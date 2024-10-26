不吃醬醬、焗烤披薩的我，義式料理基本上很少出現在我的名單裡。

鵝子找我上『洋城義大利餐廳』用餐無數次，我也只在疫情期間買過一次他們家的防疫便當。

他倒是不死心的三不五時會 try try看我的意願，經過數年周旋，首訪終於來了啦～

洋城義大利餐廳-台南安平家樂福店

米塔集團旗下的義式品牌『洋城義大利餐廳 』分店遍佈全台👉 分店資訊

異國風情的舒適環境，提供多款創新的義式料理及開胃小點輕食、飲料，餐點豐富價格實惠，不管是約會、三兩好友相聚或家庭聚餐都適合的好所在。

▍室內環境

入口處的鳥籠裝飾拱門，是由米塔集團設計團隊嚴選訂製，結合西洋工藝精華的鐵件裝置藝術而成的造景。

座位有雙人、四人、六人座，還有適合多人聚餐的圓形沙發區，相當寬敞舒適。

整體採用自然的深色調木質為基底，空間區隔加上挑高燈光視覺營照，讓人感受到品味舒適的空間氛圍。

必須先提一下，帶了眼、用了心的服務人員，懂得適時的主動詢問、補水、收空盤 time抓的剛剛好，不會讓人有被打擾或催促的感覺，要大力稱讚一下。

▍菜單 Menu連結

※菜單內容價位皆有時效性，請以官方公布為標準

洋城餐點品項主要以義大利麵、焗烤、燉飯、薄餅披薩、排餐等義式料理，另有創意開胃菜、炸物、沙拉和飲品等輕食類與兒童餐，提供2人～4人的組合套餐或個人單點。

凡點主餐即可加點超值套餐，加值套餐分98元、138元、168元三種價位，有歐式餐包、主廚例湯、甜品飲料等，搭配自由選擇豐富，依個人需求喜好加點即可。

※低消128元/人，內用需加收一成服務費

每日下午14：00–17：00供應精緻午茶餐點組合，很適合不太餓的下午，3、5好友一起來聊天小憩。

📣米塔會員募集 送好禮

掃QRCorde 加入米塔會員，贈送米塔「金磚鳳梨酥」一顆（活動內容不定期更換變動，以官方公告為標準），用餐完畢結帳後即可領取。

桌上擺放著紙本菜單，可先參考品項內容，再掃QRCode點餐即可。

隨桌附上檸檬水，裡面還有一顆小蕃茄（好奇裡面那顆小蕃茄作用是‥🤔🤔

▼宜蘭煙燻鴨胸義大利麵＄268

不愛稠稠醬醬是我不吃義大利麵的主要因素，所以蒜香清炒是我唯一能接受的口味。

宜蘭煙燻鴨胸義大利麵 選用宜蘭在地的櫻桃鴨胸，油脂豐富肉質香甜軟嫩，入口迸發出的油潤鹹香真的很好吃，不夠、不夠！只有六片真的吃不夠啦。

義大利麵以鴨胸丁與蒜頭、洋蔥爆香清炒，馥郁蒜香的辛辣口感，吃起來超級過癮。

▼熱那亞嫩雞胸筆管麵＄278

香氣濃郁的青醬，應該是很多人喜歡的口味

熱那亞嫩雞胸筆管麵 吸滿醬汁的筆管麵口感Q韌厚實有嚼勁，搭配飽滿軟嫩的雞胸肉，清爽好吃不膩口。

▼黃金雞米花＄98

炸物需要多做解釋嗎！就是好吃

超值套餐選項不少，搭配自由度高

飯後一定要來份甜點做 Perfect ending 的我，自然要通通有的168元豪華套餐1️⃣歐式餐包2️⃣主廚例湯3️⃣精選甜點4️⃣特調飲品

控制體重的鵝子則選擇138元經濟套餐1️⃣歐式餐包2️⃣主廚例湯 3️⃣特調飲品（飲料or甜點擇一）

▼附餐–歐式餐包

歐式餐包（原價24元/顆）

一份套餐皆附一顆餐包

外酥內軟的歐式餐包，淡淡的麥香、簡單樸實相當有嚼勁，沾著濃湯吃更對味喔。

▼附餐–主廚例湯

奶油蘑菇濃湯（單點原價108元）

主廚例湯有奶油蘑菇濃湯與什錦野菌湯（素食）兩款湯品任選，我跟鵝子都挑選了奶油蘑菇濃湯。

湯汁濃稠，香醇絲滑好好喝。

▼附餐–精選甜點

盆栽奶酪（原價108元）

月底要吃土啦！香濃奶酪加上OREO餅乾粉，可愛又好吃。這款土的口味‥唉呦！不錯喔～

精選甜點另外還有芒果奶酪、香橙乳酪與紐約起司可供選擇

▼附餐–特調飲品

皇家奶茶（原價108元）

特調飲品冷、熱共有10款可挑選

好久沒有喝英式奶茶，茶香醇厚、奶香濃郁的絲滑熱奶茶，夠好喝。

蜂蜜檸檬（原價108元）

首訪體驗感覺還不錯，舒適的用餐環境、道地美味的餐點，還有上餐速度與服務品質，都讓人滿意。

品嘗道地的義式美味『洋城義大利餐廳』分享給您

完食～

●日常食記為個人消費之分享，我不是專業美食家，單純以【個人口味】紀錄，喜好各有不同不代表大眾口味。

●照片與文字內容皆本人版權所有，請勿抄襲（如需引用請告知與註明連結出處）

🍝洋城義大利餐廳 台南安平家樂福店

▪︎地址：台南市中西區中華西路二段16號2F

▪︎電話：（06）295–7558

▪︎營業時間：11：00–22：00

▪︎網站： 洋城義大利餐廳

▪︎粉絲團： 洋城義大利餐廳

※低消128元，內用加收10%服務費

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