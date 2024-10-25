井選 日式定食

地址：台南市東區大學路18巷9號

TEL：(06)236-2097

營業時間：11:30~14:00 17:30~21:00

FB：井選 日式定食

走進寧靜的18巷，小小的巷弄裡，匯集了幾間優質的餐廳，井選就是其中一間~

井選是一間日式家庭料理餐廳，在18巷已經算是老店了，餐飲求新求變，依舊能屹立不搖的店一定有它存在的意義！

內用的座位雖然不算多，但空間簡約乾淨，而且服務也蠻親切的！

牆面上的黑板是菜單裡沒有的料理～愛吃魚的朋友應該會很喜歡！

主要提供日式定食，選擇雖然不多，但以紮實穩定的料理取勝，有魚、豬、雞日式家庭料理可以選擇。從餐廳的設計到餐點擺盤都井然有序，服務也親切，整體讓人覺得舒服。

餐點主要

點了和風起司漢堡排及照燒厚切豬排定食，

定食有附白飯、小菜、主菜、湯、甜點～

起司漢堡排用筷子切開來就爆汁了，好juicy！漢堡排滋潤好吃不油膩，起司的香氣讓味道更豐富了！漢堡排很紮實，配飯很快就飽了！



厚切豬排調味剛剛好，厚實的豬排意外不柴，配著附上的涼拌南瓜還蠻好吃的！

生菜沙佐和風沙拉醬，中規中矩，合格！

柴魚豆腐比較偏原味，中口味的我就先pass了喔！

玉子燒軟嫩好吃，涼拌南瓜清脆~

味噌湯好好喝喔！

飯後還有甜點是焦糖布丁，好嫩好香，焦糖帶微苦，很好吃，難怪隔壁桌吃完每個人又加點！吃完布丁覺得可以了，滿足了！

別忘了給Liz一個讚喔！