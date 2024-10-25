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桃園市桃園區[桃園美食] 饗厚牛排-桃園店 $399自助吧吃到飽 加購牛排+$49起！#桃園吃到飽 @蛋寶趴趴go

蛋寶趴趴go 人氣：14
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窩客好文

蛋寶趴趴go

發表篇數：899篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：桃園市 > 桃園區

造訪商家：

饗厚牛排 桃園店
place桃園市桃園區正光72號2樓
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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位於桃園正光路上的

饗厚牛排-桃園店

是一間好吃、高cp值又歡樂的牛排餐廳

提供義式自助百匯可無限享用，菜色多達30種以上，

pizza、熱炒、炸物、海鮮、飲品、甜點，都是必拿，

加購牛排、豬排主餐，最低只要＄49起，很超值！

喜歡牛排吃到飽的朋友們，千萬別錯過！

桃園市桃園區[桃園美食] 饗厚牛排-桃園店 $399自助吧吃到飽 加購牛排+$49起！#桃園吃到飽 @蛋寶趴趴go

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饗厚牛排-桃園店

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饗厚牛排 Joyful Steak House】

創立於2010年，以嚴選食材，精心製作為基本，

讓每個來店的客人都能夠享用有別一般牛排店精緻與用心的料理。

挺過疫情後，重新調整品牌，以嶄新的面貌重新出發，

主打的義式百匯自助吧，提供熱炒、披薩、炸物、海鮮…等超過30種東西方料理，

還有水果、甜點、飲料…等，直接滿足饕客的味蕾。

而且主餐加購只要＄49元起，

就能品嚐到精心熟調的特製牛排豬排，更是超值，

家庭聚餐公司聚餐、慶生的好選擇。

桃園市桃園區[桃園美食] 饗厚牛排-桃園店 $399自助吧吃到飽 加購牛排+$49起！#桃園吃到飽 @蛋寶趴趴go

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▼座位區寬敞明亮，設有4~8人座位，

家庭用餐朋友聚餐都合適。

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饗厚牛排 用餐方式及菜單】

義式百匯自助吧為主，

有海鮮、熱炒、披薩、炸物、糕點、水果、飲料吃到飽，

還可加價搭配多款風味排餐，最低只要＄49起。

自助吧價位

  • 身高90~119 每人＄119
  • 身高120~139 每人＄319
  • 身高140以上 每人＄399

✔️用餐時間100分鐘，無服務費

▶️ (饗厚牛排 菜單)

▼我們今日用餐，除了享用自助吧美食，

還加購了牛排、豬排、雞排，更加豐盛！

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▼沙拉區

提供多款生菜沙拉，清爽開胃！

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▼海鮮、涼菜區

這一區放有白蝦、花枝、鳳螺、小鮑魚，

泡菜、海帶、豆干、豬耳朵…等食材，可自由拿取。

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▼白蝦、花枝，新鮮Q彈，口感很不錯，

搭配涼拌小菜，滋味更滿足！

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▼炸物區

有炸魚條、薯條、雞米花、薯球、炸雞翅…等，

搭配排餐更有FU，是大家必拿的一區。

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▼炸雞翅，外酥內嫩又多汁，

常常一出場就立刻被拿光光。

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▼PIZZA、烤物區

提供多款口味的PIZZA，

餅皮薄脆、餡料鹹香，多吃幾片都沒問題。

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▼熱炒區

提供15款以上的熟食、熱菜，

光看就讓人流口水，想要每道都嚐一嚐。

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▼豬腳超大，皮Q肉嫩又入味，

完全不輸主餐！😋

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▼整條的炸魚，也很霸氣！

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▼蒸蛋、炒麵、白嶄雞…等也好吃，

直接拿好拿滿就對了！

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▼蒸龍點心

豆沙包、奶皇包，味道都不錯。

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▼主食區

有提供咖哩飯、滷肉飯、清粥小菜，

也能自己煮擔仔麵或冬粉，

搭配排餐更是飽足！

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▼湯品區

除了一般常見的玉米濃湯，還有蘿蔔排骨湯、

米粉湯、香菇竹筍湯…等可選擇，品項超豐富！

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▼水果區

多樣的當季新鮮水果，

搭配餐點營養更均衡。

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▼甜點區

有多款蛋糕可挑選，

還有豆花、愛玉、仙草、咖啡凍…等甜品。

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▼飲品區

提供多款汽水、茶飲、咖啡…等，

冷熱飲品都可，可搭配餐點。

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▼拿好拿滿想吃的食材，

就可以開動囉！

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【特製牛排5盎司】＄49

5分熟度的牛排，

搭配蘑菇醬、黑胡椒醬都合適，

吃起來軟香中帶有肉的嚼感，

搭配下層的鐵板麵，更是飽足。

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【豬排】＄49

這一盤裡有二大塊煎烤後的豬排，

肉質緊實，軟嫩不乾柴，

搭配醬料風味更佳！

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【雞腿】＄59

煎至外皮焦香脆的雞腿排，

一上桌就超誘人食慾，

吃起來外酥內嫩，很有口感。

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▼吃排餐的同時，搭配自助餐裡的美味菜餚，超級豐盛又飽足！

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▼吃完排餐、炸物、熱菜…等料理後，

來份飯後甜點、水果，冰淇淋，更是圓滿~

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▼日式抹茶冰淇淋，

有微苦澀的抹茶氣息，冰涼好吃！

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▼最後再來一隻香甜冰涼的冰棒，

完美結束這飽足的一餐！

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▼好康報報▼

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蛋寶543》

這一次來到桃園正光路上的

饗厚牛排-桃園店

整體的用餐感覺很不錯呢！

自助吧食材豐富多樣，排餐也好吃，

每個來用餐的客人，pizza、熱炒、炸物…等絕對拿滿滿，

基本上只要全都吃上一輪就回本了，cp值超高！

難怪用餐時段人潮滿滿啊~

想來一定要先訂位，才無需等候太久~

推薦給大家！

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