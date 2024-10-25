台北/大同【新丼】是間創意日式丼飯專賣店，新推出了巧克力豬排丼、韓式起司系列丼飯，高CP值澎湃丼飯，喜歡嚐鮮的朋友，千萬別錯過！(附菜單)

【新丼】是間創意日式丼飯專賣店，喜歡嚐鮮的朋友，千萬別錯過！

位於台北當代藝術館對面，近中山站R3出口，

步行一分鐘即可到達，交通非常便利，開車的朋友對面也有停車場可停，

常常會有不定期更新菜單，讓店內的餐點選擇很多元，

丼飯有多種口味可供選擇，份量充足、味道在水準之上、價格親民~

餐點主打高CP的澎湃丼飯，內用還有湯品、飲品喝到飽的好康， CP值頗高~ 深受小資族喜愛~

MENU

不僅可以單點也可以加價升級成套餐，主餐皆附味噌湯、小菜、及飲品。

生蛋黃可加$10元升級為溫泉蛋。主餐多達28種耶~ 讓顧客二訪、三訪也不膩~

【新丼】的起司溶岩丼及豬排丼是店內的人氣餐點，

近期還新推出了巧克力豬排丼、韓式起司系列丼飯。

起司溶岩丼

套餐含二樣配菜、沙拉、有湯品和飲品，相當澎湃~

包準讓你吃得心滿意足。

新丼採用的生蛋為超高成本高葉黃素的機能蛋《視好蛋》，

超級營養耶~

再淋上起司溶岩醬，這熱量真的是超邪惡的~~~

肉品有豬肉及牛肉可選，不吃牛的朋友可以換豬肉片，

豬肉片相當軟嫩的好滋味，再加上鹹香滑順的起司讓人一吃就驚艷~

巧克力豬排丼（套餐）

豬排採用200克重的無敵大豬排，厚度極厚，店家成本真的是下很重的 ！

豬排炸得金黃酥脆的一口咬下還會有喀滋喀滋的聲響，

配上特製的濃郁的巧克力，原以為會很膩，想不到是偏苦甜的巧克力，

所以不會有膩感，多層次的好味道一次在嘴中爆發，讓人一吃就著迷。





吃起來口感紮實且帶有肉香，讓人一吃就上癮，忍不住一口接著一口吃不停。

韓美新丼（套餐）

韓式的丼飯吃過了嗎?加了韓式的泡菜以及溶岩起司，及視好蛋，感覺好營養~

主餐食材成本高達41%～60%耶！

一口挖上來，還會牽絲，真的是太誘人了~~~

清爽炸蝦丼

炸蝦有三尾， 咬一下酥脆的炸蝦，那過癮的好滋味，療癒感十足~

以一碗入魂的精神帶給饕客美味的味蕾饗宴。

炸雞就稍乾了些。

小菜有高麗菜絲，非常清爽解膩~

溫泉蛋咕溜又營養~

老闆對於食材品質的挑選相當講究，在菜單及料理烹煮上花費許多心血，

店家做出的每一種丼飯，都值得細細品味~

店家資訊

新丼

02-2555-9292

台北市大同區長安西路66號1樓

