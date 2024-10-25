終於吃到台北前3名的義式冰淇淋，

奶味十足口感綿密的Gelato吃了一口讓人瞬間回到歐洲街頭，

外國老闆使用新鮮時令水果和濃郁的牛奶去製作，

每隔一段時間就會推出不一樣口味，

三不五時去都有驚喜新口味真不錯，

這次竟然還有用紅心芭樂製作的口味，

芭樂的香氣和甜味真的是讓人難忘，

這麼好吃的 台北義式冰淇淋 怎麼能不介紹？！

阿洋義式冰淇淋 GELATO ARJAN 店家環境

▲ 店家位置就在巷弄裡招牌實在不明顯，

不小心就會錯過，

不過他們生意不錯看到有人排隊就可以找到～

▲ 裡面真的位子不多大概只有八張兩人桌．

內用有時候要等一下，

後來再去就直接買了帶走在車上吹冷氣吃也不錯～

▲ 他們在小巷裡建議不要開車去不太好停車

阿洋義式冰淇淋 GELATO ARJAN 菜單價格/口味

▲ 兩種口味 NT.120 在台北義式冰淇淋算是不貴的喔～

▲ 他們還有大盒的可以購買喔~

▲ 冰箱裡都有12種口味可以選擇～

阿洋義式冰淇淋 GELATO ARJAN 餐點推薦

蜂蜜核桃優格/榛果

我點的蜂蜜核桃優格算是酸酸甜甜的口味，

真的有點像是戀愛的感覺，

再加上核桃有點解膩的效果，

喜歡帶酸的可以點蜂蜜核桃優格口味喔；

榛果口味吃起來榛果味道非常濃，

就像是蛋糕上非常榛果幕斯很好吃，

這個我非常喜歡～

芭樂和開心果

這個芭樂口味真的出乎我意料之外，

還以為是非常酸的味道，

沒想到它是有芭樂的香味和芭樂的甜味一點都不酸，

真的非常好吃！

另外開心果真的讓人非常開心，

開心果也是非常濃郁，

就像真的把一堆開心果濃縮在一起，

非常好吃讓人不停的回味！

阿洋義式冰淇淋 GELATO ARJAN 店家資訊

阿洋義式冰淇淋 GELATO ARJAN

Instagram：https://www.instagram.com/gelato_arjan

營業時間：12:00–20:00(周一公休)​

店家地址：103台北市大同區延平北路一段66巷17號1 樓



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