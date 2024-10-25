高雄三民泰式料理，鴻泰興泰式料理，大昌旗艦店.

鄰近樹德家商輕軌站，周邊停車相當方便.

提供單點泰式價格親民，二人或多人聚餐都好點餐.

必點菜色，雲式椒麻雞、綠咖哩雞肉、冬粉蝦煲.

四人套餐、六人套餐，泰國茉莉香米飯吃到飽～

平日中午生意非常好，二層樓用餐空間坐滿滿.

高雄泰式「鴻泰興泰式料理」樹德家商附近泰食聚餐.四人套餐超豐盛.白飯吃到飽

內容目錄 Toggle

鴻泰興泰式料理│大昌旗艦店│餐廳外觀

位於大昌二路上，近樹德家商輕軌站，走路約１０分鐘.

門面紅色相當顯眼，外面人行道可停機車.

開車來的附近路邊停車位可以找找.

鴻泰興泰式料理│大昌旗艦店│室內環境

環境舒服很放鬆，有四人及六人座位.

還有二樓用餐空間，平日中午全部坐滿.

生意真的超級好，洗手間在二樓哦！

通往二樓的樓梯間有許多泰國裝飾品和大象壁畫.

鴻泰興泰式料理│大昌旗艦店│菜單品項

翻開菜單菜色相當多樣化.

意外的是價格都很平價耶.

就算只是二人用餐，也很好點餐.

我們這次五人用餐，直接點選四人套餐.

另外再加一人米飯費用，就能吃飽飽耶！

我們直接點了四人套餐，六菜一湯，小份份量.

若是超出套餐人數，均多酌收人頭白飯費，每位３０元.

泰國茉莉香米飯無限暢食，超級划算.

愛吃白飯的朋友，一定要多吃幾碗！

我們戰鬥力低，一鍋吃完無法再續.

用餐時間９０分鐘，酌收１０％服務費.

料理提供大份小份可以選擇，相當貼心.

泰式涼拌類、蔬菜類、辣炒類、咖哩椰汁類.

炒飯、煲類與鮮魚類、酥炸類、湯品、飲料和酒類.

泰國茉莉香米飯

選用很有泰國風情的米飯鍋上桌.

泰國茉莉香米飯，無限暢食，又香又Ｑ好好吃.

配上綠咖哩雞肉非常下飯，吃上三碗都沒問題.

我們根本沒辦法再續一鍋！

真的是戰鬥力太過薄弱啦.

鮮蝦青木瓜

給上四尾剝殼鮮蝦，都很肥美，脆甜肉質很新鮮.

底層青木瓜清脆口感，味道爽勁.

小番茄、花生堅果、青木瓜絲等.

當作餐前開胃菜，真心好讚.

泰式餐點略重口味料理.

也能中間搭配菜色，轉換味蕾清爽香氣.

月亮蝦餅

厚厚一塊月亮蝦餅，四人份的套餐，一人二塊！

表面金黃炸得酥脆，趁熱吃喀滋喀滋，不會油膩.

飽滿內餡很實在再.

沾醬濃郁，忍不住沾了一大半，入口很迷人.

雲式椒麻雞

好大一份雲式椒麻雞，上桌時大家都驚喜了聲！

切成一塊塊方便分食，淋上特製醬汁更是噴香.

表面裹粉薄脆口感，沾醬微微濕潤不失口感.

裡頭的雞肉好濕潤鮮嫩，非常厚嫩.

雞肉吸收特調醬汁香氣很濃郁.

我還吃了二大塊有夠過癮.

綠咖哩雞肉

這道需要另外加價，不過加得很值得，真的是掃盤速度.

不只有雞肉、還有香菇，裹上特調綠咖哩醬非常香又濃.

舀上一匙放上米飯，拌著入口，真的太好吃啦！

奶香濃郁還挺重口味卻不鹹膩.

雞肉煮得很軟嫩，帶有綠咖哩味.

再來香菇軟軟的也很入味，無敵是白飯殺手.

清蒸檸檬鱸魚

就是愛吃酸酸辣辣的泰式鮮魚料理.

鱸魚好肥一尾，肉質豐厚又細緻.

淋上特製泰式醬汁，酸辣夠味，又是搶吃菜色！

鱸魚肉質厚厚一塊，飽滿肉質很鮮美，微酸辣口更暢爽！

冬粉蝦煲

湯品類我們沒點，直接加價點了冬粉蝦煲.

給了五位肥嫩的大蝦，剝殼去腸泥都能輕鬆吃.

底層冬粉很滑溜又煲煮入味.

直接當作另道主食也很可以.

蝦醬空心菜

清爽滋味，帶有蝦醬獨特風味.

空心菜細緻不刮口，和蝦醬拌炒得很入味.

配上綠咖哩雞，和白飯都能多吃好幾碗.

泰式奶茶（壺）

吃泰式料理就是要配泰式奶茶，滿滿冰塊超冰涼消暑！

奶味也算濃郁，爽甜又解膩。

用餐環境很舒服明亮，菜色多樣價格親民.

不論人數都可以來飽餐一頓.

多人相聚才能多點泰式菜色.

這次吃下來都很滿意，桌上菜餚全部掃盤.

幾道需另加價的菜色，也覺得加得很值得.

很適合家庭聚餐、商務聚會、慶生活動哦！

高雄吃什麼？餐廳、小吃！

高雄火鍋【大哥大涮牛肉】溫體牛新鮮直送甘醇湯頭超好喝！在地人氣火鍋熱炒

高雄燒肉【小泉SHOBA一人前燒肉專門店】超長厚切燒肉！個人專屬燒肉隨時開吃

高雄涼麵【老魯記魯八宝涼麵】獨家炸醬Ｘ麻醬「魯記雙醬麵」超噴香夠味.

高雄火鍋【狂一鍋】夜貓子首選！南部首家！創意客家鹹湯圓鍋／大火燒酒蝦蝦鍋



✔高雄玩哪兒？景點、商圈！

⭕東高慢食旅│看見東九高的美好食光.融合客家閩南原民的獨特風情

⭕光華夜市│一次五間當地人氣正餐宵夜小店呷透透

✔高雄 住哪兒？飯店、民宿！

●旅居文旅│高雄館

⭕文章介紹：三多商圈平價輕旅宿.漂亮文青咖啡廳.遠眺日夜景超美

↪查詢即時優惠房價：││

●鮪魚家族飯店│鹽埕館

⭕文章介紹：海洋元素家庭房型空間大.公車捷運交通方便

↪查詢即時優惠房價：││

●康瀚飯店│三人房

⭕文章介紹：六合夜市步行10分鐘.船艦主題飯店設計.早餐券吃道地風味

↪查詢即時優惠房價：││

●康瀚行旅│雙人房

⭕文章介紹：六合夜市附近設計飯店.海港意象城市旅行.船隻物件工業風格.房型溫馨空間大

↪查詢即時優惠房價：││

●旗津道沙灘酒店

⭕文章介紹：賞海觀浪望船看飛機.頂樓酒吧賞海最棒視角.旗津沙灘踏浪玩耍去

↪查詢即時優惠房價：│

●頭等艙飯店 高雄站前館

⭕文章介紹：高雄火車站.捷運站對面.步行1分鐘即抵.風格獨具氛圍高雅.坐頭等艙旅行去

↪查詢即時優惠房價：│

●帕鉑舍旅│帕鉑豪華四人房

⭕文章介紹：高雄火車站斜對面／後驛商圈旁.優雅藝術的質感旅宿.房間大地點棒

↪查詢即時優惠房價：││

●台灣精緻商旅-信宗大飯店

⭕文章介紹：高雄火車站周邊商旅.房間寬敞樸素簡潔.年貨大街步行10分內即抵

↪查詢即時優惠房價：│

●康橋商旅│六合夜市中正館

⭕文章介紹：美麗島捷運站／六合夜市步行五分鐘.一泊二食＋２４H點心吧.房型有浴缸好舒適

↪查詢即時優惠房價：││

●阿爾兔兔民宿

⭕文章介紹：美麗島捷運站散步３分鐘.樓中樓小木屋好好玩.寵物友善包棟超推薦

↪查詢即時優惠房價：

●美濃：蝶舞澗

⭕文章介紹：豪華大型蒙古包.春天花旗木粉嫩綻放.露營渡假超放鬆

✔粉絲專屬優惠代碼：F020032101

✔立享優惠：訂房享有房價95折

✔立即預約：http://t.cn/E9kb1d8

✔訂房專線：（07）681-1858

↪查詢即時優惠房價：││

●六龜：美崙山溫泉渡假山莊

⭕文章介紹：總柴約會住一晚.不老溫泉區擁抱翠綠山景.大眾多功能SPA池

↪查詢即時優惠房價：

●寶來：國蘭花園Villa會館

⭕文章介紹：暑假最夯玩法一泊二食！群山環繞美景.漂浮刺激樂遊.泳池畔泡湯美人浴

↪查詢即時優惠房價：││

●寶來：轉角26Villa會館

⭕文章介紹：南洋泰風VILLA渡假設計.暖約典雅房型風格.超大湯屋湯池暖呼呼

↪查詢即時優惠房價：│

●阿蓮：花季度假飯店

⭕文章介紹：湯池美食享受悠閒度假.大崗山天然湧泉泡湯趣

↪查詢即時優惠房價：││









高雄泰式料理【鴻泰興泰式料理大昌旗艦店】有停車場嗎? 沒有，需找路邊車位. 高雄樹德家商附近美食【鴻泰興泰式料理大昌旗艦店】鄰近哪個高雄輕軌站? 樹德家商輕軌站. 高雄三民美食推薦【鴻泰興泰式料理大昌旗艦店】有套餐嗎? 四人套餐、六人套餐.