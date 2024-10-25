理越南洋餐館， 台中學士路美食推薦 。位於中國醫藥大學附近的人氣餐廳理越南洋餐館，主打道地越式料理，招牌牛肉河粉、米線、打拋豬、法國麵包以及多款南洋風味小菜、飲品。餐點走平價路線，份量實在有誠意，假日來用餐幾乎都是坐滿滿，台中北區喜歡吃越南河粉的朋友，這間絕對是可以收藏的口袋名單唷。

理越南洋餐館

地址:台中市北區五義街138號

電話:04-2207-1138

時間:11:30–14:30、17:00–21:00

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理越南洋餐館在哪裡?

理越南洋餐館鄰近一中商圈、中友百貨那一帶，就在中國醫大樓旁學士路巷子內，店面小巧卻充滿清新的風格。

理越南洋餐館周邊停車

中國醫大樓附近以及中山堂都設有收費停車場，周邊停車很方便

理越南洋餐館環境介紹

店門口擺了一台偉士牌，成了可愛的打卡景點。

這天假日中午來用餐，一進內已經坐滿了客人，生意相當不錯。店內裝潢風格也相當清新，約可容納三十幾個座位。

櫃台前這裡擺放了餐具跟調料可以自取

剛坐下就聞到現炒打拋豬的香氣，真的很香，肚子都餓起來了~

理越南洋餐館菜單價位

理越南洋餐館主打越南河粉、涼拌米線以及飯食，另外還有多款風味小菜可以選擇，餐點平均都一兩百元好平價，這邊有低消任一餐點或飲品唷

餐點現點現做，面對滿滿的客人，出餐速度還是很不錯，道道色香味俱全

另外有涼拌筍子跟自製辣椒可以自行添加

招牌牛肉河粉$180

牛肉河粉我吃過~但是這家是牛三寶河粉真的有夠狂，一次可吃到嫩牛肉、牛肚、牛腱，口感清爽肉質也軟嫩真的是大推。河粉吃起來Q滑爽口，可以再加入檸檬汁下去，味道會更有層次。

豬肉蝦仁涼拌米線$140

涼拌米線用了許多小黃瓜、紅蘿蔔、菜頭絲、油蔥酥當配料，搭配蝦子、豬肉整體擺盤相當豐盛。喜歡細麵口感的推薦可以點米線，口感滑溜好咬，也是清爽酸甜風味讓人吃了食慾大開。

月亮蝦餅$140

必點的月亮蝦餅，看似小小一份卻很厚實，外表炸的很酥脆，一口咬下滿滿蝦漿，搭配泰式甜辣醬更讚喔。

招牌炸豆腐 小份/$40 大份/$70

酥脆炸豆腐淋上特調醬汁酸爽解膩，豆腐炸的外酥內軟，每一口都滿足。

手工炸春捲 小份/$50 大份/$100

越南料理必點炸春捲，有點類似台灣的肉捲，滿滿肉餡跟芋頭口感很紮實。單吃或沾醬味道都不錯，也可以包生菜九層塔，口感上更加有層次。

涼拌青木瓜絲 小份/$50 大份/$100

青木瓜絲一樣給你附上蝦子跟豬肉片真的太有誠意，口感清脆還帶著酸甜清爽風味，當作開胃菜再適合不過。

打拋豬起司法國麵包$150

最吸睛的就是他們家的打拋豬法國麵包，看到隔壁桌點我都忍不住想吃一份，法國麵包酥脆厚實，現炒打拋豬整個香氣撲鼻，裡面還加了小黃瓜增加口感跟清爽度，整體香辣夠味，飽足感也有。

鹹檸檬汁/椰子汁/手標泰奶

飲料平均$50~$70左右，表現也是相當有水準，鹹檸檬酸酸鹹鹹滿有特色的，椰子汁還能吃到白色椰子果肉，清涼退火。喜歡甜的推薦點杯手標泰奶，香甜濃郁好喝。

店家資訊

理越南洋餐館

地址:台中市北區五義街138號

電話:04-2207-1138

時間:11:30–14:30、17:00–21:00

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以上為個人體驗感受，僅提供參考唷

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