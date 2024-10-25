在馬德里市區有很多景點

這次入住的地點就在主廣場附近

除了普拉多大道之外幾乎都可以步行抵達

就來看看市內的一些景點如何串起來和相關資訊吧!

本篇依次分享太陽門廣場，聖米格爾市場，主廣場，麗池公園，馬德里王宮，跳蚤市場

(以上主題都可以點選後快速跳轉喔!)

這次住宿地點離太陽門廣場還不用五分鐘

所以早上還可以看到這麼空曠的太陽門廣場



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要搭地鐵到任何地方也就非常方便

下方當然就有這樣的城市原點

可以看到標出到西班牙其他主要城市的距離

旁邊也是有名的熊與莓果雕像

百年聖米格爾市場

但如果想要來這裡買生鮮蔬果

或以為可以大逛特逛就錯了喔!



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這裡大多是熟食以及Tapas

加上觀光客眾多

價格也就不便宜

甚至治安上會有點混亂

朋友也就是在這被扒手扒走了皮夾中的錢

這裡還可以買到有名的西班牙火腿

但如果平常不是吃慣這樣生火腿的人

建議買少量就好

一方面是價格並不便宜

另一方面是口味和口感都跟想像中很不一樣

主廣場

也一樣因為住宿地點近

所以早上都可以看到人很少的主廣場



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這裡有很多露天咖啡座和餐廳

還有有名的石原理美帽子店

其中價格還是蠻實惠的

接下來經由阿爾卡拉門之後

就要往麗池公園走了喔!



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這裡是馬德里市內最大的公園

這裡竟然還看到有騎警

當然就會有噴泉以及水池之類的

最大的景點則為水晶宮

水晶宮雖然不能入內

要照外觀的話繞到背後人會少很多

到訪的時候是周六，所以還有一些攤販以及街頭藝人

馬德里王宮

是歐洲非常有名的王宮之一

入內在部分區域是可以拍照的

一開始如果沒有預定票券的話則需要排隊買票

因為我們是淡季到訪，加上自由行就是要自由

所以當天再買票都是沒問題的

(但這樣的作法到巴塞隆納就不太行，巴塞隆納最少一天前要買好票)



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文末會附上實用連結

馬德里王宮旁的主座教堂可以免費進入參觀

也可以再看看王宮裡可以拍照的地方吧!

裡面真的是金碧輝煌

還可以看到許多優美圖畫

甚至還有中國元素在裡面

周末在馬德里市區中找地方去就是去市集El Rastro flea market



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這裡能逛的地方非常多

有些也不見得要用現金

用信用卡也是沒有問題的

但也可以看到因為人多

就必須要小心自己的財物

馬德里王宮官網請點我

聖米格爾市場官網請點我

麗池公園官網請點我