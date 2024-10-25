球客道鮮果冰沙，台中飲料推薦。近期在台中北平路也有鮮果冰沙專賣店了。這家主打用新鮮水果下去打的冰沙，口感細膩又吃得到果肉，整杯很有料。就連手搖飲每杯都是茶包現萃下去製作，甘甜清香順口不苦澀。有配合外送平台跟提供外送服務，可來電或加入官方line詢問，上網查了一下google評論整體評價還不錯欸~

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球客道鮮果冰沙專賣-北平店在哪裡?

球客道鮮果冰沙專賣-北平店近期在熱鬧的北平路新開幕，晚上到北平路吃晚餐就發現這一間，店面風格設計很明亮充滿活力，而且我很喜歡吃冰，那就來嘗鮮看看~

球客道鮮果冰沙專賣-北平店環境介紹

球客道鮮果冰沙專賣-北平店主打每杯飲料都是新鮮現萃，現點現做，呈現茶葉最佳風味

球客道鮮果冰沙專賣-北平店菜單價位

要喝到現萃茶，以這個價位來看真的很可以，鮮果冰沙系列也只要60~80，整體來說不算貴

現點現做還是需要一點時間，現場看店員製作飲品也是很療癒

紅茶奶蓋 $60

濃厚香醇的奶蓋，口感就像冰淇淋一樣綿，有一點鹹甜的味道，搭配現萃紅茶很有層次風味

美祿恐龍碎片 $70

美祿恐龍碎片推薦給巧克力控，香濃美祿巧克力，上面搭配滿滿的巧克力碎片，不會太死甜還很好喝，口感也相當豐富。

蜂蜜檸檬蘆薈 $50

這杯算是店內人氣熱銷的一款，蜂蜜檸檬酸酸甜甜，底下滿滿的蘆薈QQ料多實在，整體風味很清爽又解膩，咀嚼系飲品我首選這一個。

荔枝冰沙 $80

這杯很真材實料，用荔枝果肉打成冰沙，口感細膩香甜，滿滿的荔枝香氣。

百香多多冰沙 $60

喜歡酸甜口味的，百香多多也很不錯

蔓越莓冰沙 $80

看到這個很少女的粉紫紅色冰沙就非常吸引我，也是用新鮮蔓越莓果粒下去製作，酸甜中帶著顆粒的口感，整體顏色繽紛也很好拍。

球客道冰沙 $60

店內招牌球客道冰沙，詢問過店員後才知道是藍柑橘的夢幻顏色，藍柑橘加上雪碧、優格及檸檬，微微酸甜還多了氣泡口感，一喝就整個愛上，喜歡嘗鮮的可以試試看。

每杯飲料都是現點現做，可以先加入LINE官方或打電話預訂，才不會在現場等太久。不得不說我很喜歡這間的飲料，每杯都充滿驚喜，店員服務也很親切，有機會再來試試其他口味。

店家資訊

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

文章有時效性，相關資訊以店家為主

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