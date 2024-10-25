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呼嚕咖啡館的詳細地址為台南市中西區新美街198號，這邊就位於赤崁樓和國華街的交界處～不管去哪都方便👍

像企鵝就是一路從台南赤崁樓商圈走走逛逛到國華街，然後在路途中發現了這間隱藏版咖啡廳！

呼嚕咖啡館的店面隱藏在小巷子裡，沒有明顯的招牌和指示，如果不仔細看很容易就會錯過😂

目前店門口就像上方的照片一樣，簡單的外型一開始看的時候完全不知道裡面有寵物XD

呼嚕咖啡館 店內環境

一打開店門就會看到非常豐富又充滿趣味的環境，到處都有貓咪的身影走來走去～

一開始的時候會先被鎖在門外，要等店員過來幫忙開門哦～裡面是不能穿鞋子的，建議大家著好穿脫的鞋子哦❤️

一走到用餐環境後，就會看到各式各樣的貓咪，他們的脾氣都非常好～不會抓人👍

可以摸可以抱，但不要強迫貓咪～另外如果看到貓咪在睡覺或吃飯，我們也不要打擾他們哦，做個有禮貌的消費者❤️

另外店家於門口也有貼心的準備逗貓棒和一些玩偶，可以拿來跟貓咪互動🥰 但一樣要注意不要用傷了他們～

企鵝自己是一直拿逗貓棒去跟他們玩哈哈，看他們追著棒子走來走去還滿開心和療癒的😂

在櫃檯還有一隻慵懶的貓咪，看他一臉厭世睡覺的樣子我都忍不住回想起每天被迫上班的樣子🤣 笑死！

根本就像我被迫上班一樣，不想面對人生只想睡覺哈哈

呼嚕咖啡館的餐具和杯子都是自取～有點飲料和甜點的朋友記得過來拿哦❤️

只是他們家的餐具是放在櫃子裡，有額外做玻璃擋住～如果只有一個人來拿會有點不方便，建議兩個人一起來拿會比較好哦

這間咖啡廳很特別的是他有開放認養的報名，在櫃檯旁邊也都有每一隻寵物的詳細介紹～

如果有興趣認養的人也可以聯繫老闆看看哦❤️這間店裡的寵物都非常乖很受人喜歡！

呼嚕咖啡館 菜單

一進來呼嚕咖啡館的時候，店員會先提供店內守則給你參考~確認完畢後還可以拿店內手則跟店員交換菜單哦！

所以不會一開始就看得到菜單哦~ 畢竟在寵物餐廳了為了保護彼此的安全還是有一些禮貌規定要遵守❤️

呼嚕咖啡館的餐點主要以咖啡和甜點為主，主食的選擇比較少~建議大家吃飽後再來這裡喝咖啡吃甜點放鬆心靈☺️

另外企鵝很推薦這間咖啡館還有一個原因：他們的餐點價格其實不算貴，不用花大錢就可以跟貓咪互動👍 而且還沒有收10%的服務費哦！

呼嚕咖啡館 餐點分享

他們家的茶飲好像都只能冰的可以選~熱得比較少XD

企鵝和朋友各點了一杯飲料和一份老奶奶蛋糕，飲品的部分除了可爾必思喝起來怪怪的🤣其他都OK！

然後他們家的老奶奶蛋糕超級好吃😍 吃起來甜而不膩，酸度和甜度恰到好處！是我目前吃過最讚的老奶奶蛋糕了👍

下次再來我還要點一份老奶奶的蛋糕，真的太好吃了😋

呼嚕咖啡館 評價

這間餐廳的貓咪真的都很可愛，每一隻都很乖和活潑，跟他們互動的時候有種被治癒的感覺🥰

老奶奶蛋糕也很好吃！吃起來沒有厚重感又不會太酸👍

只是這家店的店員稍微有點兇🤣 一開始講話的時候態度比較強硬有讓我嚇到哈哈~

但後來看他跟寵物的互動都還好~可能就是語氣比較大聲一點😂

總之店內環境和寵物都照顧得很好~很推薦給喜歡貓咪和毛小孩的朋友來這坐坐

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呼嚕咖啡館 店面、停車資訊

🏠店名：呼嚕咖啡館

📍地址：台南市中西區新美街198號

🅿️停車：台灣聯通停車場-台南赤崁場、路邊停車

☎️電話：06 222 9971

📩粉絲團：呼嚕咖啡館粉專、呼嚕咖啡館IG

⏰營業時間：平日12:00–20:00, 假日11:00–20:00（店休請見IG)

💰付款方式：現金

🌟備注：低消一杯飲品