到沖繩旅行必去景點之一「沖繩世界文化王國」

文化王國好豐富有好多區：玉泉洞、傳統工藝(琉球玻璃工房、彩繪風師爺)、

熱帶水果王國、毒蛇博物館、南部造酒所、挖珍珠體驗，並且有太鼓舞表演、毒蛇表演

玉泉洞是歷經30萬年形成的日本第二大鐘乳洞，看了不經嘖嘖稱奇大自然鬼斧神工

並且裏面規劃的非常棒，想必花了不少心血才能讓遊客好好的欣賞這裏

若是有到沖繩旅行不妨安排到「沖繩文化王國」走走吧!

記得幫「米陸愛享樂」分享與按讚…每篇文章、照片都是用心經營

沖繩文化王國

位於沖繩縣南部的南城市，距離那霸機場約18公里，開車約需30分鐘左右

園區內有許多主題：玉泉洞、傳統工藝(琉球玻璃工房、彩繪風師爺)、熱帶水果園、毒蛇博物館、

南部造酒所、挖珍珠體驗、王國村，並且有太鼓舞表演、毒蛇表演

如果你問這裏適合帶小小孩來嗎?! 從官網資訊得知「除玉泉洞（鐘乳洞）以外的區域，皆為無障礙空間」

換句話說就是玉泉洞沒有無障礙空間…所以帶小孩坐推車真的很不方便

裏面有些路段樓梯上上下下，要帶小小孩可能要揹揹巾…

玉泉洞內的氣溫約21 度到24 度，但因為不透風所以蠻悶熱。

其他區域則是蠻適合一家大小一起同樂

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沖繩文化王國地圖

簡易地圖

1.玉泉洞、2.熱帶水果園、3.傳統工藝體驗、4.王國村

5傳統藝能-太鼓舞、6.毒蛇表演、7.毒蛇博物館公園

餐廰位於5,6的旁邊建築物的二樓是自助餐型式。一樓則是伴手禮區

沖繩文化王國票價

• 大人 (15歲以上) ¥ 2000 • 小孩 (4~14歲以上) ¥ 1000 • 幼童免費(4歲以下)

官網價：• 大人 (15歲以上) ¥ 1900 • 小孩 (4~14歲以上) ¥ 950

若是需要租借輪椅、嬰兒車、雨傘都可以詢問

官網連結：https://www.asoview.com/channel/tickets/KNF5S1tlEI/

或是 訂票 tinyurl.com/2ca4dq9a，透過客路有許多不同方案可以參考

沖繩有許多地方有寶可夢供拍照，像沖繩美麗海水族館、美國村…都有皮卡丘的蹤跡

而文化王國這裏也有寶可夢~在賣拌手禮的那裏，後面會放上照片

獅子吼之塔 (取自 官網介紹 )

5體3種大獅子所構成，朝天空中央吼叫、坐鎮於此的獅子，是由年輕的陶藝家新垣光雄先生花費了一年的時間製作而成。

2對獅子分別屬於「雞血石（玉石）」、「唐三彩（陶器）」，是在藝術文化精湛的中國所製成的珍貴獅子。

『獅子吼之塔』的獅子能夠辟邪招福，期盼從沖繩祈求世界永久和平。

這一對獅子原是1985年「科學博覧會(Tsukuba Expo'85)」當中，裝飾於中國館入口處的獅子，

象徵中國與沖繩的文化交流，受贈於中國。

綠釉、黃色、鐵釉三色的裝飾技法始於唐代，傳承至今，一般稱作「唐三彩」。

這一對獅像原是仿製明太祖孝陵參道上的石獅子，由中國桃源的雕刻工房之手忠實復原而成

據推測原作的製作年代大概是1400年代初期，而且材質是玉石中的雞血石，

非常堅硬，雕刻難度極高。1隻獅子的重量約２噸，相當於２輛汽車的重量。

玉泉洞入口

從文化王國進入後很快就會經過玉泉洞入口，建議可以先看一下門口告示的表演時刻

玉泉洞全長5公里， 目前開放給觀光客參觀的是其中的850公尺，參觀時間約40分鐘，可以規劃時間再決定行程

太鼓舞表演、毒蛇表演 表演時刻

提醒一下看表演都是不能拍照錄影的哦!

入口旁的「毒蛇博物館公園」需要另外付費的哦!

因為我們時間有限所以沒有進去參觀

玉泉洞

而參觀玉泉洞為單一方向也就是說出、入口都只有一個

不要想先走到出口再從出口往回走方向參觀(不可以逆向參觀)，因為出口是無法進入玉泉洞的

這是我們第二次到文化王國，初訪遊記：沖繩-沖繩世界文化王國·玉泉洞 (王國村)

進入玉泉洞…若是有帶小小孩或是小嬰兒的馬上就有第一個考驗…下樓樓梯

而整個洞內地面幾乎都是溼溼的，所以步行時請一定要更加小心…

但也不免對眼前景像讚嘆…好驚人丫

玉泉洞介紹 (主要取自 全球通旅行社 )

日本三大鐘乳石洞之一，沖繩獨特的隆起的珊瑚礁，在30萬年漫長的歲月中形成的玉泉洞，

全長5公里，規模居日本第二， 目前開放給觀光客參觀的是其中的850公尺(參觀時間約40分鐘)

洞內的氣溫約21 度到24 度 ，但走久仍然蠻熱的

由自然界形成的奇觀。洞內98萬支的各式各樣的石筍鐘乳石，加上燈光投射，讓人有如進入奇幻的神奇世界

想要進入末開放的區域，每年七月到九月夏季會舉辦期間限定的洞窟探險行程，由專門的導遊陪同探險未開放區域(需事先預約)

圖中這一區為「 長槍頂」

銀柱

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除了地面溼滑，路上隨時會遇到「不長眼」的鐘乳石… ☺ 不要不小心就撞上它囉!!

可以看到許多地方都有貼心提醒…避免遊客撞上

青泉

因為有打上藍色燈光，這一區很美…

我們還好一家四人同行，如果自己步行在玉泉洞應該會有點害怕吧!

裏面蠻潮溼、又陰暗，並且好安靜丫~~

裏面還有水位過高問題…不知道大雨過後是不是也會開放呢?!

黃金盃

鐘乳管

來到玉泉洞 ~陸某可以向孩子解說

媽媽我只顧拍照~(怎麼想到"女子無才便是德呢")

介紹 吊牌寫著 「 3年才長1mm，要形成如此驚人的景色怪不得需要 30萬年歲月 」

鬼釜神工

天然景色、鬼釜神工的美好

一開始看到鐘乳石時…內心好多哇!~哇~哇~好勵害

但走到最後只覺得好悶熱好想趕快走出去…~~

看到水族箱時這表示你已經走完玉泉洞行程了

裏面展示的是玉泉洞內的小生物，但真的真的很小…

搭上手扶梯有種重見光明…比較涼快的感覺。

而這手扶梯超長…表示我們從地底的好深處走出來

從這出口出去便是熱帶水果園區

熱帶水果園

栽培大約100種450棵的熱帶果樹，有芒果、木瓜、鳳梨等。可在不同的季節近距離觀看難得一見的花卉、果實。

果園旁的小吃店有販售縣產鳳梨等熱帶水果和椰子汁 (取自官方介紹)

上次來函也有與鳳梨拍照…這次當然也要來一張囉

沖繩產鳳梨…但與台灣的鳳梨不太一樣，沖繩鳳梨走迷你路線的並不大顆

Mickey上次來有嚐試覺得吃起來還算不錯，有些偏酸但甜度還是有的…

只能說台灣的鳳梨(水果)實在太強大都是又甜又香丫

熱帶水果園旁的商店

有販售果汁、水果、冰品…等。剛剛從玉泉洞走完很需要冰涼的飲料

Bule seal冰淇淋和椰子水

買了芒果汁

還有買了bule seal冰淇淋、椰子汁

傳統工藝 - 琉球玻璃工房

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參觀製作琉璃

琉璃健康步道

小孩走起來感覺不太疼，大人走到唉唉叫

王國村

琉球古家聚落有紅型工房、藍染工房、機織工房、製紙工房……

注意看可以發現屋頂有許多沖繩特有的風獅爺

琉球犬空 ，有人知道這是什麼嗎?!

只覺得他是隻很帥的狗

百年以上歷史的紅瓦古民宅

挖珍珠體驗

來到這裏如果時間夠不妨來體驗挖珍珠，一次為¥800

工作人員會先拿蛤蜊(牡蠣?)給你挑選…再教你怎麼取出(挖)珍珠

取出的那一刻實在好緊張…不知道會挖到怎麼樣的珍珠?! 顏色~大小…滿滿問號

取出後可以選擇做成吊飾或是加價做成項鍊、飾品…等

整個過程…如果遊客不多…順利的話…不用排隊只需約5~10分鐘即可，

但若要製作成成品…遊客多需要等待較長的製作時間

而這個挖珍珠體驗在文化文國是熱門體驗哦~

工作人員會先拿蛤蜊(牡蠣?)給你挑選…再教你怎麼取出(挖)珍珠

其實要參加體驗前…陸某有些抗拒因為他擔心挖完珍珠…小孩手會有腥味

加上小孩一定不會好好弄…怕弄的一身，但這裏很貼心…要體驗前會先給遊客戴上拋棄式手套

並且要打開時工作人員也會幫忙…所以先前的顧慮是多餘的…

打開後…立刻開始找珍珠在那裏~

還好不難找…工作人員也會幫忙取出

函這顆雖然不大…看起來也比較亮白

我們選擇加價¥2500 製作成項練，加價可以選的項鍊款式如照片

如前面提到取出珍珠做成成品…若是人多需要較長的等待製作時間

加工完的製作成項鍊的成品，是不是超級美呢

函函選了蝴蝶造型…霏的那個媽媽幫她選了較成熟的款式

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最後會再選一個被處裡乾淨的殼，選好後工作人員會整理好整套再給你成品

殼可以自已畫上塗鴉…霏選擇寫上自己的名字(媽媽內心… 冏 )

其實成品很美~請漠視他們的塗鴉

南都造酒所 (官網介紹 )

以「健康、療癒、美」為主題，製造善用沖繩食材的健康酒。

使用 Habu波布蛇 -沖繩特有的毒蛇，它有不可思議的生命力 ，只需喝水可以活100天以上

該酒將Habu波布尼的萃取液加入甘蔗釀造的59度酒精中

再加上13種香料調配而成的獨創波布蛇酒

此外還有利用玉泉洞地下水釀製的地啤──OKINAWA SANGO BEER等，網羅各種評價甚高的酒類

記得導遊有提到，裏面有蛇的是不可以帶出國的哦(不能帶回台灣)

健康自助餐 CHURA島

跟團有被安排在文化王國內用餐…這是自助餐廰，採自行取餐

我們到訪的當天有許多遊客…人還不少，沒有特別去拍食物區

餐廰的一樓是伴手禮區

這裏入口旁有寶可夢立牌…小孩拍照拍的超開心

前面那兩隻是風速狗…霏仔說有分公母? 真的嗎

而這裏的伴手禮選擇也不少…當然是有各式沖繩名產…最特別的是狗狗的衣服

我好想買「自由犬」給霏霏…因為霏仔是全世界最自由的狗狗吧

這裏也有夾娃娃機和超多扭蛋機…大人、小孩看到都好想去試試手氣

逛一逛買了包果乾，還不錯吃…不過就果乾囉

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