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【新竹美食】硬派主廚的軟嫩料理｜復古老宅餐廳丼飯，東門市場美食推薦 - 貪吃猴的幻想

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貪吃猴

發表篇數：728篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

硬派主廚的軟嫩料理東門店
phone03-35251323
place新竹市東區中央路102巷10號300(東門市場1143號)102巷10號300室
作者本次評價：
3.65
美味度
4.00
服務品質
3.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
3.00
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【新竹美食】硬派主廚的軟嫩料理｜復古老宅餐廳丼飯，東門市場美食推薦 - 貪吃猴的幻想

說到新竹美食除了新竹城隍廟東門市場也是熱鬧的美食集散地。這次來到硬派主廚的軟嫩料理，位在東門市場裡面，復古老宅風格小店，主打一些私房料理。有舒肥牛排、雞腿、鴨腿等丼飯，在這裡可以享受現做的美味。

硬派主廚的軟嫩料理
地址:新竹市東區東門市場1143號中央路102巷10號
電話:03-525-1323
時間:11:30–14:00、17:00–21:30
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硬派主廚的軟嫩料理在哪裡?

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【新竹美食】硬派主廚的軟嫩料理｜復古老宅餐廳丼飯，東門市場美食推薦 - 貪吃猴的幻想

新竹城隍廟開始，順著中央路來到東門市場，中午時段也有一些餐廳營業，不過晚上這裡會更熱鬧

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【新竹美食】硬派主廚的軟嫩料理｜復古老宅餐廳丼飯，東門市場美食推薦 - 貪吃猴的幻想

由中正路入口進入東門市場，進去右轉走到底就會看到硬派主廚指標，蠻好找的。

硬派主廚的軟嫩料理環境介紹

【新竹美食】硬派主廚的軟嫩料理｜復古老宅餐廳丼飯，東門市場美食推薦 - 貪吃猴的幻想

店面充滿復古風格，以老窗跟吊燈做裝飾，多了幾分懷舊感

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【新竹美食】硬派主廚的軟嫩料理｜復古老宅餐廳丼飯，東門市場美食推薦 - 貪吃猴的幻想

店內座位不多，約十幾個座位，我們剛好是開店第一組客人，想不到不到半小時就坐滿了~

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另外還有二樓空間，也是結合了老窗跟復古元素

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餐具跟水杯在旁邊可以自取

【新竹美食】硬派主廚的軟嫩料理｜復古老宅餐廳丼飯，東門市場美食推薦 - 貪吃猴的幻想

半開放式廚房可以看到店員製作餐點的過程，不過現場油煙位有點重就是了…

硬派主廚的軟嫩料理菜單價位

【新竹美食】硬派主廚的軟嫩料理｜復古老宅餐廳丼飯，東門市場美食推薦 - 貪吃猴的幻想

餐點平均2~3百左右，可選擇溫泉蛋或荷包蛋，隨餐附湯，可以另外加購小菜跟甜點

很台味蔥醬軟嫩雞腿飯 $200

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煎過的雞腿外皮非常誘人，搭配主廚特製蔥醬，鹹香對味

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雞腿排相當肥嫩好吃，尤其帶皮部位豐富的油脂真的是美味

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選了溫泉蛋，將蛋黃拌飯也是一種享受

硬派主廚的軟嫩牛排飯 $270

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招牌軟嫩舒肥牛排，會有起司鋪在上層增加整體風味口感

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配菜味道也不錯，吃的到3、4種配料

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牛排口感軟嫩還有肉汁，越嚼越香

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比較特別的是牛排飯底下居然是肉燥飯，香噴噴古早味滷肉燥讓人食慾大開

附湯

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牛骨清湯裡面加了白蘿蔔，喝起來格外甘甜清爽

熱情焦糖乳酪布丁 $80

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【新竹美食】硬派主廚的軟嫩料理｜復古老宅餐廳丼飯，東門市場美食推薦 - 貪吃猴的幻想

加點了一個甜點布丁，口感偏紮實沒那麼彈，很像在吃乳酪蛋糕，挺特別的

店家資訊

硬派主廚的軟嫩料理
地址:新竹市東區東門市場1143號中央路102巷10號
電話:03-525-1323
時間:11:30–14:00、17:00–21:30
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