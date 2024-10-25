歲時亭和菓子， 新竹甜點推薦 。位在新竹城隍廟附近的日式和菓子店，日本職人匠心獨具，每款甜點都宛如藝術品。可以在店內享用精緻和菓子跟日本茶，也有外帶禮盒，送禮或招待客人都誠意十足。歲時亭和菓子甜點款式很多，還能搭配不同口味內餡，吃完城隍廟美食可以順路來喝個下午茶。

歲時亭和菓子

地址:新竹市北區西大路484號

電話:03-522-3323

時間:10:30–12:30、14:00–18:00

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歲時亭和菓子在哪裡?

歲時亭和菓子就在新竹城隍廟附近，由中山路轉西大路就能看到，在右手邊。

雖然說早上10:30就開店營業，不過只有提供外帶服務，下午2點才有可以內用。可以先去城隍廟那邊蒐集美食小吃，接著順路來歲時亭和菓子吃甜點喝下午茶這樣剛剛好。

歲時亭和菓子環境介紹

歲時亭和菓子創辦人是日本人，同時也台灣發行第一本和菓子食譜，相當厲害。

牆上也可以看到創辦人的和菓子學校證書

店內就一張原木長桌挺有意思的，剛好我們是第一組客人可以拍到空景

當天和菓子款式就以甜點櫃內的為主，有需要其他的可以再詢問一下店員。

每款做工都好精緻，有些圖案還很可愛

多款禮盒也是不錯的送禮選擇

歲時亭和菓子菜單價位

上生菓子款式多，口味也豐富，可以來挑幾個自己喜歡的來嘗試

基本低消1人/1杯飲品，可以喝到許多道地的日式茶飲，也有特調飲品可以選擇

抹茶牛乳 / 日本焙茶

抹茶牛乳香醇帶著茶韻香味，喝起來不苦澀我蠻喜歡的。焙茶的茶香味濃厚十足，喝起來甘香順口，另外附上琥珀糖，可以先吃糖再喝口茶，味道完全不一樣。

大剪菊

精緻做工，價格也不便宜，不過那一刀刀整齊的花瓣，還是很讓人賞心悅目。

寒樁-咖啡餡

造型有如含苞待放的花果，裡頭包的是咖啡餡，略像紅豆沙的口感，香甜不膩口。

紫藤-抹茶餡

淡紫色的浪漫漸層吸引到我，切開裡頭是抹茶餡，完全吃不到抹茶的苦味，甜度也平衡的剛剛好。

山櫻-櫻花餡

經典櫻花造型就是很討喜，裡面是櫻花餡，像綠豆椪的豆沙口感，有淡淡的櫻花香氣，也是好吃的口味。

店家資訊

歲時亭和菓子

地址:新竹市北區西大路484號

電話:03-522-3323

時間:10:30–12:30、14:00–18:00

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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