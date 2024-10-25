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貓咪總是會有一種奇怪的魔幻力量，明明家裡沒有養貓，但是看到貓圓滾滾的眼睛總是會被吸引

總是會隔一段時間就會想要被貓咪給治癒一下，但雙北大多數的吸貓咖啡廳價位都是直接從300元起跳

但台北松山區這間『朵朵嚐嚐貓咪中途咖啡廳』平日可以一杯150元飲料作為低消，讓貓咪陪你一起享受休憩時光

店內常駐20幾隻待收養的貓咪，如果在與貓互動的過程發現貓咪跟你心有靈犀很有緣，也能領養回家喔

朵朵嚐嚐貓咪中途咖啡廳在哪呢?

離朵朵嚐嚐貓咪咖啡廳最近的捷運站應該是松山機場站或著是中山國中站

走路過來大概都約要10分鐘左右的路程，還算蠻好到達的

聽說這間朵朵嚐嚐貓咪咖啡廳是在2023年才搬過來，店內擁有兩層室內空間

門口外有個看板說明目前帶領養的貓咪有26隻，據說這間貓咪中途之家已經幫忙200隻貓咪找到自己的主人

就算家裡不能養貓，我們也可以來這邊用餐將其餐費轉換成中途之家購買貓糧的費用

這一正能量的循環，不但滿足不能養貓者想要吸貓的慾望，也能幫助中途貓咪能找到自己的主人

朵朵嚐嚐貓咪咖啡廳環境

以貓咪中途之家來說，這間台北撸貓店環境算是相當寬廣，一樓為櫃台跟輕食用餐區以及貓咪休息區

貓咪們也比較集中在這樓層，地下一樓為有木桌、沙發區的位置，比較適合用餐與使用電腦的空間

不管是在哪一層樓，都有貓咪陪你一起渡過

牆上掛著一些很可愛的貓咪圖片，像是人生多煩惱，養貓全都好

真的會讓我也想直接變成一隻貓，整天只要耍廢，偶爾跟客人互動就好

來這邊會讓人羨慕裡面的貓阿..當人不如一隻貓輕鬆

二樓用餐環境較一樓更為寬闊，但有一件事情要先說明

因為畢竟還是養了將近25隻貓，店內是會有一些貓咪的味道，地下樓層味道稍微重了點

但還是可以讓人接受的程度拉~這邊部分的座位也有付插頭

以後這邊可能會變成我們寫文的據點之一，畢竟平日晚上營業到9點捏

看到這個沙發就知道是有在養貓，樓上的貓咪們都會抓地板上的地毯

地下室的貓咪只好抓沙發，這也是我們不敢養貓的原因之一呀

很怕家裡的家具就這樣被抓壞掉

朵朵嚐嚐貓咪咖啡廳菜單

首先要來這邊用餐還是要遵守一下店家的用餐守則，如果不遵守是可以被店主直接趕離的哦

低消平日為一杯飲料或定食，假日就是固定250元/人

但這消費不包含貓咪零食，如果想要跟貓互動的話，可以跟店家購買貓條或貓罐頭

基本上是無用餐時間限制，但如遇客滿就會限制2小時哦

朵朵嚐嚐貓咪咖啡廳餐點

說真的來撸貓店真的是不會這麼在乎餐點拉，我們這次點了兩杯氣泡飲跟一個檸檬塔

氣泡飲就像是外面一般的氣泡飲，加入果醬跟水果片再倒入氣泡水的味道

檸檬塔的味道我個人是比較沒那麼喜歡，蛋白味道有點偏重

我不是個喜歡吃蛋的人，這個味道我略覺得有點重，所以沒吃完

朵朵嚐嚐的室內都會有貓咪自由走動，而且店主很厲害可以把中途的貓咪訓練成可以很親人

看到貓咪直接在座位旁舔毛就覺得好像自己家裡有養一隻貓的感覺

地下室的一角有一區域是貓屋，這裡面的貓咪可能是剛救援或著是剛出生的小貓

因為對人類還有警戒心，所以我經過的時候還被貓咪哈氣嚇到

對了，因為店內到處都有貓咪，店家禁止12歲以下的小朋友進入喔，以免貓咪受到驚嚇

沒在貓屋裡面的貓咪真的超親人，完全不怕陌生人打擾

想睡就睡，隨處都能看到睡著的貓咪

這隻貓咪更是有夠狂，超相信所有陌生的人類

直接睡到四腳朝天，就算直接碰觸肉球也沒在怕的

但還是有幾隻會稍微怕陌生人，基本上還會給摸

有些是摸屁屁貓到一半會突然見笑轉生氣，突然貓你一掌

也有這種高高在上，硬要從上方往下看人類的貓皇種

當然也是有這種呆萌款的貓咪，橘貓在這間店都被照顧得很好

很大橘為重的即視感，好可愛啊

蠻意外的是這種品種貓居然也會出現在貓咪中途之家

真的養貓前要先深思自己是否能照顧他們一輩子，不要讓它們還要再找主人

這隻小黑貓還蠻好動的，會一直爬上爬下觀察店內的人類們

DONG特別喜歡它，本來是他說要來撸貓，結果到了也不撸，終於看到這隻黑貓下手了

黑貓:沒有貓條，還想摸我?

還有一隻被摸的狠心不甘情不願的

雖然到後面還是有看到他舒服的樣子，療癒了我~ 貓咪就是天使

也是會有一些貓咪會自己跑來給人類撸，這種E貓很會

我們這次是假日前來，所以必需要湊齊500元的餐費，雖然檸檬塔我個人不愛

但聽說它們家的定食表現不差，之後平日要寫文章的話就來吃看看

非常推薦喜歡撸貓又不想花太多錢的朋友來這邊玩貓，或被貓玩?

店家/景點資訊

店家名稱：朵朵嚐嚐貓咪中途咖啡廳

所在地址：105臺灣台北市松山區敦化北路222巷17-2號

營業時間：日 二 三 四 五 六 12:00-21:00

店家電話：0989964092

備註資訊：

周日只有營業到晚上6點 Google即時導航





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