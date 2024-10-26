福勝亭TonKaTsu 日式豬排專賣店

三商餐飲旗下連鎖日式豬排專賣「福勝亭」，大家應該都不陌生，主要提供日式豬排定食、鍋物與烤魚等豐富料理，另外不定期推出的期間限定菜色，提供更多元的美味餐點。

定食套餐以親民的價格，點餐即享白飯、高麗菜絲、味噌湯無限續加，深受許多小資族的喜愛。

▍用餐環境

先點餐後入座

櫃台先點餐結帳，拿著號碼牌自己挑選位置就坐，不需排隊等候服務人員帶位。

開放式空間，寬敞舒適

▎菜單 MENU連結

※菜單內容價位皆有時效性，請以官方公布為標準

餐點主要以豬排定食為主，內用點餐消費即享白飯、高麗菜絲、味噌湯免費續加。

不同於福勝亭別的分店，可選擇單點定食再決定是否搭配升級套餐或單加購飲料。

安平店價目表上的價錢▲，是已經套入升級60元套餐的價錢，即定食（白飯、味噌湯、日式醬菜及醋飲）再加上45元涼拌小菜三選一與飲料暢飲。

這點對於不喝飲料或不想吃其他小菜的人，好像有點強迫消費的感覺（不確定是否可以只做單點，知道的朋友麻煩指正）。

📍福勝亭18周年慶活動

周年慶活動共推出三款特選定食，優惠價只要169元（原價210元）

✅開運豬排定食

✅黃金魚排定食

✅鮮嫩炸雞柳定食

消費任一定食，享白飯、高麗菜絲、味噌湯無限續加，還可以加價升級套餐

活動期限：自2024年10/16~2024年10/27日止

📍福勝亭會員專屬優惠

下載「i美食卡」APP注冊會員👉 連結 ， 立即享有會員優惠

除生日優惠之外，每月10日會員日出示會員條碼即享85折優惠

📍每月25號福勝亭「豬排日」

月月不同品項豬排定食二件享優惠！

詳情請鎖定福勝亭粉絲專頁👉 連結 （每月20號公佈當月限定豬排定食）

▍自助吧

自助吧提供白飯、高麗菜絲、味噌湯、麥茶無限享用，還有蔥花、海帶芽和海苔香鬆可以添加。

另外豬排辛/甘佐醬與搭配高麗菜的和風醬，福勝亭安平店也是擺放於自助區自由使用。

▌飲料機

飲料機有可樂、汽水、檸檬紅茶、橘子汽水等基本款飲料，可無限暢飲。

旁邊冰塊機可依個人喜好添加冰塊

這次來雖剛好碰上周年慶優惠，但還是照原本自己想吃的點，因此沒有點優惠的三款定食。

附上之前用餐的鮮嫩炸雞柳定食照片，朋友們可以參考參考。

🥢厚切活力豬排定食

厚切活力豬排定食 ＄320

厚切活力豬排定食（單點價260元）附白飯、味噌湯、日式醬菜及醋飲​​​​​，升級60元套餐可任選45元涼拌小菜乙份、飲料暢飲。

熟度炸得將將好的厚切豬排，金黃麵衣香酥脆口，裡面的肉質口感扎實又保有鮮嫩肉感與豐富脂香，吃起來細嫩不乾柴。

不過…感覺豬排份量有點縮水

鵝子很喜歡他們家定食附的日式醬菜，舉凡什麼海帶絲、干貝唇、毛豆和這次的爽口脆筍，都讓他讚不絕口。

◎套餐涼拌小菜–芝麻牛蒡絲

以前套餐甜點是附冬瓜茶凍之類，現在改換成果醋飲（口味隨機）。

前後的甜品對於我來說興趣都不大，不過至少現在醋飲不喝可以帶回家，相比還是比以前的茶凍優啦！

🥢日式味噌烏龍麵定食

日式味噌烏龍麵定食＄255

日式味噌烏龍麵定食（單點170元）附白飯、味噌湯、溫泉蛋、日式醬菜及醋飲，升級85元套餐含現炸揚物任選乙份、飲料無限暢飲

天氣漸涼 來碗熱呼呼的烏龍湯麵

我比較不喜歡乾乾的炸豬排，所以來福勝亭基本上不是吃鹽烤鯖魚就是選味噌烏龍麵。

日式味噌烏龍麵裡面有蝦子、竹輪、魚板花片、香菇、高麗菜等配料，湯頭濃郁甘甜十分好喝，吸滿湯汁的烏龍麵Q彈有勁，滑溜滑溜的口感我很喜歡。

再打入滑嫩濃稠半熟溫泉蛋，營養加分，吃起來超滿足。

​​​​​​適量加入七味粉，美味倍增！

剩餘的湯汁可以加入白飯、撒上蔥花，享受雙重碳水化合物的飽足感。

※怕胖的朋友請酌量食用 ヾ(^▽^*)))

◎套餐現炸揚物–和風豆腐

外酥內嫩的和風豆腐也是每回必點

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完食～

●日常食記為個人消費之分享，我不是專業美食家，單純以【個人口味】紀錄，喜好各有不同不代表大眾口味。

●照片與文字內容皆本人版權所有，請勿抄襲（如需引用請告知與註明連結出處）

🏡福勝亭TonKaTsu 日式豬排專賣店

📮地址：台南市中西區中華西路二段16號2樓(家樂福量販店2F)

☎️電話號碼：(06)299-6391

🕚營業時間：11：00–21：00

🔗官網： 福勝亭日式豬排專賣店

🔗粉絲團： 福勝亭TONKATSU 幸福幸運的日式豬排專賣



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