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台北市大同區【 台北義式冰淇淋 】絕對是台北前3名的義式冰淇淋，奶味十足口感綿密的Gelato吃了一口讓人瞬間回到歐洲街

艾斯 人氣：13
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窩客好文

艾斯

發表篇數：351篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大同區

造訪商家：

阿洋義式冰淇淋 GELATO ARJAN
place台北市大同區延平北一段17號1樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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終於吃到台北前3名的義式冰淇淋，
奶味十足口感綿密的Gelato吃了一口讓人瞬間回到歐洲街頭，
外國老闆使用新鮮時令水果和濃郁的牛奶去製作，
每隔一段時間就會推出不一樣口味，
三不五時去都有驚喜新口味真不錯，
這次竟然還有用紅心芭樂製作的口味，
芭樂的香氣和甜味真的是讓人難忘，
這麼好吃的 台北義式冰淇淋 怎麼能不介紹？！

 

阿洋義式冰淇淋 GELATO ARJAN 店家環境

台北市大同區【 台北義式冰淇淋 】絕對是台北前3名的義式冰淇淋，奶味十足口感綿密的Gelato吃了一口讓人瞬間回到歐洲街

台北市大同區【 台北義式冰淇淋 】絕對是台北前3名的義式冰淇淋，奶味十足口感綿密的Gelato吃了一口讓人瞬間回到歐洲街

▲ 店家位置就在巷弄裡招牌實在不明顯，
不小心就會錯過，
不過他們生意不錯看到有人排隊就可以找到～

台北市大同區【 台北義式冰淇淋 】絕對是台北前3名的義式冰淇淋，奶味十足口感綿密的Gelato吃了一口讓人瞬間回到歐洲街

▲ 裡面真的位子不多大概只有八張兩人桌．
內用有時候要等一下，
後來再去就直接買了帶走在車上吹冷氣吃也不錯～

台北市大同區【 台北義式冰淇淋 】絕對是台北前3名的義式冰淇淋，奶味十足口感綿密的Gelato吃了一口讓人瞬間回到歐洲街

▲ 他們在小巷裡建議不要開車去不太好停車

 

阿洋義式冰淇淋 GELATO ARJAN 菜單價格/口味

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▲ 兩種口味 NT.120 在台北義式冰淇淋算是不貴的喔～

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▲ 他們還有大盒的可以購買喔~

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▲ 冰箱裡都有12種口味可以選擇～

 

阿洋義式冰淇淋 GELATO ARJAN 餐點推薦

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蜂蜜核桃優格/榛果

我點的蜂蜜核桃優格算是酸酸甜甜的口味，
真的有點像是戀愛的感覺，
再加上核桃有點解膩的效果，
喜歡帶酸的可以點蜂蜜核桃優格口味喔；
榛果口味吃起來榛果味道非常濃，
就像是蛋糕上非常榛果幕斯很好吃，
這個我非常喜歡～

 

台北市大同區【 台北義式冰淇淋 】絕對是台北前3名的義式冰淇淋，奶味十足口感綿密的Gelato吃了一口讓人瞬間回到歐洲街

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芭樂和開心果

這個芭樂口味真的出乎我意料之外，
還以為是非常酸的味道，
沒想到它是有芭樂的香味和芭樂的甜味一點都不酸，
真的非常好吃！
另外開心果真的讓人非常開心，
開心果也是非常濃郁，
就像真的把一堆開心果濃縮在一起，
非常好吃讓人不停的回味！

 

阿洋義式冰淇淋 GELATO ARJAN 店家資訊

阿洋義式冰淇淋 GELATO ARJAN
Instagram：https://www.instagram.com/gelato_arjan
營業時間：12:00–20:00(周一公休)​
店家地址：103台北市大同區延平北路一段66巷17號1 樓

 

 

 

本文章出自艾斯的美食視界：https://blueice.tw/gelato-arjan-taipei/

 

 

 

 

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