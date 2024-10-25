說到新竹美食除了新竹城隍廟，東門市場也是熱鬧的美食集散地。這次來到硬派主廚的軟嫩料理，位在東門市場裡面，復古老宅風格小店，主打一些私房料理。有舒肥牛排、雞腿、鴨腿等丼飯，在這裡可以享受現做的美味。
新竹更多美食、景點推薦
硬派主廚的軟嫩料理在哪裡?
從新竹城隍廟開始，順著中央路來到東門市場，中午時段也有一些餐廳營業，不過晚上這裡會更熱鬧
由中正路入口進入東門市場，進去右轉走到底就會看到硬派主廚指標，蠻好找的。
硬派主廚的軟嫩料理環境介紹
店面充滿復古風格，以老窗跟吊燈做裝飾，多了幾分懷舊感
店內座位不多，約十幾個座位，我們剛好是開店第一組客人，想不到不到半小時就坐滿了~
另外還有二樓空間，也是結合了老窗跟復古元素
餐具跟水杯在旁邊可以自取
半開放式廚房可以看到店員製作餐點的過程，不過現場油煙位有點重就是了…
硬派主廚的軟嫩料理菜單價位
餐點平均2~3百左右，可選擇溫泉蛋或荷包蛋，隨餐附湯，可以另外加購小菜跟甜點
很台味蔥醬軟嫩雞腿飯 $200
煎過的雞腿外皮非常誘人，搭配主廚特製蔥醬，鹹香對味
雞腿排相當肥嫩好吃，尤其帶皮部位豐富的油脂真的是美味
選了溫泉蛋，將蛋黃拌飯也是一種享受
硬派主廚的軟嫩牛排飯 $270
招牌軟嫩舒肥牛排，會有起司鋪在上層增加整體風味口感
配菜味道也不錯，吃的到3、4種配料
牛排口感軟嫩還有肉汁，越嚼越香
比較特別的是牛排飯底下居然是肉燥飯，香噴噴古早味滷肉燥讓人食慾大開
附湯
牛骨清湯裡面加了白蘿蔔，喝起來格外甘甜清爽
熱情焦糖乳酪布丁 $80
加點了一個甜點布丁，口感偏紮實沒那麼彈，很像在吃乳酪蛋糕，挺特別的
店家資訊
延伸閱讀
以上為個人體驗感受，僅提供參考唷
文章有時效性，相關資訊以店家為主
歡迎轉貼連結，圖文未經授權禁下載
更多台中美食，來粉絲頁按讚追蹤吧