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南澳景點美食「好糧食堂」位於宜蘭的南澳車站附近。 利用南澳在地天然的食材及健康的烹調方式，做成一道道美味的料理，套餐傳達產地直到餐桌的綠色飲食理念，讓客人都能嚐到食材的本味，酸豆炒肉末、馬告鹹豬肉、香煎鮮魚、香料蔬食，每一口都是好糧食，甜香可口的米布丁，更是不能錯過
好糧食堂 店家資訊
- 地址：宜蘭縣蘇澳鎮蘇花路二段326巷18號
- 營業時間：週一11:30-14:30；週五11:30-14:00、17:30-19:30；六日11:30-14:00（週二至四公休，採預約制）
- 電話：0919-117273
- FB
好糧食堂 交通停車
- 自行開車：Google導航輸入好糧食堂即可到達
- 停車場：門口前有空地可以免費停車
- 大眾運輸：可搭乘台鐵至南澳火車站、再步行一小段路就到了
好糧食堂 空間環境
我們參加了「帶你趣漂漂河」活動，緊張、驚險、刺激、融合了水上碰碰車及水上咖啡杯的樂趣，真的超有趣、超好玩的，回程跟朋友們來吃在地美食
店家位於南澳車站附近，蓬萊國小戶外操場旁，這一帶路邊方便好停車
整體空間樸實自然，沒有過多的匠氣，反而給人一種舒服自在的感覺
一旁還有小販賣區
好糧食堂 菜單價位
上面有他們的綠食宣言
利用南澳著名的有機食材做出來的美味，連醬油也選的很棒
這裏有低消哦，三歲以上
食堂裡有個三面環繞的白色牆面，牆面也有幾個藍染作品，上下相互輝映
不同深淺的藍與線條，感覺也像是太平洋海潮的變化及南澳的大山
自助茶水區
好糧食堂 心得評價
今天我們挑選是好糧套餐，主菜一樣，配菜三樣，美味湯品+有機米飯
酸豆炒肉末
配菜三樣滿好吃的，而且不油不膩，清爽又有味，感覺吃了很健康
米飯和湯品也都很好吃
其實食材很重要，但烹調的手法也很重要，這裏的強調的是食材的本味，所以透過適度的烹調，讓食物還原本味
精采的是主菜，酸豆酸爽入味剛好可以一解肉品的油膩感，非常下飯哦
馬告鹹豬肉
馬告（山胡椒），這種原住民常用的香料讓肉品多了獨特的香氣，當然也和附近的原住民風味結合，鹹淡適中
好好吃!!
香煎鮮魚
鯖魚也是宜蘭一帶常有的魚種，但這裏利用不同的調料，融入小蕃茄的天然的酸甜，淋在烤魚上!! 這道也很精采
香料蔬食
友人點的蔬食也很棒
香甜可口的米布丁
雖然看似尋常的湯，但燉煮的很入味，好想來上一大碗
套餐加選的飲料
雖然好糧食堂看似樸實自然，但裏面的用料選材可不馬虎啊
能夠運用在地食材，創出出來的美味，讓饕客不遠千里也要來嚐嚐，真的值得大推
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