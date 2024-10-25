位於天母東路上、天母新光三越附近，

▶️天東86牛肉麵隔壁的

【好吧 Brunch】

是天母高評價且高cp值的早午餐餐廳

有多樣化的美味餐點可選擇，

搭配優雅的環境氛圍、平實的價格，

是天母早餐、早午餐好去處，

假日時間更是人潮滿滿，一位難求，

喜歡早午餐約會的朋友們千萬別錯過！

【好吧】

▼室外用餐區

▼好吧brunch早午餐，

店內裝潢簡約優維，乾淨明亮，

提供2~4人的用餐座位，

家庭用餐、朋友聚餐都合適。

但座位數不多，假日現場等侯時間至少要30分鐘，

且與鄰桌間距近一些，蠻熱鬧的！

【好吧 菜單】

提供早午餐、手作漢堡、蛋餅捲、義大利麵…等品項，

以及多款飲品可搭配餐點，

餐點加＄89可升級套餐，內含40元飲品+炸物。

低消為一份餐點或飲料，用餐時間90分鐘。

▶️ (好吧 菜單)

▼先來杯「焦糖拿鐵(熱)」，

開啟美好的早餐時光。

【香濃鬆軟法式吐司早午餐】

早午餐首選 澎湃上桌！

現煎的法式吐司，有布丁的軟嫩口感，

搭配綜合沙拉、培根、德式香腸、義式野菇、酥炸脆薯，

豐盛又飽足，吃完整個大滿足~

【德式香腸蛋餅捲】

手工自製的千層餅皮，

外皮煎的酥脆，內層厚實有嚼感，

包入德式香腸後，

吃起來鹹香彈牙，很有口感，超喜歡！

【奶油白醬海鮮義大利麵】

Q彈的義大利麵條，

吸附了滿滿的奶油白醬，

再搭配鮮蝦、蛤蜊，

入口濃郁鮮香且不膩，味道還ok。

【蒜香白酒蛤蜊義大利麵】

滿滿的蛤蜊鋪滿在義大利麵上，

吃起來鮮香不油膩且帶有蒜香感，

是道清爽系的義大利麵。

▼手作美式漢堡，

也是許多人喜愛的品項！

【蜂芥卡啦雞腿堡】

軟Q的全麥胚芽漢堡包，

放入厚實酥香的雞腿排，

鋪上主廚特製的蜂蜜芥末醬，

再搭配生菜、起司，

一口咬下，層層堆疊的美味，

會讓人一口接一口的吃光光。

【墨式辣肉醬起司堡】

厚實的漢堡麵包裡，

鋪上滿滿的墨式辣肉醬，

大口咬下，口感濃郁微辣還會牽絲，超滿足~

【鐵板起司雞腿堡】

漢堡麵包裡，夾入現煎的雞腿肉，

再放上起司、生菜，

雞腿肉厚實軟嫩有味，不乾柴，滋味還不錯，

只是需等待較久的時間才會出餐。

【脆薯】

炸至金黃酥香的薯條，鹹香有味，

單吃或搭配番茄醬都好吃。

最後，再喝杯飲料，

結束美好的早午餐時光。

香濃奶茶

凍檸紅茶

美式咖啡

拿鐵咖啡

《蛋寶543》

位於天母東路上、天母新光三越附近的

【好吧 早午餐】

是一間有著超人氣且平價的早午餐店，

餐點選擇性多，口味也不錯，

讓我已經回訪好幾次了，

只是假日用餐人潮多，內用會需要等待才有位子，

建議想吃要有耐心啊~

或是直接打電話訂餐外帶，也是個好選擇，

推薦給大家！

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