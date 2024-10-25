台灣以高品質茶葉揚名國際

還有台灣在地好茶變平價的手搖飲都是國際友人最喜愛的台灣必喝飲品

尤其最近台中的文藝活動超多,與閨蜜相約一起到國美館,綠園道與市民廣場

找個舒服的草地坐下來,在野餐墊上曬著暖陽

喝上一杯【台中飲料店推薦】【吨吨煮茶】盡情享受於舌尖上綻放的茶香餘韻

快招朋友們快來一起靜靜品飲優質美味！

超開心台中又有新的手搖飲品牌啦！

地點就開在台中一級飲料戰區美村路上，店名叫做吨吨煮茶

吨「ㄉㄨㄣ」字取自於英文「drink」的諧音,蘊含著輕鬆與自在的飲茶哲學

每一杯煮茶，皆是對火候的掌握與心意的傳遞

品牌創始人是一位「越活越年輕的大叔」，熱愛戶外運動和社交活動

並致力於將茶飲從單純的消遣升級為健康生活的一部分

吨吨煮茶以充滿活力的紅色作為主色調，象徵品牌對茶飲的堅持與對顧客熱情如火的服務精神

透過融合傳統茶飲文化與現代創意的理念

吨吨煮茶成功吸引年輕族群，以年輕、時尚、活潑的品牌形象迅速成為網美打卡熱

讓茶飲與現代生活無縫結合，隨時隨地輕鬆「吨吨」一杯，享受生活的治癒與儀式感

【吨吨煮茶】簡約時髦帶文青招牌

在人車來往的街道上顯得格外醒目

透明玻璃窗裡頭的工作區讓人一目瞭然，乾淨整齊看得見

吨吨煮茶與一般的飲料店最不同的地方

就是擁有最新進的全自動智能茶機

只要掃QR Code就能完美製作每一杯飲品

保持最穩定的品質

主打五大茶飲系列：純粹茶、萃果茶、雪蓋、濃奶茶、鮮乳茶100%

單價從NT$30-NT$70元

加料則加價NT$10-20元

飲料品項選擇多,價格親切

店員親切,店內人員搖茶超快速

即使人潮排隊也能很快就能拿到飲品

這個季節超適合帶著新鮮手搖飲品，開開心心與閨蜜們一起草地野餐趣

先來杯寶貝與閨蜜喝了都說完勝星X克的抹茶系列

靜岡抹茶雪蓋綠

光看這杯的那清新的感覺油然而生

一口飲下，是抹茶濃厚的香氣，迷人的香味縈繞在嘴中

搭配如雲朵般綿密濃郁的雪絨奶蓋

猶如絲絨般的口感還帶著一層濃濃的奶香

兩者融合的非常棒，碰撞出絕佳的味道

既清新又濃郁，抹茶控的寶貝與閨蜜一口愛上，忍不住想再來一杯

靜岡抹茶鮮乳

嚴選100%純正日本靜岡抹茶粉搭配台灣獨家特製抹茶粉

以獨家配方完美調製加入100%香醇鮮乳結合出完美比例

那口感真的是超越星X巴呢！

入口濃郁抹茶香，香而濃郁，與濃醇的鮮乳搭配在一起

尾韻甘甜不苦澀

喝起來極其順口，口口都是享受

深邃的茶香奶香和微苦的風味

在舌尖上餘留下陣陣迷人的雙重尾韻

濃郁抹茶的朋友，一定要來嘗試看看唷！

再來是我喜愛的萃果茶系列

柳橙烏龍

以甘醇不苦澀的烏龍好茶為基底，茶湯金黃透徹得閃耀動人

可以喝得到柳橙的果肉

每一口都散發著天然的水果清甜，尾韻又能擁有烏龍的回甘

果香與茶韻的交織清爽又解膩，真是讓人越喝越上癮

特別是在秋老虎發威炎熱的午後來上一杯，簡直透心涼

芭檸炙烏龍

芭樂和檸檬的酸甜滋味搭配炙烏龍的烘烤茶香，清爽與濃醇的完美結合

入口有芭樂味道、後段有檸檬味道+炙烏龍的茶香、帶給味蕾難忘的悸動

喝起來的感覺很有層次感

這款就是那種喝過了以後就會一直想再來點的那種，很耐喝很好喝,超推呀！

再來是招牌必點的

菲菲烏龍奶茶+加料茉莉Q凍

風味深遂迷人獨特濃萃黑咖啡粉搭配炙烏龍配上奶香

口感甘醇渾厚，在茶湯裡有一股淡淡的咖啡香

最厲害的還有他們家自己做的茉莉Q凍

Q嫩帶著清新茉莉茶香，搭配在菲菲烏龍奶茶中，完全無違和感

彈牙咕溜的QQ，整體層次豐富、風味獨特

每一口都帶給味蕾驚豔與滿足，絕對值得您一嚐再嚐、細細品味！

就讓【吨吨煮茶】為您點綴悠閒美好的午後時光吧！

【吨吨煮茶-國美店】

FB粉絲專頁：吨吨煮茶-國美店

IG@tunetune988

🧋04-23780866

🧋台中市西區美村路一段618號

營業時間：09:30–21:30