明倫蛋餅從員林起家，最有名的在逢甲夜市，若不想排隊可以到JMALL購買唷~傳統古早味粉漿蛋餅製成的蛋餅軟Q中帶甜，難怪這麼受歡迎!!

~明倫蛋餅JMall店~

店家地址：台中市西屯區台灣大道四段1038號 (JMall商場與麥當勞中間)

營業時間：平日11:00-13:00，15:00-22:00 假日10:00-22:00

明倫蛋餅JMall店｜地理位置

明倫蛋餅JMall店位於JMall商場與麥當勞中間，小小的一個攤位很好認，明倫蛋餅創立於1978年，近50年的好滋味值得品嚐~

明倫蛋餅JMall店｜菜單MENU

明倫蛋餅的菜單很簡單，就是蛋餅添加的口味，有特製甜辣醬、醬油、胡椒粉及辣椒粉等四種口味，可以搭配兩種口味~因為企鵝麻不吃辣所以就點了醬油+胡椒粉~

蛋餅是現點現做，且餅皮是用麵糊煎出來的，跟平常蛋餅都是用蛋餅皮製成很不同!!

等餅皮熟了一點後翻面在放入蔥花及一顆整顆蛋~~等到半熟後會再翻面~

淋上醬油及胡椒粉後，香噴噴的蛋餅就完成囉!!

塑膠袋上有個店的資訊，想吃可以到各店購買

剛坐起來的蛋餅超燙，吃起來餅皮略帶甜，且口感柔嫩軟Q，吃起來蛋香中帶著蔥花，淋上醬油及胡椒粉，甜中帶鹹相當涮嘴唷~~好吃!!

~明倫蛋餅JMall店~

店家地址：台中市西屯區台灣大道四段1038號 (JMall商場與麥當勞中間)

營業時間：平日11:00-13:00，15:00-22:00 假日10:00-22:00