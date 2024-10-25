台中人最熟悉的联亭泡菜鍋又開新店了，很多人從小吃到大的联亭泡菜鍋，承載了不少滿滿回憶！這次新店址位在五權國中附近的大德街上，联亭泡菜鍋大德店為歡慶開幕，即日起到9/30前可享開幕優惠，來联亭泡菜鍋大德店點火鍋就打9折喔！

联亭泡菜鍋大德店地點

联亭泡菜鍋大德店就在距離健行路很近的大德街上，這附近雖然只有短短幾公尺，倒也聚集了不少美食店家，可能因為鄰近五權國中和中國醫藥大學之故，各種小吃和便當店林立，若想覓食的話，選擇還挺多的

因為是新開幕，所以联亭泡菜鍋大德店門口還放了這個歡慶開幕9折優惠的立牌，不過優惠期限只到9/30為止，時間所剩不多，記得趕快來衝一波

联亭泡菜鍋大德店的內部環境一看就很新，用餐空間主要分為前後二區，不過因為店面也不大，缺點是桌與桌的間距太小，我們今天被安排在裡面的二人桌，出入都要側著身子以免撞到別人，這點實在很不方便啊！

唯一可以自行取用的醬料區在此，調味料雖不多，但都有用冰塊保鮮，這點還不錯

靠近取餐口的櫃子上還有加湯的茶壺，不過工作人員在點餐時就先叮嚀了，除了調味料可自行取用，有加湯都需要的話，請告知服務員，不可自己來拿喔！

联亭泡菜鍋大德店菜單

既然是新開幕，當然要趕上時代潮流，所以联亭泡菜鍋大德店一律採用掃碼點餐的方式，在手機上點完餐後，直接去櫃台結帳即可

這二張菜單是手機畫面的截圖，大家加減參考一下，現在联亭泡菜鍋的火鍋價位$240~380，飲料$40~80，物價高漲的今天，以前俗又大碗的$150/鍋已經回不去了

點完餐後要先結帳，他們除了現金，還能用Line Pay結帳，對於不喜歡帶太多現金在身上的人來說，電子支付真是方便多多📲

联亭泡菜鍋餐點介紹

招牌鍋

我點联亭的招牌鍋$240，他們的火鍋特色就是分量很多，符合俗又大碗的原則，除了好幾塊肉片，還有二個大豆皮、魚餃、蛋餃、米血和各種丸類，尤其是冬粉更是多到一種似乎永遠吃不完的境界，所以我還必須打包回家分二餐才吃得完

蔬菜類除了很多高麗菜、綠花椰和玉米，沒想到竟然還有蓮藕呢！這個其他火鍋店比較少見的食材，當然要特別夾起來拍一下

撒上魚鬆和芝麻的白飯也是联亭泡菜鍋的一大特色，白飯拌著魚鬆一起吃格外可口，也是联亭令人懷念的滋味，我問王小民是否記得小時候曾帶他吃過一次，沒想到竟然還記得，應該是這碗魚鬆配白飯給人印象格外深刻吧！

泡菜鍋

王小民點的也是联亭最著名的泡菜鍋，跟招牌鍋一樣都是$240，只是換成了泡菜鍋底，其他配料都大同小異！联亭除了這二種，其他還有麻辣鍋和牛奶鍋可選，也是人氣相當高的火鍋

既然是泡菜鍋，那就拍個泡菜的特寫吧！這個泡菜鍋裡的泡菜也是跟冬粉一樣，感覺春風吹又生，分量多到吃不完的錯覺

最後再來杯联亭的飲料，雖然不像以前500 CC的大玻璃杯，現在改用紙杯裝，不過我們點的百香QQ$65和野莓冰茶$65，還是搭配火鍋的最佳良伴！

這是我們今天中午吃的結帳單，因為有打9折優惠，原價$620折扣後只剩$571，不過飲料似乎沒打折，優惠只限火鍋類，但已經算有誠意了！如果你想吃個高CP值的火鍋，那中南部很多分店的联亭泡菜鍋不失為一個好選擇喔！

联亭泡菜鍋大德店 地址：台中市北區大德街82巷1號 電話： (04)2207-0830 時間：平日11:30~22:30 六日11:00~22:30