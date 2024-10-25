印象中第一次看到裕芳是在苑裡某路邊

後來就陸續看到好多網友介紹，原來經營模式跟垂坤蠻相似的

可以當成休息站買伴手禮的地方，洗手間跟賣場環境都很不錯

當然口味好不好、喜歡與否還是要看個人，每個人的感受不同

▲我們來的這間在通霄烏眉路288號，交流道一下來就看的到囉！

停車場位置很多，旁邊有間7-11，停好車兩邊都能順便買買東西

▲洗手間在最邊邊，蠻乾淨的！

▲看到購物籃這麼大就知道是血拚的地方啦哈哈哈

▲他們家的零食外包裝顏色就跟建築外觀一樣繽紛活潑

▲賣的品項不外乎餅乾、肉乾、肉條、蜜餞，也有茹素者可食用的零嘴

跟垂坤一樣也有線上購物，有興趣的朋友可到官網看看有沒有喜歡的喔

▲價格有明確標示，當天也有買一送一的活動

▲各種口味的肉乾

▲我們是暑假來的，這是當時的優惠，最新活動請依店內公告為主

▲同價位可混搭

▲光是鱈魚系列也有多種風味可選擇

▲小學的時候很愛吃大豬公，喜歡有點甜甜又辣辣的味道

▲素食區

▲黑胡椒、巧克力、海苔鬆餅，一包50真的很好買呀！

▲餅乾區

▲結帳櫃檯

▲禮盒

▲另一邊是肉鬆、冰棒跟蜜餞、果乾類的...

▲喉糖

▲頂級嬰兒肉鬆，也有海苔口味

▲海鮮區有魷魚絲及其他魚類製品...

▲果乾

▲拌麵

▲飲水機

▲蜜餞區

▲堅果區

▲瓶裝冷飲

▲冷凍食品

▲冰棒

我們也是買了一大袋回車上，洋芋片還挺好吃的，但忘記甚麼口味了

有經過也有時間的話可以下來走走看看，買些東西路上吃也不錯喔！

【裕芳通宵店】

地址：苗栗縣通霄鎮烏眉路288號

電話：03-7765889

營業時間：08:30-20:30

官網

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