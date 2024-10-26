約上一天平日下午和朋友相約《孫東寶台式牛排教父Plus館-竹南延平店 》；Plus版本的孫東寶台式牛排教父於全台灣上百間分店中僅有四間，擁有更舒適寬敞的用餐環境與全新打造自助吧餐食!

孫東寶台式牛排教父Plus館-竹南延平店，地址：350 苗栗縣竹南鎮延平路117號

機車及汽車，寬敞的店點前都可以臨停；鄰近竹南火車站，前後站均有停車格；也有竹南鎮智慧路邊停車格位，都可以APP空中繳費用

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門口都貼心的提供椅子等候排隊客人!

櫃台後面的孫東寶字樣，台式牛排教父；牛排界的領袖、打造餐食美味極致! 可內用、UberEat外帶等

孫東寶是家庭聚餐陪伴我們長大的好朋友；深耕台灣各地多年，目前更有研發台式牛肉乾的零食! 都可以帶些回家品嘗喔!

《孫東寶台式牛排教父Plus館-竹南延平店 》內用座位有68個；算是店點相當寬敞、可以接待的客人眾多!

孫東寶台式牛排教父Plus館-竹南延平店菜單，拍攝於2024.10.24

自助吧，沙拉部分有提供苜蓿芽、玉米粒、高麗菜絲、鳳梨、柳橙(依照產季時序更換新鮮水果)等，沙拉醬汁酸爽解膩相當開胃；提供原肉大餐後的蔬菜水果，均衡營養、照護腸胃!

小菜部分，黃金海帶絲、韓式泡菜、豌豆等；真的讓人眼花撩亂、每一種都很想品嘗!

自助吧提供的炸物有酥炸黃金雞球、小熱狗、酥炸薯條等；每一款都香氣誘人!

一進門的自助吧迎賓是三種口味的PIZZA，三色豆及牛肉口味的PIZZA；薄且脆的PIZZA、和豆子、牛肉塊一起、鹹香好滋味!

PIZZA裡面最經典的口味，瑪格麗特；現烤的PIZZA是薄片的，脆脆餅香、鳳梨酸香、火腿與起士濃膩；很是滿足!

《孫東寶台式牛排教父Plus館-竹南延平店 》居然有甜口味的PIZZA，巧克力棉花糖口味；上面更撒上彩色巧克力球粒，各樣口味的食材設計；滿足各樣口味需求的你!

自助吧，海苔玉米酥鹹香好滋味，我自己蠻喜歡的；完食原肉大餐的小點心很適合、或者等待主廚烹飪牛排的餐前點心!

我很喜歡《孫東寶台式牛排教父Plus館-竹南延平店 》提供的自助吧滷肉飯；是肥瘦相間這款、肥肉的部分已經燉煮出膠質；淋在米飯上香氣四溢，真的讓人有一口接一口!!

▲外酥內軟的法國麵包切片，有提供香蒜果醬與草莓果醬兩款；酥香鹹與草莓可口，都可以細細品嘗!

光臨《孫東寶台式牛排教父Plus館-竹南延平店 》，怎麼˙可能錯過玉米濃湯!? 當然直接來上一碗!! 玉米奶香濃膩、都撈的到火腿料、玉米料，我喜歡這種真切陪伴我們長大的好滋味耶!!

透心涼的仙草蜜、仙草湯；甜甜清爽，等待餐點的同時也讓小茶飲甜蜜每一刻!

餐後來點杜老爺冰淇淋慰勞自己!! 口味都會更替，這次有香草、草莓、芒果、芋頭等

左側更有提供無糖綠茶、紅茶、可樂機台(雪碧、芬達、零卡可樂、可樂)、冬瓜檸檬冰沙、芒果冰沙、黑面蔡楊桃汁、台灣芭樂汁、梅子醋、原味乳酸飲、卡布基諾、美式咖啡、義式咖啡、雙倍濃咖啡、英式奶茶、重乳奶茶、熱開水、熱牛奶等；這邊《孫東寶台式牛排教父Plus館-竹南延平店 》很貼心提供溫開水與涼開水(泡奶、吃藥etc用)

重口味的朋友，《孫東寶台式牛排教父Plus館-竹南延平店 》都有提供胡椒粉、玫瑰言、B.B.美美辣椒醬、孫東寶番茄醬、A1牛排醬等；適量增添風味!

▲ 大丁骨牛排NT500+干貝 3顆NT150 升級雙拼

絕對會讓你回訪的大丁骨牛排，特有的《菲力》肉質軟嫩口感與《紐約客》咀嚼感十足；溫熱的時候每一口都品嘗的到肉厚、肉質甜的好滋味；實在太大塊了!!! 無法在溫熱的時候吃完整個；最後冷掉是可以手拿起來啃咬的，又是另一番吸允肉汁的好滋味! 因為我是請師傅作無醬的，所以冷掉手拿起來啃咬沒有過多醬料；100%原肉，每塊原肉約牛筋有一條、咀嚼不爛的話；我是切下慢慢咀嚼! 避掉這條，95%都是肉質軟嫩、飽含牛肉原汁!! 非常喜歡喔!

升級雙拼干貝3顆，海味滿滿的干貝也太滿足!

大丁骨牛排本人；終於知道我無法溫熱的吃到最後了吧! 男生可能可以最後一口都是熱的!!

《孫東寶台式牛排教父Plus館-竹南延平店 》九分熟的大丁骨，肉香、肉厚、肉質甜；麵體也是我很喜歡，很有咀嚼感!!

▲ 板腱牛排 NT350 +鮮Q魷魚排 NT190 升級雙拼

板腱牛又稱嫩肩牛，脂肪少、肉比較結實；《孫東寶台式牛排教父Plus館-竹南延平店 》應該香煎前有舒肥過，品嘗起來相當軟嫩；同行的朋友很喜歡這樣的口感 ! 牛肉口味比較重! 升級鮮Q魷魚排，口感脆爽的魷魚整隻香煎上桌；爽度爆表耶!!

一口嫩肩牛、一口脆爽魷魚! 果然會這樣升級也只有資深同行吃貨友人；

板腱牛和鮮Q魷魚排也太豪爽了吧!! 推薦給咀嚼感可上山下海都行的朋友們!

▲酥炸杏鮑菇 NT40

我和友人都很推薦這款，杏鮑菇外脆內軟；一口咬下杏鮑菇有汁水，非常軟嫩鮮甜好吃。原肉大餐後可以增加膳食纖維、讓營養均衡!

▲爆漿餐包NT15(1個) NT25(2個)

我們有加點爆漿餐包，我自己很推這個；裡面奶油會溫溫的冒泡泡，奶香濕潤麵包；光品嘗就很滿足!

孫東寶 台式牛排教父plus 竹南延平店

■營業地點：苗栗縣竹南鎮延平路117號

■營業時間：11:00-14:30 17:00-21:00 (週六、週日 中間不休息)

■聯絡電話：037-552901

■品牌官網：孫東寶台式牛排

■店家粉專：孫東寶 台式牛排教父plus 竹南延平店





