位於桃園正光路上的
【饗厚牛排-桃園店】
是一間好吃、高cp值又歡樂的牛排餐廳，
提供義式自助百匯可無限享用，菜色多達30種以上，
pizza、熱炒、炸物、海鮮、飲品、甜點，都是必拿，
加購牛排、豬排主餐，最低只要＄49起，很超值！
喜歡牛排吃到飽的朋友們，千萬別錯過！
【饗厚牛排-桃園店】
- 地址：桃園市桃園區正光路72號2樓
- 交通：旁邊有附費停車場(城市車旅停車場、正好停停車場)
- 電話：03-3317722
- 營業時間：11:00~22:00(收客到21:00)
- 官網：https://joyful-steak.com.tw/
- FB：饗厚牛排（桃園店）
- IG：@steak_6.23
【饗厚牛排 Joyful Steak House】
創立於2010年，以嚴選食材，精心製作為基本，
讓每個來店的客人都能夠享用有別一般牛排店精緻與用心的料理。
挺過疫情後，重新調整品牌，以嶄新的面貌重新出發，
主打的義式百匯自助吧，提供熱炒、披薩、炸物、海鮮…等超過30種東西方料理，
還有水果、甜點、飲料…等，直接滿足饕客的味蕾。
而且主餐加購只要＄49元起，
就能品嚐到精心熟調的特製牛排、豬排，更是超值，
是家庭聚餐、公司聚餐、慶生的好選擇。
▼座位區寬敞明亮，設有4~8人座位，
家庭用餐、朋友聚餐都合適。
【饗厚牛排 用餐方式及菜單】
以義式百匯自助吧為主，
有海鮮、熱炒、披薩、炸物、糕點、水果、飲料吃到飽，
還可加價搭配多款風味排餐，最低只要＄49起。
自助吧價位：
- 身高90~119 每人＄119
- 身高120~139 每人＄319
- 身高140以上 每人＄399
✔️用餐時間100分鐘，無服務費
▶️ (饗厚牛排 菜單)
▼我們今日用餐，除了享用自助吧美食，
還加購了牛排、豬排、雞排，更加豐盛！
▼沙拉區
提供多款生菜沙拉，清爽開胃！
▼海鮮、涼菜區
這一區放有白蝦、花枝、鳳螺、小鮑魚，
泡菜、海帶、豆干、豬耳朵…等食材，可自由拿取。
▼白蝦、花枝，新鮮Q彈，口感很不錯，
搭配涼拌小菜，滋味更滿足！
▼炸物區
有炸魚條、薯條、雞米花、薯球、炸雞翅…等，
搭配排餐更有FU，是大家必拿的一區。
▼炸雞翅，外酥內嫩又多汁，
常常一出場就立刻被拿光光。
▼PIZZA、烤物區
提供多款口味的PIZZA，
餅皮薄脆、餡料鹹香，多吃幾片都沒問題。
▼熱炒區
提供15款以上的熟食、熱菜，
光看就讓人流口水，想要每道都嚐一嚐。
▼豬腳超大，皮Q肉嫩又入味，
完全不輸主餐！😋
▼整條的炸魚，也很霸氣！
▼蒸蛋、炒麵、白嶄雞…等也好吃，
直接拿好拿滿就對了！
▼蒸龍點心
豆沙包、奶皇包，味道都不錯。
▼主食區
有提供咖哩飯、滷肉飯、清粥小菜，
也能自己煮擔仔麵或冬粉，
搭配排餐更是飽足！
▼湯品區
除了一般常見的玉米濃湯，還有蘿蔔排骨湯、
米粉湯、香菇竹筍湯…等可選擇，品項超豐富！
▼水果區
多樣的當季新鮮水果，
搭配餐點營養更均衡。
▼甜點區
有多款蛋糕可挑選，
還有豆花、愛玉、仙草、咖啡凍…等甜品。
▼飲品區
提供多款汽水、茶飲、咖啡…等，
冷熱飲品都可，可搭配餐點。
▼拿好拿滿想吃的食材，
就可以開動囉！
【特製牛排5盎司】＄49
5分熟度的牛排，
搭配蘑菇醬、黑胡椒醬都合適，
吃起來軟香中帶有肉的嚼感，
搭配下層的鐵板麵，更是飽足。
【豬排】＄49
這一盤裡有二大塊煎烤後的豬排，
肉質緊實，軟嫩不乾柴，
搭配醬料風味更佳！
【雞腿】＄59
煎至外皮焦香脆的雞腿排，
一上桌就超誘人食慾，
吃起來外酥內嫩，很有口感。
▼吃排餐的同時，搭配自助餐裡的美味菜餚，超級豐盛又飽足！
▼吃完排餐、炸物、熱菜…等料理後，
來份飯後甜點、水果，冰淇淋，更是圓滿~
▼日式抹茶冰淇淋，
有微苦澀的抹茶氣息，冰涼好吃！
▼最後再來一隻香甜冰涼的冰棒，
完美結束這飽足的一餐！
▼好康報報▼
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《蛋寶543》
這一次來到桃園正光路上的
【饗厚牛排-桃園店】
整體的用餐感覺很不錯呢！
自助吧食材豐富多樣，排餐也好吃，
每個來用餐的客人，pizza、熱炒、炸物…等絕對拿滿滿，
基本上只要全都吃上一輪就回本了，cp值超高！
難怪用餐時段人潮滿滿啊~
想來一定要先訂位，才無需等候太久~
推薦給大家！
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