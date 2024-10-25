前幾天陪老闆去嘉義考察嘉義分公司，這是我第一次從台北到嘉義出差，雖然長期待在美國跑公司業務，但因為護照快過期了才回到台灣，這趟旅程對我來說既是工作任務，也是一個重新體驗台灣在地風情的機會。老闆知道我喜歡美食，特別帶我去了一家位於嘉義朴子的餐廳——采荷居人文茶館。這家店在嘉義當地頗有名氣，不僅餐點特色鮮明，還融入了濃厚的人文氣息，當下我就對這次的用餐體驗充滿期待。

走進采荷居人文茶館，我立刻被店內的氛圍吸引。裝潢充滿了古典的韻味，木質桌椅、古色古香的擺設，再加上柔和的燈光，讓人一進門就感覺到一種與城市喧囂隔離的寧靜感。窗外是美麗的庭園景致，帶有荷花池的庭院讓人彷彿置身於傳統園林中，這也難怪它叫采荷居人文茶館。這樣的氛圍，讓我瞬間放鬆了下來，內心的疲憊感也隨之消散。

老闆非常熟悉這家店，他幫我們點了幾道特色菜和飲品。首先是采荷居人文茶館的「牛腩鍋」，這道菜是店內的招牌之一，牛腩燉得非常軟嫩，湯底濃郁但不油膩，每一口都能感受到牛肉的香氣與湯頭的醇厚。我特別喜歡這道菜的湯底，入口後帶著一絲微甜，隨後蔬菜和香料的鮮味在口中散開，這讓我完全改變了對傳統火鍋的印象。

除了牛腩鍋，老闆還點了招牌點心「雞米花」和「山根甜不辣」，這兩道菜都屬於輕食小點，但味道一點也不馬虎。

雞米花外酥內嫩，炸得恰到好處，每一口都能感受到肉質的鮮嫩與調味的香氣！

而山根甜不辣則是炸物中我最喜歡的一道，外皮酥脆但不油膩，內裡的魚漿口感非常Q彈，搭配上他們特製的醬料，真是令人難以忘懷。這兩道小點心非常適合當作輕食或是佐茶的小點，讓整個餐桌上的氛圍變得更加輕鬆愉快。

老闆也很貼心地幫我點了他知道我愛吃的「焗烤系列」。當這道焗烤上桌時，撲鼻而來的奶香味立刻讓我食指大動。焗烤上鋪著金黃的起司，外層烤得微脆，切開後，裡面滿滿的餡料與濃郁的奶油醬融在一起，香氣四溢。每一口焗烤都是濃濃的起司香氣，搭配豐富的內餡，讓人一吃就停不下來。作為在美國習慣吃焗烤的我，對這道菜的期待值本來就很高，而采荷居人文茶館的焗烤不但沒有讓我失望，反而讓我覺得找到了台式焗烤的精髓。

至於飲品方面，老闆點了兩杯店內的特色飲料：「玫瑰甘菊茶」和「水果茶」。

玫瑰甘菊茶的香氣非常獨特，玫瑰的花香與甘菊的淡淡草香融合在一起，入口後溫暖舒適，喝下去後有種平靜心情的效果，非常適合在忙碌了一天後，坐下來慢慢品味。

而水果茶則是酸甜的清新滋味，裡面放入了許多新鮮水果，每一口都能喝到不同的水果風味，尤其是搭配著主菜，這杯飲品能讓口感更加平衡，避免過多的油膩感，讓整體的用餐體驗更加完美。

用餐過程中，老闆也向我分享了采荷居人文茶館的背景和特色。這家餐廳不僅是一個美食場所，更是一個推廣傳統文化的空間。店主對於嘉義在地食材的珍惜與對傳統料理的創新，讓每一道菜都有著深厚的文化底蘊。這裡不只是吃飯的地方，更像是融入了文化、藝術與美食的綜合體驗，讓人吃得開心也感受到一種文化的沉浸感。

回想起這次的用餐經歷，真的讓我感到十分滿足。作為一個長期待在美國跑業務的人，我常常接觸的是美式餐廳和快節奏的生活方式，這次回台後，在采荷居人文茶館用餐的經驗，讓我重新體驗到台灣的美食文化與人情味。這裡的每一道菜都充滿了用心，無論是食材的選擇還是烹調的方式，都能讓人感受到濃厚的在地風味與傳統文化的結合。

這次在采荷居人文茶館的用餐體驗讓我對台灣的餐飲文化有了更深刻的認識。無論是對傳統的尊重還是對現代創新的結合，都讓這裡的餐點充滿特色，值得推薦給所有喜歡美食的人。如果你也在尋找嘉義高鐵附近的美食或是朴子一帶的特色餐廳，采荷居人文茶館絕對是你不容錯過的選擇！

采荷居人文茶館

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電話： 05 366 1255

地址： 嘉義縣朴子市安福里山通路24-13號



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