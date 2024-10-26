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(新竹市香山區旅遊景點)「新竹香山濕地賞蟹步道」 --- 一望無際天水合一，讓人心曠神怡的溼地自然風景區!

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窩客好文

SJKen

發表篇數：1007篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：

香山濕地
place新竹市香山區西濱公路約80公里處
作者本次評價：
4.35
環境設備
4.50
服務
4.00
交通便利
3.50
CP值
4.50
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 (本文同步發表於「SJKen 的浮光掠影與「SJKen的美食與旅行手扎FB粉絲專頁」，美食體驗是版主體驗後個人主觀感受，感受因人而異，不具任何商業促銷意圖。)  

 

新竹市的海岸線「十七公里海岸風景區」 指的為北起南寮，南至南港，長約十七公里，屬離水堆積海岸，北起南寮里，南至南港，上千公頃的潮間帶，是北台灣最大的海濱濕地，孕育了大量的蝦蟹螺貝類。

而本篇要跟大家分享的就是。其中一段，1768公於新竹海岸線的中南段，北起客雅溪口，南至竹苗交界處的「香山泥灘濕地潮間帶」，相鄰的漁港風貌、自然公園、賞鳥區、自行車步道、水資源回收中心、風力發電機、泥灘地等讓全區具備生態資源、產業經濟、教學研究及環境品質指標等多重價值，不但有助提升在地生活品質，更充滿發展「無煙囪」觀光旅遊事業的優質潛力!

去年四月在新竹市中正路上(屈臣氏)苗栗客運新竹站，搭乘5801至大庄站下車(還有5802、5803、5804、5807也都可以)，下車後左轉沿著中華路五段320巷一路直走到底，先看到一座小型的廟「福寧廟」，接著跨越鄰近濕地的車道， 順著斜坡往上走到防波步道就抵達「新竹香山濕地賞蟹步道」。

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「新竹香山濕地賞蟹步道」前有間「新竹香山濕地生態館」，旁邊就是自行車道，因為假日會舉辦惠民宮的假日市集，所以在週末會看到觀光四人車，會有專人載客在底下筆直的車道來回欣賞風景，如果有老人家或小朋友沒法走長長的賞蟹步道，也可搭這款觀光車小遊一番!

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 「新竹香山濕地生態館」營業時間從週二至週六 09:00 ~ 18:00 (週一公休)，在逛「新竹香山濕地賞蟹步道」之前，可以先進去生態館內了解有關溼地生態的相關知識，生態館旁還有關於 「新竹香山濕地賞蟹步道」的管制原則說明

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新竹市府在香山美山區「香山泥灘濕地潮間帶」的精華地段，打造「新竹香山濕地賞蟹步道」，走進賞蟹步道前，可先進去濕地中心和戶外教室參觀，瞭解跟濕地生態相關的保育知識後，在順著修整完善的木棧道左右延伸漫行，迎著海風邊走邊欣賞從天空到濕地潮間地，天水合一的大自然風景一覽無遺，讓人心曠神怡!

 

新竹香山濕地賞蟹步道全長250公尺，沿著筆直的步道往前行，近可以欣賞香山濕地上活動的底棲動物，漲潮時都浸泡在潮水裡，躲在爛泥裡等待著退潮；當退潮後，再自泥中竄出。包括弧邊招潮蟹、德氏仿厚蟹等十多種螃蟹螃蟹、織紋螺、蚵岩螺、寄居蟹等。而看不見的泥沙灘下則有公代、文蛤、西施舌藏身其中，蝦猴、沙蠶則隱身在更深處，以及彈塗魚，濕地上下均蘊藏著無數豐富的生命，遠觀可以欣賞從日出到日落的天際美景，以及遠處迎風旋轉的風力發電風車輪壯麗的景觀。

 

「新竹香山濕地賞蟹步道」每隔一段距離都有步道往下走到泥灘，其中還有一處比美澎湖心型石滬的溼地石滬，規劃良善的步棧道，可讓許多客人走進欣賞石滬的自然美景

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根據香山濕地官網上的介紹，濕地的重要性在於有豐富的生態、淨化水質及提供天然的防洪。在生態的部分會提供鳥類繁衍後代、糧食以及庇護的場所。同時濕地也是地球上經濟效益高也資源豐富的生態系之一，其富含大量有機物的生態系統，魚類、鳥類、甲殼類及其他各種的野生動物都棲息於此，根據統計全球約有三分之二的魚類及貝類是出產於濕地，濕地所產生的經濟與生態價值功不可沒。 

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那天大約傍晚抵達，剛好可以欣賞整個天際從蔚藍的顏色，逐漸隨著日落時分開始綻放金黃的暮色，給人一種天地之間唯我獨享的清幽， 

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透過賞蟹步道，讓市民與溼地更親近。賞蟹步道設計的弧度和彎道是根據螃蟹出沒地點與時間，讓民眾站在步道上就能欣賞豐富多樣的螃蟹物種，還能觀察可愛的彈塗魚與美麗夕陽。美山探索館區內則有豐富完整的濕地介紹，讓民眾能更了解這片大自然的環境，進而愛護並能享受這份大自然的禮物。

 

官網上介紹退潮時「萬蟹奔騰」景象是自然的奇景十分壯觀， 不過去年4月傍晚造訪時，可能是季節不對，卻是只勉強看到一兩隻脫殼的螃蟹，但就算看不到「萬蟹奔騰」的奇景，在廣袤的步道上，可以一覽天水合一的天際雲景， 還可遠眺巨大的風力發電風車輪。

 

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當晚隨著暮色的光影變化，伴隨著海風輕拂緩緩折返回「新竹香山濕地賞蟹步道」的出口處，一路心情平靜而愉悅! 

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最後順著原路一路走到中華路五段， 穿過斑馬線到對面的公車大庄站，等了一段時間順利搭上假日的公車回到新竹火車站周邊的中正路上，懷抱著被大自然美景擁抱洗禮過的心情，搭上新竹客運回台北踏上歸途 

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新竹香山濕地生態館(新竹香山濕地賞蟹步道)
營業地址：300新竹市香山區中華路五段320巷35號
營業時間：週二至週六 09:00 ~ 18:00 (週一公休)
營業電話 : (03) 521 - 6121
官方網頁 : 香山濕地

<如何前往>
一、開車前往 :
國道 1 號
南下：至新竹系統接國道3號
北上：下110頭份出口（往新竹方向）→接台1線北上→美山路左轉接台61線→中華路五段320巷左轉→抵達香山濕地生態館。

國道 3 號(北上南下)
下109香山出口（往新竹方向）→接台1線北上→美山路左轉接台61線→中華路五段320巷左轉→抵達香山濕地生態館。

二、搭乘火車
三姓橋站下車沿中華路五段西行至中華路五段320巷西行抵達。

三、搭乘客運
中正路上(屈臣氏)苗栗客運新竹站搭5801、5802、5803、5804、5807至大庄站下車，沿中華路五段320巷西行抵達。

(註)本篇圖文皆由本人親自拍攝撰寫，版權歸屬SJKen個人所有，非商業使用，歡迎載明出處後轉載分享本文，如需移作商業使用，請與本人連繫合作細節，未經本人書面同意，不得任意下載、轉載、分享、塗改，盜用必究，謝謝。

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(新竹東區美食)「竹東邱記排骨酥麵-新竹店」---
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