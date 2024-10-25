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【苗栗縣通霄鎮】正味麵店｜客家口味油蔥麵｜價格實在份量足

珍妮佛的花草呢喃 人氣：34
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窩客好文

珍妮佛的花草呢喃

發表篇數：1664篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

正味麵店
phone0920-526-431
place苗栗縣通霄鎮仁愛路25號
作者本次評價：
3.70
美味度
3.50
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.50
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16.jpg

星期六帶孩子回南部，暑假路上真的超多車

比預計時間晚了一小時來到通霄，肚子也餓了

直奔正味麵店吃午餐

 

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▲附近不太好停車，繞了一圈才找到合適的位置停放

 

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▲招牌寫著客家口味蔥油麵

 

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▲內用記得先在這邊拿白紙跟筆，自行找位置入座

把要吃的東西跟桌號寫在白紙上，再拿到櫃檯點餐

離開前結帳付款

 

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▲各種小菜滷味

 

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▲價格有清楚標示

 

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▲快吃完的時候客人也少了很多，不然真的都客滿，要併桌才有位置喔！

 

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▲烏醋跟辣椒醬不錯，尤其烏醋，可以增添風味

 

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▲價目表在牆上

如果沒寫乾的或湯的老闆都會詢問

麵條有油麵跟白麵，也寫一下喔！

 

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▲最右邊有寫加大多20元，我覺得一般的量就很夠吃了，加大對我來說就真的太多了

 

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▲2008年有接受過媒體採訪

 

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▲營業時間06:30-14:00，每周一公休

 

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▲滷味：粉腸＋肝連

醬油膏不會很鹹，我喜歡再甘甜一些些的味道

 

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▲滷肉飯

 

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▲乾麵有油麵跟白麵，孩子選油麵

肉燥給很足，味道蠻香的，應該是油蔥香

這樣一碗45元真的誠意滿滿！

 

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▲排骨酥麵，排骨肉多實在，肉質也蠻軟的

 

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▲餛飩麵

 

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▲湯粄條

湯頭跟之前吃過的幾間比起來稍油，但鹹度那些都蠻夠的

粄條恰好不是我喜歡的那種口感，這種真的很Ｑ彈有嚼勁

這餐吃下來覺得味道還不錯，然後價格跟份量都很實在

店家態度也蠻客氣的，就是人多的時候會來不及收桌子

因為只營業到下午兩點，所以想吃也必須早點到喔！

 

【正味麵店】

地址：苗栗縣通霄鎮仁愛路19號

電話： 0920 526 431

營業時間：06:30-14:00

每周一公休

❤點此瀏覽更多苗栗美食、旅遊景點❤

http://julialkpkpk.pixnet.net/blog/category/4561553

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