野味王，南投水里美食推薦。位在水里火車站附近的老字號合菜餐廳，野味王主打羊肉爐、各式羊肉料理，還有多樣山產野味，空間不大但充滿人情味。野味王羊肉爐湯頭口感清爽沒有腥味，平均一人約200~300就很飽，適合朋友聚餐或家庭來一起吃飯。

野味王

地址:南投縣水里鄉民權路340號

電話:04 9277 5871

時間:09:30–19:30

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野味王在哪裡?

這天到南投爬山，下山時已經差不多下午，許多餐廳店家剛好都準備要休息了。找到南投水里這間野味王下午還有營業的，剛好就在水里火車站附近，小巧的店面這間已經是這一帶老字號餐廳。

野味王環境介紹

店內位置不多，就擺著幾張桌子，不過還是有大圓桌，朋友聚餐還是可以的

野味王菜單價位

野味王主打各式羊肉料理，還吃的到竹雞、兔肉、山豬、蜂蛹、蟋蟀等山產野味，菜單沒有明標價，點菜的時候建議可以問一下，來吃合菜的話平均消費每個人大概在200~400左右。

剛爬完山大家都餓了，簡單吃個粗飽就很滿足了，點了羊肉火鍋、炒麵、青菜跟炒羊肉

炒山蘇

山蘇加了爆香料跟小魚乾下去爆炒，挺香的，吃起來也清爽脆口

蔥爆羊肉

蔥爆羊肉口感滑嫩，滿滿蔥段的香氣，色香味俱全

羊肉炒麵

點了炒麵吃起來比較有飽足感，另外也有炒飯可以選擇，老闆炒功還算不錯，有把香氣炒出來，麵條也不會太乾。

羊肉火鍋(大)

點了大份的羊肉火鍋，肉量十足，自己熬煮的湯頭清爽甘甜，羊肉沒有腥味，皮Q肉緊實有彈性，還不錯吃喔。

火鍋內還有不少青菜、菜頭跟火鍋料，誠意十足。這天7個人用餐平均一個人約2百多元，給各位參考。

店家資訊

野味王

地址:南投縣水里鄉民權路340號

電話:04 9277 5871

時間:09:30–19:30

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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