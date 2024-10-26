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新竹市的海岸線「十七公里海岸風景區」 指的為北起南寮，南至南港，長約十七公里，屬離水堆積海岸，北起南寮里，南至南港，上千公頃的潮間帶，是北台灣最大的海濱濕地，孕育了大量的蝦蟹螺貝類。



而本篇要跟大家分享的就是。其中一段，1768公於新竹海岸線的中南段，北起客雅溪口，南至竹苗交界處的「香山泥灘濕地潮間帶」，相鄰的漁港風貌、自然公園、賞鳥區、自行車步道、水資源回收中心、風力發電機、泥灘地等讓全區具備生態資源、產業經濟、教學研究及環境品質指標等多重價值，不但有助提升在地生活品質，更充滿發展「無煙囪」觀光旅遊事業的優質潛力!



去年四月在新竹市中正路上(屈臣氏)苗栗客運新竹站，搭乘5801至大庄站下車(還有5802、5803、5804、5807也都可以)，下車後左轉沿著中華路五段320巷一路直走到底，先看到一座小型的廟「福寧廟」，接著跨越鄰近濕地的車道， 順著斜坡往上走到防波步道就抵達「新竹香山濕地賞蟹步道」。

「新竹香山濕地賞蟹步道」前有間「新竹香山濕地生態館」，旁邊就是自行車道，因為假日會舉辦惠民宮的假日市集，所以在週末會看到觀光四人車，會有專人載客在底下筆直的車道來回欣賞風景，如果有老人家或小朋友沒法走長長的賞蟹步道，也可搭這款觀光車小遊一番!

「新竹香山濕地生態館」營業時間從週二至週六 09:00 ~ 18:00 (週一公休)，在逛「新竹香山濕地賞蟹步道」之前，可以先進去生態館內了解有關溼地生態的相關知識，生態館旁還有關於 「新竹香山濕地賞蟹步道」的管制原則說明

新竹市府在香山美山區「香山泥灘濕地潮間帶」的精華地段，打造「新竹香山濕地賞蟹步道」，走進賞蟹步道前，可先進去濕地中心和戶外教室參觀，瞭解跟濕地生態相關的保育知識後，在順著修整完善的木棧道左右延伸漫行，迎著海風邊走邊欣賞從天空到濕地潮間地，天水合一的大自然風景一覽無遺，讓人心曠神怡!

新竹香山濕地賞蟹步道全長250公尺，沿著筆直的步道往前行，近可以欣賞香山濕地上活動的底棲動物，漲潮時都浸泡在潮水裡，躲在爛泥裡等待著退潮；當退潮後，再自泥中竄出。包括弧邊招潮蟹、德氏仿厚蟹等十多種螃蟹螃蟹、織紋螺、蚵岩螺、寄居蟹等。而看不見的泥沙灘下則有公代、文蛤、西施舌藏身其中，蝦猴、沙蠶則隱身在更深處，以及彈塗魚，濕地上下均蘊藏著無數豐富的生命，遠觀可以欣賞從日出到日落的天際美景，以及遠處迎風旋轉的風力發電風車輪壯麗的景觀。

「新竹香山濕地賞蟹步道」每隔一段距離都有步道往下走到泥灘，其中還有一處比美澎湖心型石滬的溼地石滬，規劃良善的步棧道，可讓許多客人走進欣賞石滬的自然美景。

根據香山濕地官網上的介紹，濕地的重要性在於有豐富的生態、淨化水質及提供天然的防洪。在生態的部分會提供鳥類繁衍後代、糧食以及庇護的場所。同時濕地也是地球上經濟效益高也資源豐富的生態系之一，其富含大量有機物的生態系統，魚類、鳥類、甲殼類及其他各種的野生動物都棲息於此，根據統計全球約有三分之二的魚類及貝類是出產於濕地，濕地所產生的經濟與生態價值功不可沒。

那天大約傍晚抵達，剛好可以欣賞整個天際從蔚藍的顏色，逐漸隨著日落時分開始綻放金黃的暮色，給人一種天地之間唯我獨享的清幽，

透過賞蟹步道，讓市民與溼地更親近。賞蟹步道設計的弧度和彎道是根據螃蟹出沒地點與時間，讓民眾站在步道上就能欣賞豐富多樣的螃蟹物種，還能觀察可愛的彈塗魚與美麗夕陽。美山探索館區內則有豐富完整的濕地介紹，讓民眾能更了解這片大自然的環境，進而愛護並能享受這份大自然的禮物。

官網上介紹退潮時「萬蟹奔騰」景象是自然的奇景十分壯觀， 不過去年4月傍晚造訪時，可能是季節不對，卻是只勉強看到一兩隻脫殼的螃蟹，但就算看不到「萬蟹奔騰」的奇景，在廣袤的步道上，可以一覽天水合一的天際雲景， 還可遠眺巨大的風力發電風車輪。

當晚隨著暮色的光影變化，伴隨著海風輕拂緩緩折返回「新竹香山濕地賞蟹步道」的出口處，一路心情平靜而愉悅!

最後順著原路一路走到中華路五段， 穿過斑馬線到對面的公車大庄站，等了一段時間順利搭上假日的公車回到新竹火車站周邊的中正路上，懷抱著被大自然美景擁抱洗禮過的心情，搭上新竹客運回台北踏上歸途 。

新竹香山濕地生態館(新竹香山濕地賞蟹步道)

營業地址：300新竹市香山區中華路五段320巷35號

營業時間：週二至週六 09:00 ~ 18:00 (週一公休)

營業電話 : (03) 521 - 6121

官方網頁 : 香山濕地



<如何前往>

一、開車前往 :

國道 1 號

南下：至新竹系統接國道3號

北上：下110頭份出口（往新竹方向）→接台1線北上→美山路左轉接台61線→中華路五段320巷左轉→抵達香山濕地生態館。



國道 3 號(北上南下)

下109香山出口（往新竹方向）→接台1線北上→美山路左轉接台61線→中華路五段320巷左轉→抵達香山濕地生態館。



二、搭乘火車

三姓橋站下車沿中華路五段西行至中華路五段320巷西行抵達。



三、搭乘客運

中正路上(屈臣氏)苗栗客運新竹站搭5801、5802、5803、5804、5807至大庄站下車，沿中華路五段320巷西行抵達。



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