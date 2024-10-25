「2024台灣設計展」(展期：10月26日至11月10日) 台南市美術館2館主展區，共有A1南波萬、A2新力、A3生活超展開、A4未來城市想像、A5[無]平行、A6超COOL等六個主題展場 ，以「是台南，當是未來 The Next 400」為主題，展現台灣多元的創造力，具體呈現台南獨特的城市風貌，見證穿越時空的城市風貌。



台南的文化融合了傳統與現代，形成了獨特的城市風貌，「2024台灣設計展」以「是台南，當是未來 The Next 400」為主題，概分主展區及衛星展區，二大展區遍及台南車站、南美館2館、西市場、321巷藝術聚落、藍晒圖文創園區、愛國婦人會館及各地商圈 (孔廟、國華友愛、永樂市場) 等，更以特色散步路徑，巧妙連結兩大展區，讓城市巷弄變成展覽的延伸空間，邀請民眾一起到台南見證穿越時空的城市風貌。



2024台灣設計展

展覽日期：2024年10月26日 (六) 至11月10日 (日)

開放時間：週日至週五 10時～20時、週六 10時～21時

展覽地點：

A｜主展區：台南市美術館2館、西市場、香蕉倉庫。

B｜衛星展區：321巷藝術聚落、藍晒圖文創園區、愛國婦人會館、台南車站、孔廟商圈、國華友愛商圈、永樂市場。

C｜設計響應：全台南市。

D｜設計食堂：淺草多功能中心。

門票：台灣設計展入場免門票，免費參觀。僅 C展區「設計響應」：「內外之相：曾培堯的藝術生命」須購票入場。

台灣設計展官網：https://designexpo.org.tw/zh-TW

「2024台灣設計展」主展區以台南市美術館2館、西市場及香蕉倉庫為核心，策劃 9大主題展覽及相關活動，呈現台南從傳統產業、前瞻產業及設計導入城市的全面向內容。其中台南市美術館2館共有A1南波萬、A2新力、A3生活超展開、A4未來城市想像、A5[無]平行、A6超COOL等六個主題展場。



A1 南波萬 (台南市美術館2館1樓)：透過光的意象和燈光藝術，展示聚焦「金屬加工、機械設備、塑膠製品、汽車配件、紡織產業」等台南五大產業，共 18家隱形冠軍企業，如何在艱難環境中崛起，在全球舞台上綻放的耀眼成就。



A1南波萬展區，燈光秀半小時播一次，每次3分鐘。



A2 新力 (台南市美術館2館1樓)：探索台南「新民生、新農業、新生技與能資源」四大領域，如何在極端氣候下，整合能資源、串聯產業鏈克服困難，成為前瞻產業的歷程。



A3 生活超展開 (台南市美術館2館1樓)：與台南在地企業合作，呈現與日本東京墨田區的國際合作成果，跨越新舊之味，揉合成台日當代的生活面貌。



A4 未來城市想像 (台南市美術館2館2樓)：透過「我的城市模塊」視覺化的呈現民眾對於城市的想像，提供民眾參與公共規劃的契機。



民眾透過「我的城市模塊」的操作，可以依需求具體呈現想像中的城市風貌。



A5 [無]平行 (台南市美術館2館2樓)：呈現疫情解封後完工的建築作品，今年更邀請到法國波爾多建築中心加入，同步呈現 [樹] 建築 Arboretum : trees as architecture 展覽。



上海商業儲蓄銀行總行大樓



[樹] 建築 Arboretum : trees as architecture 展覽



A6 超COOL (台南市美術館2館4、5樓)：4樓展場呈現以循環設計路徑，為升溫的地球找出降溫的解方，結合品牌設計，探索永續循環的實踐方式。



透過資源回收，材料的循環利用，加入巧思結合品牌設計，除了為升溫的地球找出降溫的解方，也實踐能源物質永續循環的可能性。



5樓展場，作品「從土地開始」以彩色玻璃回收再利用為例，教育民眾分類回收物的重要性，在日常生活中實踐循環經濟。



2024台灣設計展 Taiwan Design Expo'24，FB 專頁： 搜尋：台灣設計展

台南市美術館2館

地址：台南市中西區忠義路二段1號

電話： 06 221 8881



大眾運輸：

1. 搭乘高鐵：抵達高鐵台南站後轉乘 H31 高鐵快捷公車，「建興國中 (府前路) 」站下，往西走約3分鐘到達。

2. 搭乘台鐵：抵達台鐵台南站後轉乘 6號公車 (仁德轉運站－龍崗國小)，在「台南市美術館2館站」下車。

2024台灣設計展期間，「踅台南」專車：

路線A (台南火車站線)：台南轉運站 (321巷藝術聚落)→台南火車站→西市場→台南市美術館2館。平日9:30-20:30，每20分鐘一班；週六9:30-21:30、週日9:30-20:30，每10～15分鐘一班。

路線B (停車場接駁線)：永華市政中心 (正生公園停車場)→水萍塭公園停車場→藍晒圖文創園區→台南市美術館2館→西市場。僅假日行駛，週六9:30-21:30、週日9:30-20:30，每10～15分鐘一班。

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