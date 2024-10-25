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【新北市土城區】泰王．雲泰主題餐廳 Thai King｜平價泰式料理｜近謝志偉皮膚科

珍妮佛的花草呢喃 人氣：32
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窩客好文

珍妮佛的花草呢喃

發表篇數：1664篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

泰王．雲泰主題餐廳｜Thai King
phone02-82610751
place新北市土城區金城路三段168號
作者本次評價：
3.65
美味度
3.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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泰王在土城開很久了

印象來過的次數應該兩根手指頭能數出來

上次老二的同學家長有請他們來吃過一次

他回家就一直說鳳梨蝦球很好吃，哈哈哈

然後隔了段時間，我才又帶著他們來光顧

 

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▲地址在金城路三段168號，謝志偉皮膚科再過去一點，同一排

路邊有機車格，開車要找停車場，家樂福超市附近好像有一個收費的

 

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▲外場看起來乾乾淨淨，桌面不黏膩，有大圓桌適合人多的家庭或朋友聚餐

 

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▲桌上有菜單，白飯是每人20元吃到飽

單價不高，跟菜量對得起來，想吃得飽飽可以多點幾樣

 

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▲白開水

 

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▲白飯

 

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▲打拋豬肉，因為我們都點不辣

少了辣味吃起來就蠻像家常熱炒的味道

雖然如此也是很下飯的！

 

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▲蝦醬高麗菜

 

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▲蔥爆豬肉，醬汁鹹甜鹹甜，肉質滑嫩

 

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▲清蒸檸檬魚

小孩聽到服務生介紹是用鱸魚才點了這道

他喜歡鱸魚，酸度調的剛好，魚肉也新鮮

 

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▲泰式烘蛋是邊緣有點焦脆的口感，中間蠻鬆軟的

 

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▲蝦醬炒飯味道稍鹹，但鹹淡是看個人，或許其他人也不見得覺得鹹

 

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▲鳳梨蝦球炸起來熱騰騰的沾上美乃滋就是小朋友的最愛啦！哈哈哈

 

【泰王．雲泰主題餐廳｜Thai King】

地址：新北市土城區金城路三段168號1樓

電話：02-8261-0751

營業時間：11:00-14:00、17:00-21:00

星期一公休

FB

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http://julialkpkpk.pixnet.net/blog/category/4561541

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珍妮佛

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