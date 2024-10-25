

阿發很愛吃牛排，但隨著年紀的增長，越來越只偏愛炭烤或原味牛排，對於很傳統的平價台式牛排館，變成通常是子女想吃時，才會光顧。但有一間對我來說是例外的，那就是這在地很老字號的「上上牛排」。

約40年前在我國小時，家裡從新莊街口搬到了幸福路後半段上，當初這區可真是很偏僻的地方，不像今日這麼繁榮熱鬧。印象中過沒幾年後，離我家不到300公尺的「上上」才開業，也成我覺得附近最好吃的美食。吃了快十年後，家裡又搬家，搬到新莊尾，加上我進入職場工作都在台北市，就鮮少再來光顧它。

數十年來，自己也吃過不少牛排館，從一客百來元至2~3千的都有，但還是這的味道讓我最難忘懷，即使搬離了這30個年頭，久久只要一想起，就會帶老婆和子女來，一同回味我在小時候，覺得最好吃的牛排滋味~

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▲店外觀

印象中在阿發小六還是國中，店家創立時還是個簡陋的店面，而且只是一小間，老闆夫妻倆就在店門外煎起牛排，也忘了當時一客是多少，大概是70-80元吧，附餐當時有烤餐包（現已沒提供）、玉米濃湯及飲料，而主餐不是大大的一塊牛排就是豬排。幾十年來，店環境也已重新裝潢過幾次，店面也擴大了～







▲排餐圖示







▲用餐環境

生意非常好的在地老字號牛排館







▲點餐單

有幾年沒來，

基本款的6 盎司沙朗牛排，

已漲到一客200元。

而我年輕時愛點的丁骨牛排，

也沒有提供了。







▲自湯品與飲品







▲在地老字號牛排上桌

黑胡椒醬沙朗牛排、無醬沙朗牛排、無醬菲力牛排、無醬雞腿排







▲無醬沙朗牛排餐

散發濃濃的鐵板過香氣～







▲玉米濃湯







▲無醬沙朗牛排，特寫

外觀就感受得出，

這是原肉，

且其肉質在平價台式牛排中，

相較是很不賴的～







▲鐵板麵

上上還有一個過人的地方，

就是鐵板麵。

一般店家附的麵條，

因成本關係，

不少都是用沒啥口感的麵條，

反正大概想說能吃也讓你有飽就好吧！

而這用的麵條吃起來像扁平的雞蛋麵，

加上把麵條被鐵板烙至微焦的口感特別香，

若再和入一旁荷包蛋中那半生熟的滑潤蛋黃，

更增添了不同風味。







▲鐵板麵，特寫

連女兒都直說，

這的鐵板麵在平價台式牛排館中，

真是數一數二的好吃～







▲沙朗牛排，剖面

沙朗為後腰脊肉牛排，

油花較少，

口感比菲力紮實多。

以同價位相較，

這的沙朗牛排真的肉質不錯，

很好吃～







▲沙朗牛排加黑胡椒醬







▲無醬雞腿排

外表煎至金黃酥香，

香氣四溢～







▲雞腿排，剖面

外皮酥脆又飽含雞腿皮油脂香，

腿肉嫩口含汁，

相當好吃～







▲無醬菲力牛排

菲力為牛腰脊肉部位







▲菲力牛排，剖面

菲力的肉質和其他部位相較，

是最軟嫩的，

而且牛味較淡、沒有筋、少油質、瘦肉多。

阿發個人是不愛菲力，

總覺得少了牛味和咀嚼口感，

但應有不少女性偏愛菲力～







▲留影

這些年，

我吃牛排越來越只偏愛原味，

但在新莊的平價台式牛排館中，

尤其是一客200元內的，

能讓我接受其原味的屈指可數，

加上自己小時候的回憶與情感，

最愛的還是這家「上上」。

其雞腿排和鐵板麵，

也覺得是在新莊的牛排館中，

數一數二好吃的～







▲名片

【營業時間】11：30～14：30，17：00～22：00；週一休息

【地 址】新北市新莊區中港路389號

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