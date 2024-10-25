從外觀就可以看到一隻雞，經過很難不注意到

店外就可以聞到香噴噴的烤雞味，讓人充滿期待

店家生意非常好，每到假日用餐時間都會客滿，需叫號排隊等店員帶位

進入後直接到櫃檯排隊點餐先結帳，這時候就真的要看運氣了，如果前面那位點很久，我們就只能乖乖等……

我們當天就是遇到一位大叔，邊跟家人討論邊點餐，結果在後面光是等他點完就過了十來分鐘，所以建議來用餐的朋友，可以先討論好要吃什麼，這到櫃台直接點餐比較快，也不會影響到後面排隊的人

用餐環境還滿乾淨的，空間很大，冷氣很涼，夏天來吃很爽

今天我們四個人來用餐，點了甕缸雞、海鮮卷、竹簡、雞油拌飯，吃得非常飽~

番割田的甕缸雞，真的很大隻！可以說算是我吃過最大隻的烤雞，所以用餐人數若不多的話，還想加點其它菜色，可能要考量一下哦~

皮很酥，肉有先醃過，所以味道確實很不錯，但我必需老實說，雞腿的口感非常棒，鮮嫩多汁不會柴，但其它部位的口感，真的比較柴…，尤其雞胸肉，我個人覺得很乾，咬起來覺得很硬餒

（但也有可能是我比較挑剔啦~但這只是我個人心得，並不代表每個人會跟我有一樣的感受）

甕缸雞會附上胡椒粉跟雞油，可以沾著吃比較提味