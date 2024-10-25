位於彰化市的街道上，隱藏著一家讓人一試成主顧的幸福臭豆腐，口味有黃金、紅麴、竹炭三種風味各具特色，讓許多臭豆腐愛好者們回味無窮~~

~幸福臭豆腐~

店家地址： 彰化縣彰化市中正路一段467號

連絡電話：0983 512 010

營業時間： 15:00~22:00

Table of Contents Toggle 幸福臭豆腐｜地理位置

幸福臭豆腐位於彰化市中正路一段上，蓁古早味現烤蛋糕對面，吃完晚餐還可以到對面買個蛋糕回家當點心！！幸福臭豆腐一旁有停車場，若開車前來也很好停車~~

幸福臭豆腐｜菜單MENU

幸福臭豆腐除了必點的臭豆腐之外，還有羹類及麻辣鴨血及肉燥飯等餐點，當然必吃的還是臭豆腐啦!!

還未到門口就聞到飄散在空氣中的香氣讓人無法抗拒~門口的油鍋內滿滿的都是正在油炸的臭豆腐，有金黃色、紅色及黑色三種顏色，真的是彩色臭豆腐阿~~

黃金臭豆腐

黃金臭豆腐炸到金黃色外表，外酥內軟又多汁，一口咬下酥脆的外皮好誘人，保留豆腐的濃郁風味，搭配桌上的蒜泥以及辣醬，還有酥脆酸爽的台式泡菜，多層次的豐富口感讓人吃過就難忘~~

紅麴臭豆腐

幸福臭豆腐巧妙地將紅麴融入了臭豆腐的製作中，創造出了別具一格的紅麴臭豆腐，微微帶有紅麴的紅色，第一眼就成為目光的焦點，紅麴的發酵香氣，搭配臭豆腐的獨特味道，形成一種全新的味覺體驗~

竹炭臭豆腐

黑色臭豆腐口味是竹炭，外皮經過竹炭粉的調和，煎炸後形成了酥脆的黑色外皮，保有臭豆腐應有的脆口，濃郁的豆腐香氣在口中綻放，獨特的香氣也是一絕!!

幸福臭豆腐的三色臭豆腐系列，不僅在風味上做出了大膽的創新，提供的特製辣醬也很夠味，搭配酸甜清爽的台式泡菜，與臭豆腐形成了絕妙的搭配~

另外，幸福臭豆腐還提供了多種餐點選擇，如羹麵、味噌湯、豬血湯等經典小吃，讓饕客們吃得飽也吃的巧，滿足了想吃美食的味蕾~~

~幸福臭豆腐~

店家地址： 彰化縣彰化市中正路一段467號

連絡電話：0983 512 010

營業時間： 15:00~22:00