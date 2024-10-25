位於天母東路上、天母新光三越附近，
▶️天東86牛肉麵隔壁的
【好吧 Brunch】
是天母高評價且高cp值的早午餐餐廳
有多樣化的美味餐點可選擇，
搭配優雅的環境氛圍、平實的價格，
是天母早餐、早午餐好去處，
假日時間更是人潮滿滿，一位難求，
喜歡早午餐約會的朋友們千萬別錯過！
【好吧】
- 地址：台北市士林區天母東路84號1樓
- 電話：02-28765287
- 營業時間：07:00~14:00 (週二店休)
- FB：好吧 Brunch
▼室外用餐區
▼好吧brunch早午餐，
店內裝潢簡約優維，乾淨明亮，
提供2~4人的用餐座位，
家庭用餐、朋友聚餐都合適。
但座位數不多，假日現場等侯時間至少要30分鐘，
且與鄰桌間距近一些，蠻熱鬧的！
【好吧 菜單】
提供早午餐、手作漢堡、蛋餅捲、義大利麵…等品項，
以及多款飲品可搭配餐點，
餐點加＄89可升級套餐，內含40元飲品+炸物。
低消為一份餐點或飲料，用餐時間90分鐘。
▶️ (好吧 菜單)
▼先來杯「焦糖拿鐵(熱)」，
開啟美好的早餐時光。
【香濃鬆軟法式吐司早午餐】
早午餐首選 澎湃上桌！
現煎的法式吐司，有布丁的軟嫩口感，
搭配綜合沙拉、培根、德式香腸、義式野菇、酥炸脆薯，
豐盛又飽足，吃完整個大滿足~
【德式香腸蛋餅捲】
手工自製的千層餅皮，
外皮煎的酥脆，內層厚實有嚼感，
包入德式香腸後，
吃起來鹹香彈牙，很有口感，超喜歡！
【奶油白醬海鮮義大利麵】
Q彈的義大利麵條，
吸附了滿滿的奶油白醬，
再搭配鮮蝦、蛤蜊，
入口濃郁鮮香且不膩，味道還ok。
【蒜香白酒蛤蜊義大利麵】
滿滿的蛤蜊鋪滿在義大利麵上，
吃起來鮮香不油膩且帶有蒜香感，
是道清爽系的義大利麵。
▼手作美式漢堡，
也是許多人喜愛的品項！
【蜂芥卡啦雞腿堡】
軟Q的全麥胚芽漢堡包，
放入厚實酥香的雞腿排，
鋪上主廚特製的蜂蜜芥末醬，
再搭配生菜、起司，
一口咬下，層層堆疊的美味，
會讓人一口接一口的吃光光。
【墨式辣肉醬起司堡】
厚實的漢堡麵包裡，
鋪上滿滿的墨式辣肉醬，
大口咬下，口感濃郁微辣還會牽絲，超滿足~
【鐵板起司雞腿堡】
漢堡麵包裡，夾入現煎的雞腿肉，
再放上起司、生菜，
雞腿肉厚實軟嫩有味，不乾柴，滋味還不錯，
只是需等待較久的時間才會出餐。
【脆薯】
炸至金黃酥香的薯條，鹹香有味，
單吃或搭配番茄醬都好吃。
最後，再喝杯飲料，
結束美好的早午餐時光。
- 香濃奶茶
- 凍檸紅茶
- 美式咖啡
- 拿鐵咖啡
《蛋寶543》
位於天母東路上、天母新光三越附近的
【好吧 早午餐】
是一間有著超人氣且平價的早午餐店，
餐點選擇性多，口味也不錯，
讓我已經回訪好幾次了，
只是假日用餐人潮多，內用會需要等待才有位子，
建議想吃要有耐心啊~
或是直接打電話訂餐外帶，也是個好選擇，
推薦給大家！
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