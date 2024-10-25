為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 圖文創作 > 美食 > 食記心得 > 台中市西屯區明倫蛋餅｜傳統古早味粉漿蛋餅 軟Q的好滋味

台中市西屯區明倫蛋餅｜傳統古早味粉漿蛋餅 軟Q的好滋味

小企鵝生活趣 人氣：38
share
窩客好文

小企鵝生活趣

發表篇數：120篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台中市 > 西屯區

造訪商家：

明倫蛋餅 (台中店)
phone0928-382-198
place台中市西屯區福星路546號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
share place
寫文章

明倫蛋餅｜傳統古早味粉漿蛋餅 軟Q的好滋味

台中市西屯區明倫蛋餅｜傳統古早味粉漿蛋餅 軟Q的好滋味

明倫蛋餅從員林起家，最有名的在逢甲夜市，若不想排隊可以到JMALL購買唷~傳統古早味粉漿蛋餅製成的蛋餅軟Q中帶甜，難怪這麼受歡迎!!

~明倫蛋餅JMall店~
店家地址：台中市西屯區台灣大道四段1038號 (JMall商場與麥當勞中間)
營業時間：平日11:00-13:00，15:00-22:00 假日10:00-22:00

明倫蛋餅JMall店｜地理位置

台中市西屯區明倫蛋餅｜傳統古早味粉漿蛋餅 軟Q的好滋味

明倫蛋餅JMall店位於JMall商場與麥當勞中間，小小的一個攤位很好認，明倫蛋餅創立於1978年，近50年的好滋味值得品嚐~

明倫蛋餅JMall店｜菜單MENU

台中市西屯區明倫蛋餅｜傳統古早味粉漿蛋餅 軟Q的好滋味

明倫蛋餅的菜單很簡單，就是蛋餅添加的口味，有特製甜辣醬、醬油、胡椒粉及辣椒粉等四種口味，可以搭配兩種口味~因為企鵝麻不吃辣所以就點了醬油+胡椒粉~

台中市西屯區明倫蛋餅｜傳統古早味粉漿蛋餅 軟Q的好滋味

蛋餅是現點現做，且餅皮是用麵糊煎出來的，跟平常蛋餅都是用蛋餅皮製成很不同!!

台中市西屯區明倫蛋餅｜傳統古早味粉漿蛋餅 軟Q的好滋味

等餅皮熟了一點後翻面在放入蔥花及一顆整顆蛋~~等到半熟後會再翻面~

台中市西屯區明倫蛋餅｜傳統古早味粉漿蛋餅 軟Q的好滋味

淋上醬油及胡椒粉後，香噴噴的蛋餅就完成囉!!

台中市西屯區明倫蛋餅｜傳統古早味粉漿蛋餅 軟Q的好滋味

塑膠袋上有個店的資訊，想吃可以到各店購買

台中市西屯區明倫蛋餅｜傳統古早味粉漿蛋餅 軟Q的好滋味

剛坐起來的蛋餅超燙，吃起來餅皮略帶甜，且口感柔嫩軟Q，吃起來蛋香中帶著蔥花，淋上醬油及胡椒粉，甜中帶鹹相當涮嘴唷~~好吃!!

~明倫蛋餅JMall店~
店家地址：台中市西屯區台灣大道四段1038號 (JMall商場與麥當勞中間)
營業時間：平日11:00-13:00，15:00-22:00 假日10:00-22:00

 

 

相關文章

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

檢舉
share
chevron_left

彰化縣彰化市幸福臭豆腐｜彰化銅板美食健康與美
推薦商品
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up