新北/蘆洲【香草弄堂義大利麵餐廳】蘆洲義大利麵推薦！平價親民，料豐味美！

臨近蘆洲市場，近三民高中站，在蘆洲區的巷弄中，藏著一家價位親民開了20年的義大利麵餐廳

【香草弄堂義大利麵餐廳】價格親民，深受附近的住戶、學生喜愛。

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令人驚艷的是這家店的價格親民，套餐只需$220~290元間~

還含濃湯、沙拉及飲料。

如果敢吃芋頭的朋友，可以試試看芋頭蘑菇燉飯，店家推薦～

也有焗烤、燉飯類。

濃湯加價$50可升級酥皮，加價$60可升級法式麵包湯。

濃湯香濃味美，不是水水勾芡的那種，很實在~

甜點可改為水果，這點很讚~水果很新鮮，種類也很豐富~

布丁表現平平，是吉利丁粉做的，個人較愛布蕾口感。

自助式，水及醬料在此可自行取用。

蒜香蛤蜊雞肉燉飯$220

蒜香蛤蜊雞肉燉飯，米粒吸飽了蛤蜊的精華，

充滿鹹香口感，再加上蒜及羅勒的香氣，

讓人忍不住一口接一口～

青醬海鮮義大利麵$240

青醬口味也同樣受到歡迎，而且加價$50就能有蛤蠣加量，

濃郁的口感卻不帶死鹹，成為饕客們愛不釋手的理由之一~

麵條的Q度軟硬適中，令人回味無窮~

至於飲料的表現算是正常水平 。

想要省荷包的朋友，無論是和三五好友共度時光，

或是在月底的日子，這裡都是一個省錢的好ㄉ選擇。

店家資訊

📌 【香草弄堂義大利麵餐廳】

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☎️02-8285-4148

📍 新北市蘆洲區得勝街20號