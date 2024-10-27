台灣人愛吃鍋的程度，不分四季春秋，夏天吃鍋爽，冬天爽吃鍋，因此還吃出世界第一。

位於小北商圈附近的『麻鼎家鑄鐵鍋』，台南愛吃鍋的小伙伴絕對不陌生，其中尤以又麻又香的招牌重慶麻辣鍋，最受饕客喜愛。

8款精心手工熬煮的鍋底，搭配精選新鮮原形食蔬與優質品牌原切肉品、海鮮等食材，讓人吃的滿足又過癮，絕對能滿足你的味蕾。，另外還有四款素食鍋物，吃素也能同享美味麻辣鍋 ♡(´▽｀)ノ♪

走勒～開鍋

麻鼎家 鑄鐵鍋

之前已經介紹過的『麻鼎家 鑄鐵鍋』一直是我吃鍋首選之一，好吃自然是最要素，數年來能維持住不變的品質與味道，更是能讓我一再回訪的主因。

位於台南小北觀光商區附近的立賢路上，附近停車相當方便。

中式風格的室內裝潢，環境寬敞舒適，桌子下方有提供放置包包、外套的籃子。

▍醬料&飲料區

醬料有沙茶醬、辣椒、蔥、蒜和秘製醬油、香油等，可依自己喜好隨意酌量調配，也可參考店家鍋物醬搭配方使用。

烏梅汁和古早味紅茶免費暢飲

▍湯底

加湯補水不用左等右喚，自己動手很方便。

▍菜單

※菜單內容價位皆有時效性，請以官方公布為標準

用餐時間80分鐘／免收服務費，共鍋費100元可抵單點消費（6歲以下免共鍋費用）

麻鼎家共有8款經典湯底提供選擇，另外還有四款素食鍋，讓茹素者也能享用美味、麻辣鍋物。

套餐點餐方式（餐後買單）：

1.勾選套餐湯底 ：8款湯底任選。

2.勾選套餐肉盤 ：多款原切精選肉品海鮮，愛吃肉肉的朋友可以加價升級大肉盤。

3.勾選鍋物主食：白飯、芍粉、科學麵（三擇一）

▍會員集點

📣加入麻鼎家官方Line成為會員，消費滿600元即可獲得一點，集滿6點可兌換肉品一份

🎂當月壽星Google 評價即贈送肉盤一份（不是會員也可享活動），梅花豬or牛五花二擇一

麻鼎家鍋物使用日本制勝榮堂鑄鐵鍋來煮火鍋，鑄鐵鍋受熱均勻、續熱力好，用來煮火鍋非常適合

桌墊紙上有食材、肉品烹煮小教學，提供參考。

▼蕃茄麻辣鍋

蕃茄麻辣鍋／究好豬五花套餐＄359元

以麻辣鍋為基底加上牛蕃茄，麻辣鍋的辛辣感真的溫和許多，約小辣的辣度麻香帶微酸的湯頭，喝起來順喉不嗆辣。

怕辣的朋友可以把上面的辣油撈起來，辣度會減輕取多喔。

順帶一提，之前吃素日來吃過素食口味的蕃茄麻辣鍋，菜盤是新鮮蔬菜與菇類，沒有那些素料加工品，湯頭口味一樣好喝，推薦給吃素的朋友有機會來吃吃看。

鍋底附有鴨血、豆腐約各2、3塊，喜歡吃麻辣鴨血豆腐的朋友可以另外做單點，除了香嫩的鴨血外還有黃金魚蛋、肥腸和牛肚、牛筋等，都滷製的相當入味好吃。

蕃茄麻辣鍋菜盤的部分多以原形蔬菜為主，有高麗菜、絲瓜、洋蔥、水果玉米、南瓜、蛋餃、菇類等，蔬菜品質都有精心挑選，尤其是脆甜多汁的水果玉米吃過都說讚。

食材處理清洗也很用心仔細，不用擔心會看到活蛞蝓😱（喂

不太吃牛肉的咱娘倆，肉盤都選了豬肉。

蕃茄麻辣鍋的肉盤我選了雲林究好豬五花，層層分明、肥瘦相間的豬五花，口感軟嫩油脂豐富清香，涮麻辣鍋絕對是我心目中的首選。

一向不太敢吃辣的鵝子也一直將他自己的壽喜鍋配菜食材往麻辣鍋煮食‥看來是愛上了這麻辣酸香的蕃茄麻辣鍋了。

這次主餐選了白飯與每回必選的芍粉，煮熟的芍粉晶透滑嫩，口感爽口Q彈，很不錯吃。

▼日式壽喜燒

日式壽喜燒／台灣梅花豬套餐＄329元

姐吃鍋一定要喝湯，所以日式壽喜燒一向不在我的鍋單之內。

可是每次將蔬菜食材、肉片丟進去日式壽喜燒咕嚕咕嚕煨煮，聞到那飄散的香甜的氣味，就是有一股想大快朵頤的衝動。

所以我都會“暗示建議、明示推薦”鵝子點壽喜燒，這樣為娘也能一起分享嘛！😁

日式壽喜燒另附有備用壽喜醬汁與調製沾醬用的土雞蛋🥚與七味粉。

他們家的壽喜燒口味，對我來說偏甜，沾上佐料比較能平衡味道。

另外醬料區有白開水，可以適度加一些來調整，鍋底久煮顯得過重的醬汁。

壽喜燒菜盤以大白菜為基底，搭配多款菇類、木耳、洋蔥、地瓜、豆腐等天然蔬菜。

重訓中要維持身材的鵝子，肉盤搭配油脂較低的台灣梅花豬，會員集點6數剛好能再換上一份肉品（梅花豬or牛五花二擇一），10盎司梅花豬奉上不用再加價升級就能肉肉爽爽吃。

▲集點送–10盎司梅花豬

比較一下梅花豬基本4盎司肉盤與10盎司肉盤的大小

帶點油花的梅花豬，肉質軟嫩細緻，久煮也不柴仍保有豬肉的清香肉汁。

▼老油條＄32元

麻辣鍋必點老油條，那吸滿麻辣湯汁、帶點脆口與軟度口感，歐伊西～

▼蛋餃＄39元／手打肉餃＄52元

這次手工手打肉餃有股豬羶腥味，不OK

▼手工鮮豆皮＄49

豆香濃郁口感軟嫩，什麼鍋都搭。

▼板豆腐＄32元

壽喜燒必加

▼白蘿蔔＄39元

這次的白蘿蔔片，原該有的飽水嫩甜度不足。

平價好吃鍋物『麻鼎家 鑄鐵鍋』分享給喜歡鍋物的您

完食～

●日常食記為個人消費之分享，我不是專業美食家，單純以【個人口味】紀錄，喜好各有不同不代表大眾口味。

●照片與文字內容皆本人版權所有，請勿抄襲（如需引用請告知與註明連結出處）

🥘麻鼎家 鑄鐵鍋

▪︎地址：台南市北區立賢路一段43號

▪︎電話：（06）252–7888

▪︎營業時間：11：00–14：00，17：00–21：30

▪︎粉絲團： 麻鼎家 鑄鐵鍋

▪︎服務項目:只收現金．供應素食餐點．提供 Wi-Fi



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