終於插旗攻略《永芯茶檔》(先灑個花)，餐點在港式餐點裡算平價親民、物超所值，品嚐起來有因台灣人的口味作調整，但不失港味；店內復古懷舊霓虹燈裝潢頗好拍，最最重要&值得稱讚的是上餐速度&服務品質都不錯，會是讓人想再回訪的餐廳。
【永芯茶檔 茶餐廳】南平店
地址：桃園市桃園區南平路460號
聯絡電話：03-315-0141
營業時間：周一至周五11:30-15:00、17:00-21:00
周六至周日11:30-20:30
無固定公休日
如有公休會提前在IG、臉書發佈
❌國定假期/假日不開放訂位服務唷！
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