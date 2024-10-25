到沖繩許多旅客必訪神社之一 -「波上宮」

若你也是會到神社買御守的朋友…到沖繩更加不能錯過「波上宮」

波上宮為琉球八社之首並為「沖繩總鎮守」，是當地人信仰聖地

觀光客來到波上宮也會帶著虔誠的心參拜，許多人會選購的「書包」造型交通御守當伴手禮

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波上宮

波上宮是位在日本沖繩縣那霸市的神社。為琉球八社之首並為「沖繩總鎮守」受到尊崇。

八社( 波上宮、沖宮、識名宮、普天滿宮、末吉宮、安里八幡宮、天久宮、金武宮)

明治時期被列為官幣小社，是守護沖繩最偉大的神殿，但卻在大戰時被燒毀了。

戰後，昭和二十八年重建正殿與社務所，三十六年重建前殿。平成五年，平成的御造營將正殿以外部分竣工。

平成十八年，被指定為那霸市史蹟文化遺產 (建立時間不詳)

交通資訊

那霸機場 －>波上宮的交通資訊

．輕軌10分鐘→旭橋站→步行約15分鐘 ．計程車10分鐘

・輕軌10分鐘→[県庁前站]→步行約1分鐘→[Palette-kumoji-mae]→巴士[2][5][15][45] 10分鐘→[西武門]下車→步行約3分鐘

參考：http://naminouegu.jp/hantai.html

來到波上宮會看到兩個島居(神社牌坊)，這是第一個

導遊有提醒我們帶著虔誠的心並微微點頭進入

進入時請不要走在路中央那是要留給神明走的通道

第兩個島居…導遊也有提醒我們點頭表示敬意再進入

第兩個島居前方停了幾台車子…雖然門口有寫駐車禁止…

但看遊客停車前有先和警衛先生打招呼，詳細情怳也不知道為什麼~

景點介紹

神社不大可說是可以一眼望盡，但大家參拜完會坐下來休息

享受這裏的寧靜，我們在這裏待了一個小時左右 (還有加導遊解說時間)

【停留時間 : 一小時左右】

日本的習俗是參拜前要先至「手水舍」做清理自已的動作

「手水舍」做清理步驟參考

• 使用右手拿長杓裝水，因為整個過程只能取一次水…(建議不要裝太少免得水不夠的冏境

• 將水沖「洗左手」，再換左手拿長杓「洗右手」 (先洗左手、再洗右手)

• 再換成右手拿長杓，將水倒一些在「左手掌心」…使用該水潄口

• 再洗一次左手 • 最後將長杓立起…使用剩餘的水清洗握柄的部份

記得先清理完才可以去參拜哦

波上宮主要供奉的熊野權現、速玉男尊（左神座）、事解男尊（右神座）使這裏成為琉球八大神社之一。

在入口右側還有孔子廟和護國寺，而神社上方燦爛的紅瓦屋頂則彰顯著濃厚的沖繩文化色彩

參拜前導遊有提醒我們，請準備 ¥ 5 圓 ，代表的含意是「有緣、有緣」

若是沒有也可以投¥ 50…但導遊也說是隨緣…沒有強求

把準備好的 ¥ 5 圓 投入後再深深鞠躬，在胸前拍掌兩次並默唸姓名…

再說出願望或感謝，最後再鞠躬…參拜結束

來到波上宮時沖繩當地導遊有說他自己的故事

導遊曾到波上宮求子…他一大早趁沒有任何遊客時來參拜

那時下著雨…導遊與夫人虔誠的參拜，過程中不知道為什麼有聽到小孩的聲音

…兩夫妻當下也是滿滿好奇!! 明明附近沒有其他遊客…卻有如此聲音…後來當然求子成功

這是個人的故事…供參考，不提供任何參考訊息

信者恆信…保持善念

霏仔很認真的祈禱 希望下次比賽能有好成績

許多人會到這裏買御守

御守價錢參考

波上宮御守

中間的書包造型御守很熱門 (¥ 800/一個)，許多人都會買來當伴手禮。

對了…這個是交通安全護身符

照片取自官方： http://naminouegu.jp/hantai.html

因為我們是跟團…所以沒有特別繞到後面拍波上宮在崖上的景色

若是有時間的朋友不妨可以去拍哦