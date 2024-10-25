享日咖啡｜超夯人氣寵物親子咖啡館，喝咖啡還能跟水豚互動，還有可達鴨唷！！

享日咖啡｜超夯人氣寵物親子咖啡館，喝咖啡還能跟水豚互動，還有可達鴨唷！！

2024掀起一股卡皮巴拉熱潮，只要哪邊有 水豚 哪邊就有人潮！！ 享日咖啡 可以說是南投埔里第一家有水豚的咖啡館，一開幕也掀起排隊人潮，因為無法電話訂位、所以就各憑本事囉XD

享日咖啡 位於在埔里桃米路、暨南大學旁邊！有著純白的外觀很顯眼且門口就有一大片可以停車的位置超棒！但假日人潮真的不少，建議早點來！！享日咖啡也是寵物友善咖啡館，當日還滿多人帶自家寵物狗狗來這邊用餐呢，對了！享日咖啡店內也有隻活潑的店狗唷～

我們當日臨時起意要去！以為下午比較沒人，結果結果現場候位還等了６０分鐘！！你沒看錯如果來到現場出現客滿中！就自動拿起手機掃QR cade填寫後位資訊吧!

店內裝潢以挑高設計為主，且空間寬暢，就算人多也不顯擁擠，加上擺放了不少綠意植栽，更讓人覺得有點在度假的氛圍。

看似有些位置都沒有人，怎外面還那麼多人潮呢?? 這是因為大家在用餐一半或點餐後，就往水豚區去囉~~

炎熱的天氣，真的還是需要冷氣空間來耍廢一下！

享日咖啡 菜單

用餐須知 ：每人低消一杯飲品或是餐點，客滿用餐時間90分鐘，最後點餐16:30、最後飲品甜點17:00

目前特約商店為＂暨大師生＂凡持學生證及教師證都有九折的優惠哦！

新品上市，以圖畫來呈現超可愛！

炸物拼盤、湯品

早午餐歐姆蛋、舒肥早午餐、沙拉以及兒童餐。

義式咖啡、咖啡特調，比較特別的是鴨子便便（以Espresso+香草冰淇淋)

鮮奶飲品系列、茶品、氣泡飲、以及夏日限定”水豚便便”

我們在點完餐也先跑到水豚區了！進入前要先看好規則唷～

這時間水豚剛好都在陸地上玩耍，所以小孩大人都瘋狂了！猛拍照、摸摸牠們～

往後方一看，還能看到享日咖啡在另一區的外觀上，也塗鴉上可達鴨以卡皮巴拉的Ｑ版圖呢

立馬來一張Ｓ與水豚的合照，光水豚就讓Ｓ在這一區玩上一下子。

水豚都好配合，乖乖地讓大家摸摸呢

突然站起！讓大家立馬殺了不少記憶卡的猛拍呢，牠們真的超可愛的啦！！

現場也有可達鴨可以拍照喔！！

終於受不了的熱！！水豚也進水裡去囉～～～我們也該來去享受美味的下午茶時光！

鴨子便便（以Espresso+香草冰淇淋)，將Espresso淋入香草冰淇淋內在吃，風味真的很棒唷！但倒入的當下還滿像鴨子便便ＸＤＤ

千層蛋糕

巧克力塔，塔皮很酥脆；這一款甜點還不賴！但其實我比較想吃早午餐系列、但等到最後一刻進入根本就無法在點，只能點甜點跟飲料！！下一次一定要店家營業時就來插旗、在順便看看改裝後的水豚戶外區進化成2.0的樣子。

享日咖啡不只是深受親子顧客的喜愛，就連家裡有毛小孩的朋友也超愛，因為這邊可以帶毛小孩一同來享受美味的早午餐、甜點咖啡唷！！圖下是隔壁桌客人家的毛小孩超可愛～～

享日咖啡

電話：0937-732232

地址：南投縣埔里鎮桃米路23-2號

營業時間：10:00~18:00

臉書粉絲頁： 享日咖啡