泰王在土城開很久了

印象來過的次數應該兩根手指頭能數出來

上次老二的同學家長有請他們來吃過一次

他回家就一直說鳳梨蝦球很好吃，哈哈哈

然後隔了段時間，我才又帶著他們來光顧

▲地址在金城路三段168號，謝志偉皮膚科再過去一點，同一排

路邊有機車格，開車要找停車場，家樂福超市附近好像有一個收費的

▲外場看起來乾乾淨淨，桌面不黏膩，有大圓桌適合人多的家庭或朋友聚餐

▲桌上有菜單，白飯是每人20元吃到飽

單價不高，跟菜量對得起來，想吃得飽飽可以多點幾樣

▲白開水

▲白飯

▲打拋豬肉，因為我們都點不辣

少了辣味吃起來就蠻像家常熱炒的味道

雖然如此也是很下飯的！

▲蝦醬高麗菜

▲蔥爆豬肉，醬汁鹹甜鹹甜，肉質滑嫩

▲清蒸檸檬魚

小孩聽到服務生介紹是用鱸魚才點了這道

他喜歡鱸魚，酸度調的剛好，魚肉也新鮮

▲泰式烘蛋是邊緣有點焦脆的口感，中間蠻鬆軟的

▲蝦醬炒飯味道稍鹹，但鹹淡是看個人，或許其他人也不見得覺得鹹

▲鳳梨蝦球炸起來熱騰騰的沾上美乃滋就是小朋友的最愛啦！哈哈哈

【泰王．雲泰主題餐廳｜Thai King】

地址：新北市土城區金城路三段168號1樓

電話：02-8261-0751

營業時間：11:00-14:00、17:00-21:00

星期一公休

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