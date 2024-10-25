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番割田甕缸雞好吃嗎？我覺得桂竹筍勝過烤雞

呂萱萱愛分享 人氣：39
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窩客好文

呂萱萱愛分享

發表篇數：286篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

番割田甕缸雞
phone03-9909338
place宜蘭縣蘇澳鎮海山西路309號
作者本次評價：
1.05
美味度
0.50
服務品質
1.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
0.50
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番割田甕缸雞好吃嗎？我覺得桂竹筍勝過烤雞

離離蘇澳交流道只有兩分鐘，就在蜡藝臘筆城堡附近，還有附免費停車場，非常方便，但甕缸雞真的好吃嗎？

番割田甕缸雞好吃嗎？我覺得桂竹筍勝過烤雞

從外觀就可以看到一隻雞，經過很難不注意到

番割田甕缸雞好吃嗎？我覺得桂竹筍勝過烤雞

店外就可以聞到香噴噴的烤雞味，讓人充滿期待

番割田甕缸雞好吃嗎？我覺得桂竹筍勝過烤雞

店家生意非常好，每到假日用餐時間都會客滿，需叫號排隊等店員帶位

番割田甕缸雞好吃嗎？我覺得桂竹筍勝過烤雞

 

進入後直接到櫃檯排隊點餐先結帳，這時候就真的要看運氣了，如果前面那位點很久，我們就只能乖乖等……

我們當天就是遇到一位大叔，邊跟家人討論邊點餐，結果在後面光是等他點完就過了十來分鐘，所以建議來用餐的朋友，可以先討論好要吃什麼，這到櫃台直接點餐比較快，也不會影響到後面排隊的人

番割田甕缸雞好吃嗎？我覺得桂竹筍勝過烤雞

番割田甕缸雞好吃嗎？我覺得桂竹筍勝過烤雞

用餐環境還滿乾淨的，空間很大，冷氣很涼，夏天來吃很爽

 

今天我們四個人來用餐，點了甕缸雞、海鮮卷、竹簡、雞油拌飯，吃得非常飽~

番割田甕缸雞好吃嗎？我覺得桂竹筍勝過烤雞

番割田的甕缸雞，真的很大隻！可以說算是我吃過最大隻的烤雞，所以用餐人數若不多的話，還想加點其它菜色，可能要考量一下哦~

番割田甕缸雞好吃嗎？我覺得桂竹筍勝過烤雞

皮很酥，肉有先醃過，所以味道確實很不錯，但我必需老實說，雞腿的口感非常棒，鮮嫩多汁不會柴，但其它部位的口感，真的比較柴…，尤其雞胸肉，我個人覺得很乾，咬起來覺得很硬餒

（但也有可能是我比較挑剔啦~但這只是我個人心得，並不代表每個人會跟我有一樣的感受）

番割田甕缸雞好吃嗎？我覺得桂竹筍勝過烤雞

番割田甕缸雞好吃嗎？我覺得桂竹筍勝過烤雞

甕缸雞會附上胡椒粉跟雞油，可以沾著吃比較提味

番割田甕缸雞好吃嗎？我覺得桂竹筍勝過烤雞

我很喜歡他們家的桂竹筍，鹹香口感燉的很入味，咬辨來是有脆度的，不會刮嘴，算是我吃過有水準的桂竹筍，下次來用餐，我一定還會點這道
 
 

番割田甕缸雞好吃嗎？我覺得桂竹筍勝過烤雞

人親自試用過後的體驗心得。每個人生活習慣、使用習慣、感受感觀不同，實際效果依每人體驗為主。原文連結
 

 




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