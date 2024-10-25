吃拉麵還可以甜品吃到飽 !!!! 這老闆也太佛心了吧 !!!!!

何家拉麵

只要 $145 就能無限加麵吃到飽，再加 $30 還能升級甜品吃到飽。

在永和已經很有名了，還有美食節目去拍攝，為了讓大家都可以吃到這

平價美食，現在已經開到公館囉 !

【 V女王 邀請大家 按讚 、追蹤 、訂閱喔 ! 】

何家拉麵公館店 環境

何家拉麵 公館店 ，9/29 全新開幕。

位於 汀洲路三段上，搭捷運可搭到 " 捷運公館站 " 再步行約5分鐘左右

就可以到囉!

乾淨明亮的店門口，讓人感覺很舒服。

店內沒有過多的裝潢，一切以簡單為主，桌子跟桌子的距離也很剛好，

還有隔起個人用餐區，讓一個人用餐也可以很自在。

何家拉麵公館店 消費方式

何家拉麵是使用自助點餐機點餐的。

操作上很方便，如果真有操作上的問題，自助點餐機旁邊也有服務鈴

可以請店員出來協助你。

在自助點餐機旁邊，有貼何家拉麵的一些規則，建議大家先看一下

比較需要注意的為，自助點餐機上第一排都是預設正常口味。

如果是想要調整麵條軟硬度 、湯頭鹹淡度，可以在點餐機上勾選，

這樣服務人員都可以為你客製化。

何家拉麵公館店 菜單

何家拉麵的菜單，在牆上就可以看到了。

何家拉麵是現點現做，所以不管你要外帶或內用，都要稍等一下下喔！

雞白豚骨拉麵 $145

基本款雞白豚骨拉麵，只要＄145 內用還可以無限加麵，真的好佛心喔 !

不管你食量多大，來這邊都可以享用到美味的拉麵喔 !

有著誘人的乳白色湯頭，一看就知道這湯頭一定很好喝，

我點的是正常口感，湯頭入口有著淡淡奶香味，不會過鹹。

每碗拉麵上面還會放上了四大片 " 醬香豚肉叉燒 "

這叉燒也是何家拉麵的美味堅持，使用了豬五花製成，堅持職人手工捲製，

再搭配秘製醬油香氣獨特，口感極致甘甜。

如果四片醬油豚肉叉燒吃不夠，也可以加價單點喔 !

配料還有顆超好吃的溏心蛋，營養都幫你顧好了。

Q彈的麵條，正常版的麵量就很多了，我一個女生都吃不完了，

食量比較大的人也可以無限加麵喔 !

地域豚骨拉麵 $155

如果你跟我一樣喜歡吃辣的人，那就不能錯過 " 地獄豚骨拉麵 "

辣度也是可以做調整的喔 ! 別看他一碗紅通通的，辣度是小辣的，

是不會讓人頭皮發麻的口感。

入口是帶有辣度香氣的口感，又能感受到豚骨湯的奶香氣，

是碗喜歡吃辣的人不能錯過的拉麵喔 !

何家拉麵公館店 甜品

在何家拉麵，只要加購 $30 ，就可以甜點吃到飽。

甜點就在自助區裡，桌面很乾淨，也都有用蓋子蓋好，這點很棒 !

牆上還貼有甜品最佳比例，大家也可以參考喔 !

甜點自助區裡有 秘糖豆花 、關西仙草 、紅豆甜湯 、綠豆甜湯 四種甜點任你

挑選。

我個人很喜歡糖水，因為不會過甜，紅豆跟綠豆也都粒粒分明。

四種甜品可以任意搭配出自己喜歡的組合甜品。

我個人很喜歡的組合就是豆花加紅豆、綠豆，當然仙草口感也是很棒的喔!

吃完拉麵後再來上一碗不甜不膩的甜品，真是人間美味，超滿足的。

何家拉麵 一碗只要$145起，就可以吃到Q彈的麵條及豐富的配料，還可以

加麵吃飽飽。

只要再加購$30元還可以甜品吃到飽，外面現在一碗豆花都不只$30了，

這邊竟然可以吃到飽。

何家拉麵

真的是很佛心細的店家，讓客人可以花少少錢就可以吃到主食及甜點，

這樣佛心系店家怎麼可以不推薦給大家呢?

何家拉麵公館店 店家資料

何家拉麵 公館汀洲店

營業時間 : 11:30-14:50 ；17:00-22:00 (14:20-21:30 僅提供外帶 )

地址 : 台北市中正區汀洲路三段124號

交通資訊 : 捷運公館站步行約5分鐘

粉絲團 : https://www.facebook.com/hochia234

【 其他分店 】

何家拉麵 中和店

營業時間 : 11:30-14:50 ；17:00-22:00 (14:20-21:30 僅提供外帶 )

地址 : 新北市中和區新生街223號

交通資訊 : 捷運江子翠站三號出口 ；雙十路上轉公車 793+ 藍 31 長壽里

粉絲團 : https://www.facebook.com/hochia234

何家拉麵 永和中正

營業時間 : 11:30-14:50 ；17:00-22:00 (14:20-21:30 僅提供外帶 )

地址 : 新北市永和區中正路31號

交通資訊 : 捷運頂溪站2號出口，轉公車 214 、262 、304 、624 智光商職下

捷運景安站出口，再步行約10分鐘

環狀景平站出口，再步行約8分鐘

粉絲團 : https://www.facebook.com/hochia234

何家拉麵 板橋店

營業時間 : 11:30-14:30 ；17:00-21:00 (14:00-21:00 僅提供外帶 )

地址 : 新北市板橋區三民路二段203之3號

交通資訊 : 捷運江子翠站 3號出口 ，雙十路上轉公車 793 + 藍 31長壽里

https://www.facebook.com/hochia234粉絲團 :

💎 💎 這邊也可以找到我 💎 💎

【 V女王 邀請大家 按讚 、追蹤 、訂閱喔 ! 】

如果覺得 V女王這篇文章還不錯，請幫忙按個 推或讚，分享出去讓更多人看到這文章，謝謝 !