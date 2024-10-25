每當九降風吹拂，便是新竹縣新埔鎮這「柿子的故鄉」開始忙碌的季節。陽光下，紅磚三合院廣場內整齊排列的黃澄澄曬柿子盛況，是新埔珍貴的觀光資源，更是各路攝影好手趨之若鶩的取景題材。在眾多柿餅農園中，最負盛名的，莫過於「味衛佳柿餅觀光農場」。不過我們今天要造訪的是另一家【金漢柿餅教育農園】，兩者同在一條路上。

↓基本上旱坑路附近分布了許多柿餅工廠。

↓【金漢柿餅】入口門面為老式磚房，上二樓入進門處好大一個甜柿造景，一時間所有人全堵在這邊出盡百寶打卡，只好等散場時才抓到個淨空的空檔。

↓一進場，大片使君子花圍著鐵鞦韆架，小朋友們使盡盪啊盪。

↓總幻想如果住一樓別墅，庭院裡一定要種這花。

↓沒什麼好說的，衝啊！直接往主建築，也就是商品展售中心，上二樓觀景台(DIY教室)。這邊也有一個大紅柿藝術裝置。

↓登愣！居高臨下，古色古香的紅磚瓦三合院廣場，棚架圓盤擺滿了金黃的柿子，接受著秋陽與九降風(農曆九月開始吹的東北季風)的洗禮。

↓數大就是美，爆量圓滾滾的寶石。畫面左方也有個小觀景台，讓遊客也可以跟柿子近距離拍照。

圓盤的排列似乎是有分類的，一邊金黃色，另一邊，更橘紅些。事實上，柿子可粗分為澀柿跟甜柿兩種，甜柿就是本身甜度夠，樹上摘下來就可以直接食用的，譬如紅柿、軟柿。而用來製作柿餅的，只能是甜度不足、需經曝曬去澀的澀柿，也就是石柿、牛心柿和筆柿等。壯觀如現場，形狀圓圓的，猜想是石柿或牛心柿。

↓枝上掛著的是筆柿，形狀如毛筆尖而得名，很容易分辨。

柿餅製作不是放那兒風吹日曬就完事，每隔段時間還要去翻動、按摩，然後碳烤烘焙。石柿需曝曬7天，牛心柿曬8-9天，筆柿則要12-14天，若要做成柿乾，則需時45天以上。

傳統產業，完全靠天吃飯。新埔柿餅每年產量約30至40萬斤（150至200公噸），主要銷往台灣各地，尤其是台北和台中的市場。此外，也有部分出口至東南亞和其他國家，受到海外華人社區的歡迎。

↓棚架下方也是可以進入的，仰頭滿天果實，圓盤柿影映於地面，多麼難得的景象？

吼，每張照片來之不易，太多人在這邊卡位拍網美照了！

↓商品展售中心提供各種柿餅試吃及販賣：石柿柿餅形狀多為扁圓形，最易形成糖霜；甜度適中，口感雖柔軟但有一點點韌性。牛心柿呈現心形或橢圓形，通常較為厚實，顏色深橙，甜度較為明顯，口感較軟而多肉。筆柿柿餅形狀較為修長，顏色較為淡黃或橙黃色，表面光滑，糖霜較少；甜度適中偏低，口感相對乾硬。柿乾則多用來煮湯或泡茶。價格一盒約150至200多。

↓導遊強力推薦這款牛心柿爆漿柿餅，據說含水量較高，咬下的瞬間，果肉如爆漿般在口中化開，口口散發濃濃柿香，焦糖香甜而不膩。

↓隔壁工廠裡，柿餅費人工情況可證，去除蒂頭的柿子，以機器先將大部分的皮削去，再以手工精修，才能進行後續曝曬工序。

再登上觀景台，感受這曬柿奇觀，另類的秋收喜悅。

↓事實上，整個農園便是包圍在柿子樹中，也可循步道，跟樹上的紅柿子拍照。

↓四周柿吧？因有四條明顯刻痕狀得名，所謂的軟柿(甜柿)，不能用來曬柿餅。

金秋專屬禮讚，終於趕上了，瘋拍一輪，也該告別。不過新竹風城的九降風，這天倒並未發威，任由秋老虎肆虐。那所謂的清如水，明如鏡，於此鋪天蓋地的黃澄澄柿餅國度中，暫時是隱藏了的。

【金漢柿餅教育農園】

地址：新竹縣新埔鎮旱坑路一段501號

電話：(03)589-2680

營業時間： 09:00-17:00

免門票

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